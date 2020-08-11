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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund VI: Le Mans / Yarış raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Le Mans: Şampiyonada işler kızıştı!

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Le Mans: Şampiyonada işler kızıştı!
11 Ağu 2020 11:45

TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde La Sarthe Le Mans pistinde gerçekleştirilen 6. ayak yarışları tamamlandı.

Şampiyonanın orta noktasını geride bıraktığımız Le Mans'da ilk yarışı Aytaç Gördös, ikinci yarışı ise Huzeyfe Çelik kazandı.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 6. ayağında Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1 araçlar kullanıldı.

Pole Özcan'ın, galibiyet Aytaç'ın!

Le Mans'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Özcan Yılmaz, 3:17,948 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Huzeyfe Çelik ve Batuhan Bilgin yer aldı.

Yarışın başlamasıyla Özcan Yılmaz liderliğini kaybederek 4. sıraya kadar düştü. İlk 3 viraj sonrasında yarışın yeni lideri Huzeyfe Çelik olurken, Batuhan Bilgin 2., Aytaç Gördös ise 3. sıraya yükseldi. Yine Ali Dinç'te hem iyi startla hem de düzlükteki hava koridoru avantajıyla beraber iki sıra kazanarak 5. sırayı almayı başardı. Ayrıca ilk turun orta noktasında liderlik savaşı iyice kızıştı ve Batuhan Bilgin, Huzeyfe Çelik'i geride bırakarak liderliğe yükselmeyi başardı.

Üst üste liderlik ve sıra değişimleriyle beraber yarışın orta noktasına gelindiğinde 4. turda ilk pit hamlesini yapan pilot Huzeyfe Çelik oldu. 

5. tura gelindiğindeyse sürücülerin bir kısmı pite daldı. Bunun sonrasında pite gelmeyen Özcan Yılmaz, Aytaç Gördös ve henüz 7 yaşındaki Rüzgar Evci ilk 3'ü oluşturan isimler oldu. 

Lider grubun pite geldiği 6. tur içerisinde yarışın yeni lideri Aytaç Gördös olurken arkasındaysa Batuhan Bilgin ve Özcan Yılmaz bulunuyordu. Bu üçlü yarış sonuna dek kıyasıya mücadele ederken ilk yarışın kazananı Aytaç Gördös olmayı başardı. Podyumun diğer basamaklarını ise Özcan Yılmaz ve Batuhan Bilgin ikilisi tamamladı.

2. yarışta zafer şanssızlığını kıran Huzeyfe Çelik'in!

İlk yarışta kazanan Aytaç Gördös, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.

Oğuzhan Ayhan startta yerini korusa da ilk turda Emre Can Ünal ile yaşadığı temastan dolayı oldukça gerilere düştü. İlk turun sonunda Yavuz Murat Efe 1., Rüzgar Evci 2. ve Huzeyfe Çelik 3. sırayı almış durumdaydı.

Yarışın 6. turuna gelindiğindeyse pitler başlamış oldu. Bütün pilotların içeriye geldiği o turda pit yolunda muhteşem bir trafik oluştu. Bu trafikten faydalanan Huzeyfe lider olarak pitten ayrılırken Yavuz Murat 2. ve Rüzgar 3. sıraya yerleşti.

Le Mans'da son turlara doğru girilirken Rüzgar Evci uzun süre podyum mücadelesi içerisinde bulunduğu yarışta yaşadığı bağlantı probleminden dolayı talihsizlik yaşamasıyla beraber mücadeleyi tamamlayamadı. Buna rağmen Rüzgar, yarışta sergilediği performanstan dolayı büyük takdir topladı. Ön tarafta ise son ana kadar mücadele son hız devam etti ve Huzeyfe Çelik, sezon boyunca yaşadığı talihsizliklerden dolayı elde edemediği galibiyeti motor sporlarının en ikonik pistlerinden bir tanesinde almayı başardı. Aytaç Gördös 2. olurken, Yavuz Murat Efe podyumu tamamlayan isim oldu. 

Bu sonuçlarla birlikte şampiyonluk savaşı iyice kızışmaya başladı. İkinci yarışta da rakipleri Özcan ve Batuhan'ın önünde kalmayı başaran Aytaç, şampiyonada önemli avantaj elde etti.

Puan durumuna buradan ulaşabilirsiniz.

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