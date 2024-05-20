TEXACO(R) Team AMS 19 Mayıs’ta Roma’da İstiklal Marşımızı Dinletti!

İtalya’nın ünlü Vallelunga Pisti, Avrupa Nascar yarışları ile renklenen coşkulu ve bol adrenalinli bir hafta sonuna sahne oldu.

Binlerce seyircinin akın ettiği etkinlik içerisinde ülkemizi temsil eden TEXACO® Team AMS, takip ettiği TCR European Endurance şampiyonasının ikinci ayağında start aldı. Nisan’da Macaristan’da koşulan ilk yarıştan zaferle dönen takım, ikinci ayakta artan rekabete rağmen çıtasını katıldığı tüm kategorilerde liderlik elde etmek seviyesinde tutmak için hazırlandı.

Pit stop ve pilot değişimi yapılan birer saatlik iki yarıştan oluşan şampiyonayı 3 AUDI TCR otomobili ile 3 farklı kategoride takip eden başarılı takımın ekipleri Turgut Konukoğlu/Eric Brigliadori Genel Klasmanda birinci, Barkın Pınar/Zekai Özen Gen1 kategorisinde, Seda Kaçan/İbrahim Okyay Dsg kategorisinde birincilik elde etti. Bu derecelerle aynı zamanda En İyi Takım olan TEXACO® Team AMS, 19 Mayıs’ta İstiklal Marşımızı dinleterek ülkemizi gururlandırdı.

İlk iki ayak sonrasında toplam 8 farklı takımı temsil eden 10 ekibin start aldığı şampiyonada TEXACO® Team AMS takımlarda, Konukoğlu-Brigliadori ise pilotlarda lider durumda.

Takım menajeri İbrahim Okyay, ‘Yeni ve önemli bir şampiyona olan TCR European Endurance, her yarışta artan katılım ve rekabet seviyesi ile heyecan veriyor. Avrupa’nın önemli yarış organizasyonlarından biri olan bu yeni şampiyonada Türk takımı olarak iddialı şekilde var olmak ve öncü rolü üstlenmek bizler için mutluluk verici. Sezonun ilk yarısını başarılı şekilde tamamladık. Elbette mekanik sporlarda öngörüde bulunmak çok zor ama hedefimiz kalan yarışlarda da istikrarımızı koruyarak kazanmak.’ dedi.