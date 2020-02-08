Ferrari SF90-H - Haas VF-20 Karşılaştırması
paylaşım
yorumlar
8 Şub 2020 17:30
Haas F1, yeni sezonda kullanacağı aracı dün tanıttı ve aracın 2019 Ferrari SF90-H’ye benzerlikleri olduğu görüldü. Gelin bu iki aracı resimlerle karşılaştıralım.
2020 sezonu öncesinde aracını görücüye çıkaran ilk takım Haas oldu. İzin verilen parçaların büyük çoğunluğunu Ferrari’den alan takım, bu sebeple çok eleştiriliyor.
Biz de yeni Haas aracını hem kendisinin geçen seneki aracıyla hem de geçen seneki Ferrari aracıyla karşılaştırdık.
Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (üstten)
Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (arkadan)
Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (yandan)
Haas VF-19 vs. Haas VF-20 (önden)
Ferrari SF90-H vs. Haas VF-20 (yandan)
Sonraki haber
Önceki haber
Türkiye Karting Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası Yolunda
Sonraki haber
Galeri: Sepang MotoGP sezon öncesi testi 2. gün
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , TECHZÓNA
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al , Haas F1 Team
Ferrari SF90-H - Haas VF-20 Karşılaştırması
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov