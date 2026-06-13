WSSP Misano 1. yarış: Debise kazandı, Can Öncü podyumun son basamağında!

2026 Dünya Supersport Şampiyonası’nın yedinci ayağında, Misano Marco Simoncelli pistinde hafta sonunun ilk yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu.

FIM Supersport Dünya Şampiyonası’nın İtalya’daki ilk yarışında, Valentin Debise günün yıldızı oldu ve kariyerindeki galibiyet sayısını artırarak Sam Lowes ve Yari Montella ile birlikte tüm zamanların WorldSSP galibiyet sıralamasında 13. sırayı paylaştı.

Podyumda ona, çaylak sezonundaki 10. podyumunu ve üst üste üçüncü podyumunu elde eden Albert Arenas ile kariyerinin 36. WorldSSP podyumuna ve bu sezonki altıncı podyumuna ulaşan temsilcimiz Can Öncü eşlik etti. Bu üçlü, bu sezon daha önce Balaton Park birinci yarış ve Most birinci yarışın ardından üçüncü kez aynı podyumu paylaştı.

Yarışın ilk bölümünde Albert Arenas ile liderlik mücadelesi veren temsilcimiz Can Öncü, ilerleyen turlarda Valentin Debise’in de ön gruba dahil olmasıyla üçlü çekişmenin içinde yer aldı. Ancak rakipleriyle yaşadığı sert mücadele sonrası lider ikiliden kopan temsilcimiz, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek değerli puanlar topladı.

Öte yandan yarışın en kritik anlarından biri son turun son düzlüğünde yaşandı. Temsilcimiz Can Öncü’nün hemen arkasında mücadele eden şampiyona adaylarından Jaume Masia, Tom Booth-Amos ile temas yaşayarak sert şekilde yere düştü. İspanyol sürücü bu kazayla puan alma şansını kaybederken, şampiyona adına önemli bir fırsatı da kaçırdı.

Zafer, son turlardaki etkili performansıyla rakiplerini geride bırakan Valentin Debise’in oldu. Albert Arenas ikinci sırayı alırken, Can Öncü üçüncülükle podyumu tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü, yarışın startında ilk viraja lider girerek Debise ve Arenas’ın önünde yer aldı. Yarışın ilk bölümlerinde bu üç isim rakiplerinden koparak ön grubu oluşturdu. Bitime 13 tur kala Debise, 11. virajda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi; kısa süre sonra Arenas da temsilcimizi geçmeyi başardı. İspanyol sürücü, bitime 11 tur kala birinci virajda Debise’yi de geçerek yarışın liderliğine yükseldi. Birinci tur itibarıyla temposu düşen temsilcimiz Can Öncü, galibiyet mücadelesinin gerisine düştü ve yarış zaferi iki sürücünün mücadelesine dönüştü. Son turda Valentin Debise, yüksek hızlı ‘Curvone’ 11. virajda cesur bir atakla liderliği aldı. Arenas, 16. virajda geç frenajla karşılık vererek yeniden öne geçti ancak Debise bu hamleyi önceden sezdi ve Arenas’ın içinden geri dönerek liderliği yeniden ele geçirdi. Böylece Fransız sürücü, ZXMOTO’nun ilk sezonundaki altıncı zaferini kazandırdı.

Arenas’ın ikinci sırada finiş görmesiyle şampiyonadaki liderliği hâlâ sürüyor ancak avantajı iki puan azalarak 38 puana düştü. Debise ikinci sıradaki yerini güçlendirirken, Jaume Masia üçüncülüğe geriledi ve liderin 22 puan arkasında kaldı. Temsilcimiz Can Öncü galibiyet için mücadele edemese de, pole pozisyonundan başladığı mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı.

Tom Booth-Amos yarışa yedinci sıradan başladı ancak ilk bölümde etkileyici bir performans sergileyerek sekizinci turda Alessandro Zaccone’yi geçip beşinci sıraya yükseldi. Ardından Masia ile arasındaki farkı kapatan Britanyalı sürücü, bitime üç tur kala İspanyol rakibini de geçerek dördüncü sıraya çıktı. Masia son bölümde pozisyonunu geri almaya çalışırken Booth-Amos ile temas yaşadı ve bu mücadeleden kötü ayrılan taraf oldu. Finiş düzlüğüne çıkılırken kaza yapan Masia yarış dışı kaldı ve şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe aldı. Booth-Amos ise dördüncü sırayı korudu.

Alessandro Zaccone güçlü bir startla birkaç sıra kazanıp erken bölümde dördüncülüğe kadar yükseldi. Ancak sekizinci turda yaptığı hata ve önceki turuna göre yedi onda daha yavaş bir tur atması nedeniyle altıncılığa geriledi. Masia’nın kazası sonrası bir sıra kazanarak yarışı beşinci sırada tamamladı.

Ev sahibi sürücülerden Mattia Casadei, cuma günkü Tissot Superpole seansındaki dokuzunculuğunun ardından iyi formunu sürdürdü. Yarışın büyük bölümünü yedinci sırada geçiren İtalyan sürücü, son bölümde yükselerek altıncı sıraya yerleşti.

Oli Bayliss yedinci sırada finiş görerek 2026 sezonundaki yükselen performansını sürdürdü ve son beş yarışta dördüncü kez ilk 10 içinde yer aldı. Simon Jespersen sekizinci olurken, Danimarkalı sürücü son yedi yarışın beşinde ilk 10’a girerek istikrarlı formunu korudu. İlk 10’u tamamlayan isimler ise Federico Caricasulo ve Roberto Garcia oldu. Caricasulo dokuzuncu sırayı alarak sezon içinde üçüncü kez iki ZXMOTO 820RR motosikletinin ilk 10’da yer almasını sağlarken, Garcia da günü 10. sırada tamamladı.