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WSSP İspanya 2. yarış: Alcoba liderliğinde Kawasaki’den çifte podyum, Can Öncü sezonu dördüncü sırada tamamladı!

2026 FIM Supersport Dünya Şampiyonası’nın Jerez’deki final yarışı, kırmızı bayrakla erken sona ererken Jeremy Alcoba zafere ulaştı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 18 Eki 2026 14:20

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Kawasaki, Dominique Aegerter’in ikinci sırayı almasıyla sezonun son yarışında çifte zafer elde etti. Matteo Ferrari podyumu tamamlarken temsilcimiz Can Öncü yarışı dördüncü sırada bitirdi.

FIM Supersport Dünya Şampiyonası’nın 2026 sezonu, İspanya’nın Jerez kentindeki Circuito de Jerez – Ángel Nieto pistinde gerçekleştirilen ikinci yarışla sona erdi. Heyecan dolu mücadele, Jorge Navarro’nun 12. turda yaşadığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Yarışın üçte ikilik bölümünün tamamlanmış olması nedeniyle sonuçlar mevcut sıralamaya göre kesinleşti.

Kawasaki WorldSSP Team adına yarışan Jeremy Alcoba, güçlü performansını sezonun son yarışında da sürdürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. İspanyol sürücü, son altı yarışta elde ettiği dördüncü galibiyetle sezonu etkileyici bir sonuçla noktaladı. Takım arkadaşı Dominique Aegerter ikinci sırayı alarak Kawasaki’ye çifte podyum başarısı getirdi. Bu sonuç, markanın Supersport sınıfında 2016’dan bu yana elde ettiği ilk birincilik-ikincilik kombinasyonu oldu.

WRP Racing pilotu Matteo Ferrari ise üçüncü sırayı alarak sezonun üçüncü podyumunu elde etti.

Arenas ve Booth-Amos’un kazası yarışın seyrini değiştirdi. Yarışın startında üçüncü sıradan kalkan Albert Arenas, ilk virajda liderliği ele geçirdi. Tom Booth-Amos ise ilk turun altıncı virajında ilk üçe yükseldi. İngiliz sürücü, ikinci turda Arenas ve temsilcimiz Can Öncü’ye karşı benzer bir atak gerçekleştirmeye çalışırken frenaj sırasında kontrolünü kaybetti ve Arenas ile çarpıştı. İki sürücünün de kaza yaptığı olayın ardından Arenas sağlık merkezine götürüldü. İspanyol sürücüde çok sayıda ezilme ve darbe kaynaklı yaralanma tespit edildi.

Bu olayın ardından ön gruptaki sıralama değişirken Valentin Debise, Can Öncü, Matteo Ferrari ve Jeremy Alcoba liderlik mücadelesinin ön saflarında yer aldı. Yarışa beşinci sıradan başlayan Alcoba ile yedinci sıradan start alan Aegerter, güçlü yükselişleriyle yedinci tur itibarıyla ilk dört içerisine girmeyi başardı.

Yarışın 12. turunda Jorge Navarro’nun sekizinci virajda kaza yapması üzerine kırmızı bayrak gösterildi. Mücadelenin planlanan mesafesinin üçte ikisi tamamlandığından yarış yeniden başlatılmadı ve mevcut sıralama nihai sonuç olarak kabul edildi.

Temsilcimiz podyumu son anda kaçırdı. Podyum mücadelesinin içerisinde yer alan temsilcimiz Can Öncü, yarışın kırmızı bayrakla durdurulduğu sırada Matteo Ferrari’nin yalnızca 0.2 saniye gerisindeydi. Son turlarda üçüncülük için atak yapmaya hazırlanan temsilcimiz, yarışın erken sonlanmasıyla podyum şansını kaybetti.

Yarışa sekizinci sıradan başlayan Valentin Debise, son 10 tura girilirken liderliği elinde tutuyordu ancak Fransız sürücü 12. turdaki podyum mücadelesinde geriye düştü. Jorge Navarro ile yaşadığı temasın ardından FIM WorldSBK hakemleri tarafından sorumsuz sürüş nedeniyle cezalandırılan Debise, kaybettiği yedinciliği Navarro’ya geri vermek zorunda kaldı. Yarışın kırmızı bayrakla sona erdiği sırada beşinci sırada yer alan Debise, ilk yarıştaki onunculuğunun ardından sezonu daha iyi bir sonuçla tamamladı.

Alessandro Zaccone altıncı sırayı alırken Lucas Mahias, 11. sıradan başladığı yarışı yedinci sırada bitirdi. Mahias’ın takım arkadaşı Roberto Garcia sekizinci sırada yer aldı. Mattia Casadei dokuzuncu, Filippo Farioli ise onuncu sırayı elde etti.

Jerez’deki final yarışında Eric Fernandez de sekizinci turun altıncı virajında kaza yaptı. Bu olay, İspanyol sürücünün üç yarışta üst üste yaşadığı üçüncü kaza oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Navarro ise ikinci turun başında beşinciliğe geriledi. Dördüncü turda altıncı virajda Filippo Farioli’ye atak yapan Navarro, rakibini pist dışına taşmaya zorladı. FIM WorldSBK hakemleri, İspanyol sürücüye bir sıra kaybetme cezası verdi ve Navarro yedinciliğe geriledi.

PTR Triumph Factory Racing sürücüsü 12. turda sekizinci virajda kaza yaparak yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden oldu. Sağlık merkezinde yapılan kontrollerin ardından Navarro’da hafif beyin sarsıntısı tespit edildi.

WorldSSP 2026 sezonu rekorla tamamlandı.Jerez’deki final yarışıyla 2026 FIM Supersport Dünya Şampiyonası sezonu sona erdi. Sezon boyunca 15 farklı sürücünün podyuma çıkması, şampiyona tarihinde sınıf adına yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Kawasaki’nin çifte podyumla kapattığı sezonun son yarışında Alcoba galibiyeti alırken Aegerter ikinci, Ferrari üçüncü oldu. Temsilcimiz Can Öncü ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bir diğer temsilcimiz, QJ Motor fabrika sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı.

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