WSSP Misano 2. yarış: Arenas kazandı, Can Öncü ilk 10’da!

2026 sezonu FIM Dünya Supersport Şampiyonası’nın Pirelli Emilia-Romagna ayağında, Misano pistinde gerçekleştirilen son yarış nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Şampiyona lideri Albert Arenas, pazar günkü yarışta rakiplerine şans tanımayarak çaylak sezonundaki üçüncü zaferini elde etti. Onu podyumda Tom Booth-Amos takip etti, Britanyalı sürücü sezonun ikinci podyumunu alırken, üçüncülük ise Aldi Mahendra’nın oldu. Mahendra böylece kariyerinin ve Endonezya’nın WorldSSP tarihindeki ikinci podyum sonucunu elde etti.

Yarışın başlangıcında Albert Arenas ile Valentin Debise ilk viraja lider girdiler. Mahendra ise üçüncü sıradan onları takip etti. Endonezyalı sürücü ilk turun sonunda Debise’i geçerken, Fransız sürücü ön gruptaki tempoya ayak uyduramayınca arkasındaki kalabalık grubun içinde kaldı.

Tom Booth-Amos, dördüncü turda Debise’i geçen ilk isim oldu ve lider ikiliye yaklaşmaya başladı. Sekizinci turun dördüncü virajında Mahendra’yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Sonraki turlarda ikili arasında yoğun bir mücadele yaşandı. Yarışın bitimine iki tur kala aralarındaki fark dört saliseden daha azdı ancak Booth-Amos, Mahendra’nın tüm ataklarına cevap vermeyi başardı ve finiş çizgisini bir saniyeden fazla farkla ikinci sırada geçti. Böylece kariyerindeki 13. WorldSSP podyumunu elde etti. Mahendra ise üçüncü sırada kalarak hem kendi hem de ülkesi adına ikinci podyum sonucunu aldı.

Önde ise Arenas kusursuz bir performans sergileyerek İspanya’ya WorldSSP’deki 26. galibiyetini kazandırdı ve şampiyonadaki liderliğini 56 puana çıkardı.

Jaume Masia yarışa dördüncü sıradan başlamasına rağmen ilk bölümlerde geriye düştü. Ancak etkileyici geçişlerle yeniden yükselerek bitime üç tur kala dördüncülüğü geri aldı ve yarışı bu sırada tamamladı.

Jeremy Alcoba ise 19. sıradan start almasına rağmen müthiş bir yükseliş gösterdi. Son turlarda yaptığı geçişlerle önce Matteo Ferrari’yi, ardından son turda Mattia Casadei’yi geçerek beşinci sıraya yerleşti. Bu sonuç, Alcoba’nın Balaton Park’tan bu yana elde ettiği ilk ilk 5 derecesi oldu.

Casadei ise sezonun en başarılı hafta sonlarından birini geçirerek altıncı sırada finiş gördü ve ev sahibi yarışından önemli puanlarla ayrıldı.

Ferrari, kendi seyircisi önünde podyum mücadelesi verecek tempoya sahip olmasa da yarışı yedinci sırada tamamladı. Filippo Farioli, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı sekizincilikle taçlandırdı, böylece ilk yarışta yaşadığı son tur kazasının ardından bu kez finişe ulaşmayı başardı.

Debise pist üzerinde sekizinci sırada finiş görse de, pist limitlerini aşması nedeniyle FIM WorldSBK hakemleri tarafından bir sıra cezası aldı ve dokuzunculuğa geriledi.

Hafta sonuna iyi başlayan temsilcimiz Can Öncü, yarışın ikinci grubuna liderlik ettiği mücadelede son bölümlerde temposunun düşmesiyle birlikte pozisyon kayıpları yaşadı ve damalı bayrağı 10. sırada gördü.