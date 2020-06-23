TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund III: Brands Hatch / Yarış raporu

TDPŞ Brands Hatch: Özcan Yılmaz iki yarışı birden kazandı

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
1/12

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
2/12

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
3/12

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
4/12

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
5/12

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brands Hatch
6/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
7/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
8/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
9/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
10/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
11/12

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport

Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
12/12
Ekleyen:
23 Haz 2020 08:40

TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Brands Hatch pistinde gerçekleştirilen 3 ayak yarışları tamamlandı.

Şampiyonada yer alan 14 pilotun 13'ünün katıldığı Brands Hatch'te her iki yarışı birden Özcan Yılmaz kazandı. Böylece şampiyonada 5. farklı kazanan çıktı.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 3. ayağında Volkswagen Scirocco Gr.4 araçları kullanıldı. Ayhancan Güven, yarışa canlı yayın ile bağlanarak şampiyonayı değerlendirdi.

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Pole pozisyonu Ali Dinç'in, ilk yarış Özcan Yılmaz'ın

Brands Hatch'teki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Ali Dinç, 1:26.484 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Aytaç Gördös ve Özcan Yılmaz yer aldılar.

Yarışın başlamasıyla Ali Dinç pozisyonunu korurken ilk 3 sırada herhangi bir değişiklik olmadı ve ilk tur böyle tamamlandı. İkinci turda liderlikte değişiklik olmadı ancak Huzeyfe Çelik, Özcan Yılmaz'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Özcan 3. turda yerini geri alırken Huzeyfe hafif pist dışına taşınca Sefa Batuhan Bilgin'e de geçilerek 5. sıraya geriledi.

5. turda pit stoplar başladı ve lider grup bir tur sonra pite geldiler. Pitlerden sonra sıralama henüz pite gelmeyen Huzeyfe, Özcan, Ali, Hüseyin, Sefa Batuhan şeklinde oldu.

8. turda Huzeyfe'nin pite girmesinin ardından Özcan Yılmaz liderliğe yükselen isim oldu. Son 4 tur boyunca lider Özcan ile onu takip eden Ali  ve Sefa arasında kıyasıya mücadele oldu. Ali, 9. turda pist dışına taşmasının ardından tekrar yola dönmeyi başarsa da bu esnada Sefa kendisini yakaladı ve 11. turda geçerek 2. sıraya yükseldi. Damalı bayrağa kadar devam eden mücadelede kazanan izim Özcan Yılmaz olurken Sefa Batuhan Bilgin 2., Ali Dinç ise 3. olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.

Ali Dinç, 3.lük dışında pole pozisyonu ve en hızlı tur ile ilk yarıştaki ekstra puanları kazanan isim oldu.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan *
1 Özcan Yılmaz 18:14,540 15
( 15 / 0 / 0 )
2 Sefa Batuhan Bilgin 18:14,646 12
( 12 / 0 / 0 )
3 Ali Dinç 18:15,958 13
( 10 / 1 / 2 )
4 Aytaç Gördös 18:17,486 8
( 8 / 0 / 0 )
5 Murat Tüter 18:19,215 6
( 6 / 0 / 0 )
6 Turan Sezgin 18:24,542 5
( 5 / 0 / 0 )
7 Hüseyin Togacar 18:26,181 4
( 4 / 0 / 0 )
8 Huzeyfe Çelik 18:27,068 3
( 3 / 0 / 0 )
9 Vedat Ali Dalokay 18:33,918 2
( 2 / 0 / 0 )
10 Atalay Buğrahan Ant 18:34,197 1
( 1 / 0 / 0 )
11 Yavuz Murat Efe 18:40,831 0
( 0 / 0 / 0 )
12 Serkan Çetin 18:41,514 0
( 0 / 0 / 0 )
13 Serkan Temizel 18:59,248 0
( 0 / 0 / 0 )
14 Oğuzhan Ayhan DNS 0
( 0 / 0 / 0 )

 

2. yarışta da zafer son sıradan başlayan Özcan Yılmaz'ın!

İlk yarışta kazanan Özcan Yılmaz, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Serkan Temizel oldu.

Serkan Temizel startta yerini korusa da ilk tur tamamlanmadan Serkan Çetin'e geçildi. Serkan Çetin 4. tura kadar liderliğini korudu ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Huzeyfe Çelik 4. turda liderliği ele geçirdi. 

İlk yarışta 3. olan Ali Dinç, gerilerden başladığı yarışa çok iyi bir şekilde başladı ve 4. tur tamamlanırken 4. sıraya kadar yükselmişti. İlk yarışın galibi Özcan Yılmaz o esnada 8., ikincisi Sefa Batuhan ise 5. sıradaydı. 

5. turda ilk 3 sıradaki ismin pite girmesinin ardından henüz pite gelmeyen Ali Dinç, Sefa Batuhan, Murat Tüter ve Özcan Yılmaz ilk 4 sıraya yükseldiler.

6. turda Ali, Sefa ve Murat'ın pite girmesiyle Özcan ilk sıraya yükseldi. Bir tur sonra Özcan da pite geldi. Pitler tamamlandığında Sefa Batuhan ilk sıraya yükselirken onu Ali Dinç ve Huzeyfe takip ettiler. Özcan Yılmaz ise 8. sıraya kadar geriledi. 

10. tura kadar sıralama Sefa, Ali ve Huzeyfe şeklinde devam ederken 10. turda Batu, Huzeyfe, Hüseyin, Serkan ve Vedat Ali 2. kez pite girdiler. Böylece Ali Dinç ilk sıraya, Özcan Yılmaz 2. sıraya yükseldiler. Ali Dinç de bir tur sonra pite girerken diğer isimler pite girmediler.

2. kez pite girmeyen Özcan Yılmaz ve Murat Tüter'i taze lastiklere geçen pilotlar son turlarda hemen yakaladılar ve liderlik mücadelesi tekrar hareketlendi. Mücadele büyük ölçüde Murat ile Ali ve Sefa arasında yaşandı ve yarışın bitmesine bir tur kala bu isimler Murat'ı geçtiler.

Özcan Yılmaz ise yaklaşık 2 sn farkın avantajını kullandı ve ikinci yarışı kazanarak Brands Hatch'ten çifte zaferle ayrıldı. Sefa Batuhan Bilgin yarışı 2. sırada tamamlarken Ali Dinç 3., Murat Tüter 4. oldular. Ancak Sefa 5 sn zaman cezası aldığı için 4. sıraya geriledi.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan *
1 Özcan Yılmaz 21:21,816 15
( 15 / 0 / 0 )
2 Ali Dinç 21:23,289 12
( 12 / 0 / 0 )
3 Murat Tüter 21:27,221 10
( 10 / 0 / 0 )
4 Sefa Batuhan Bilgin 21:28,164 8
( 8 / 0 / 0 )
5 Aytaç Gördös 21:29,612 6
( 6 / 0 / 0 )
6 Huzeyfe Çelik 21:29,667 7
( 5 / 0 / 2 )
7 Hüseyin Togacar 21:36,516 4
( 4 / 0 / 0 )
8 Turan Sezgin 21:37,123 3
( 3 / 0 / 0 )
9 Vedat Ali Dalokay 21:38,604 2
( 2 / 0 / 0 )
10 Serkan Çetin 21:43,559 1
( 1 / 0 / 0 )
11 Serkan Temizel 21:52,793 0
( 0 / 0 / 0 )
12 Yavuz Murat Efe 22:23,846 0
( 0 / 0 / 0 )
13 Oğuzhan Ayhan DNS 0
( 0 / 0 / 0 )
14 Atalay Buğrahan Ant DNS 0
( 0 / 0 / 0 )

 

Puan Durumu

Sezonun 3. ayağının ardından Sefa Batuhan Bilgin 64 puanla liderliğini korurken iki yarıştan zaferle ayrılan Özcan Yılmaz 60 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. 

Galibiyet alamasa da 2 kez podyuma çıkan Ali Dinç 54 puanla 3. sıraya yükselirken Brands Hatch'e 2. sırada gelen Aytaç Gördös 4. sıraya geriledi.

Sezonun 4. ayağı olan Autodromo Lago Maggiore, 4 Temmuz'da gerçekleşecek.

Sıra İsim 1. Yarış 2. Yarış 3. Yarış 4. Yarış 5. Yarış 6. Yarış Toplam Puan
1 Sefa Batuhan Bilgin 14 7 17 6 12 8 64
2 Özcan Yılmaz 10 8 8 4 15 15 60
3 Ali Dinç 6 2 6 15 13 12 54
4 Aytaç Gördös 15 6 10 8 8 6 53
5 Murat Tüter 2 15 13 5 6 10 51
6 Hüseyin Togacar 5 12 4 12 4 4 41
7 Huzeyfe Çelik 4 0 0 12 3 7 26
8 Turan Sezgin 0 10 3 0 5 3 21
9 Atalay Buğrahan Ant 9 0 5 2 1 0 17
10 Vedat Ali Dalokay 3 1 0 3 2 2 11
11 Serkan Çetin 0 3 2 1 0 1 7
12 Oğuzhan Ayhan 1 4 0 0 0 0 5
13 Serkan Temizel 0 0 1 0 0 0 1
14 Yavuz Murat Efe 0 0 0 0 0 0 0

 

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Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund III: Brands Hatch
Editör Abdullah Çelik

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