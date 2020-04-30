F1, 2021 araçlarının yere basma gücünü azaltacak

Takımlar daha önce yeni teknik kuralları bir yıl sonraya, yani 2022'ye ertelemeyi kabul ettiler. Yani mevcut otomobil özellikleri önümüzdeki sezon da yürürlükte kalacak.

Bununla birlikte F1, Pirelli tarafından ilk kez 2019 yılında kullanılan 13 inç lastik hamurlarını kullanmaya devam edecek.

Fakat o günden bu yana araçlar çok gelişti ve gelecek yıl daha fazla yere basma gücü üretecek olması, bazı endişelere yol açıyor.

Takımlar 2020 için Pirelli tarafından hazırlanan yeni lastiklere geçmeyi reddetmişlerdi ve temelde üç yıl boyunca aynı lastik kullanılmış olacak.

RaceFans'in özel haberine göre Teknik Çalışma Grubu, çarşamba günü bir tele konferans toplantısı gerçekleştirdi ve gelecek yıl hem performansın hem de yere basma gücünün artmasının nasıl engellenebileceğini tartıştı.

Yere basma gücü seviyesini düşürmek için kanatlar, taban ve karoserde teknik değişiklik yapılması konusundaki teklif kabul edildi ve gelecek haftaki takım patronları toplantısında onaylanması bekleniyor.

Ayrıca gelecek yıl gelişimin nasıl kısıtlanacağı da değerlendirildi ve takımlar V6 hibrit motorlar döneminde güç ünitesinin gelişiminde kullanılan "jeton" sistemini tartışlar.

Buna göre takımlara belli sayıda gelişim hakkı verilecek ve takımlar aracı yıl boyunca bu gelişim hakları kadar geliştirebilecek.