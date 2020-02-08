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TECHZÓNA / Son dakika

Ferrari SF90-H - Haas VF-20 Karşılaştırması

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Ferrari SF90-H - Haas VF-20 Karşılaştırması
8 Şub 2020 17:30

Haas F1, yeni sezonda kullanacağı aracı dün tanıttı ve aracın 2019 Ferrari SF90-H’ye benzerlikleri olduğu görüldü. Gelin bu iki aracı resimlerle karşılaştıralım.

2020 sezonu öncesinde aracını görücüye çıkaran ilk takım Haas oldu. İzin verilen parçaların büyük çoğunluğunu Ferrari’den alan takım, bu sebeple çok eleştiriliyor.

Biz de yeni Haas aracını hem kendisinin geçen seneki aracıyla hem de geçen seneki Ferrari aracıyla karşılaştırdık.

 

 

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (üstten)

Haas VF-19
Haas VF-20

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (arkadan)

Haas VF-19
Haas VF-20

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (yandan)

Haas VF-19
Haas VF-20

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (önden)

Haas VF-19
Haas VF-20

Ferrari SF90-H vs. Haas VF-20 (yandan)

Ferrari SF90-H
Haas VF-20
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Seri Formula 1 , TECHZÓNA
Takımlar Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team

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