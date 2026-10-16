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Supersport

WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!

2026 Dünya Supersport Şampiyonası’nın Jerez etabında gerçekleştirilen Superpole seansında Arenas, Krummenacher’ın yedi yıllık tur rekorunu geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 16 Eki 2026 15:46

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2026 Dünya Supersport Şampiyonası’nın sezon finali öncesindeki son Superpole seansı, İspanya’daki Circuito de Jerez pistinde gerçekleştirildi.

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı seansta Yamaha sürücüsü ve dünya şampiyonu Albert Arenas, etkileyici bir performans sergileyerek hem pole pozisyonunu aldı hem de pistin sıralama turu rekorunu yeniledi.

Günün sabah seansında Ducati sürücüsü Matteo Ferrari, 1:42.020’lik derecesiyle en hızlı isim olmuştu. Triumph ile yarışan Jorge Navarro 0,047 saniye geride ikinci sırayı alırken, dünya şampiyonu Arenas üçüncü sırada yer almıştı.

Estoril’de yaşadığı kazanın ardından fiziksel olarak zorlanan Ducati sürücüsü Jaume Masià ise sağlık durumu nedeniyle hafta sonunun geri kalanında yarışamayacağının açıklanmasıyla mücadeleye erken veda etti.

Supersport kategorisinde yalnızca bir serbest antrenman seansı düzenlenmesi nedeniyle takımlar, 40 dakikalık Superpole boyunca motosikletlerinin ayarlarına odaklandı. Seansın başında ilk dikkat çeken dereceyi Jorge Navarro kaydetti. İspanyol sürücü, 1:41.939’luk turuyla sabahki performansını geliştirdi.

Ardından Kawasaki sürücüsü Jeremy Alcoba ve Albert Arenas, Randy Krummenacher’ın 2019 yılında kaydettiği pist rekoruna yaklaşmayı başardı. Ancak Arenas, seansın henüz ilk 10 dakikası geride kalmışken 1:41.622’lik derecesiyle yeni pole pozisyonu rekorunu kırdı.

Seansın ortasında liderliğini koruyan Arenas’ın en yakın takipçileri, yalnızca 0.050 saniye gerideki Tom Booth-Amos ve 0.087 saniye gerideki Matteo Ferrari oldu.

Seansın son bölümünde temsilcimiz Can Öncü de etkileyici bir turla 1:41.462’ye ulaşarak geçici olarak zirveye yükseldi. Ancak aynı anda hızlı turunu tamamlayan Arenas, temsilcimizin derecesinden 0.378 saniye daha iyi bir zaman kaydetti. Böylece Krummenacher’ın yedi yıldır geçerliliğini koruyan rekoru yaklaşık 0.7 saniye geliştirilmiş oldu.

Son dakikalarda gelen ataklara rağmen Arenas’ın derecesi geçilemedi. Böylece İspanyol sürücü,sezonun son Superpole seansını pole pozisyonuyla tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü, seansın son bölümünde gerçekleştirdiği hızlı turla ön sıralardaki yerini sağlamlaştırdı ve üçüncü sırayı elde etti. Bu sonuçla ilk çizgide yer almayı başaran Can Öncü, Jerez’deki yarışlar öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Jorge Navarro 1:41.939’luk derecesiyle ikinci sırayı alırken, Albert Arenas pole pozisyonunu elde etti. Böylece ilk çizgide Arenas, Navarro ve Can Öncü yer aldı.

Kawasaki sürücüsü Dominique Aegerter ise dördüncü sırayı elde ederek dikkat çekti. İsviçreli sürücü,sezonun en iyi sıralama performansını ortaya koyarken Cremona’dan bu yana gözlenen yükselişini Jerez’de de sürdürdü.

Aegerter’in takım arkadaşı Jeremy Alcoba beşinci sırada yer alırken, en hızlı Ducati pilotu Mattia Casadei altıncı oldu. Triumph sürücüsü Tom Booth-Amos ise ilk bölümdeki güçlü performansına rağmen seansı ilk üç dışında tamamladı.

Seansın son bölümünde pist dışına çıkarak çakıl havuzuna giren Philipp Öttl, zamanını geliştirmekte zorlandı. Alman sürücü, sıralama seansını 19. sırada tamamlayarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Şampiyonada ikinciliği daha önce garantileyen Valentin Debise, seansın başlarında rekabetçi bir tur zamanı kaydedememesine rağmen son bölümde derecesini geliştirerek 12. sıraya yükseldi.

Honda cephesinde Corentin Perolari 16. sırayı alırken, QJ Motor sürücüsü Raffaele De Rosa 23. sırada kaldı. Avusturyalı Andreas Kofler ise 30. sıradan sıralamaya girdi.

Jerez’deki Superpole seansı, Albert Arenas’ın rekor turuyla sonuçlanırken gözler artık yarışlara çevrildi. İlk çizgiden başlayacak temsilcimiz Can Öncü, güçlü sıralama performansını yarış sonuçlarına yansıtmayı hedefleyecek ve sezonu podyumda tamamlamak için mücadele edecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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