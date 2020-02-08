Ferrari SF90-H - Haas VF-20 Karşılaştırması

2020 sezonu öncesinde aracını görücüye çıkaran ilk takım Haas oldu. İzin verilen parçaların büyük çoğunluğunu Ferrari’den alan takım, bu sebeple çok eleştiriliyor.

Biz de yeni Haas aracını hem kendisinin geçen seneki aracıyla hem de geçen seneki Ferrari aracıyla karşılaştırdık.

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (üstten)

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (arkadan)

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (yandan)

Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (önden)

Ferrari SF90-H vs. Haas VF-20 (yandan)