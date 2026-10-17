Supersport

WSSP İspanya 1. yarış: Arenas kazandı, Alcoba evinde ikinci, Can Öncü podyumun son basamağında!

2026 Supersport Dünya Şampiyonası’nda Jerez’de ilk yarışın galibi Albert Arenas oldu. Temsilcimiz Can Öncü yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 17 Eki 2026 15:49

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Albert Arenas

Yarışın startıyla holeshot’ı alan Albert Arenas, ilk virajdan itibaren liderliği sürdürdü. Temsilcimiz Can Öncü ise güçlü bir başlangıç yaparak ikinci sıraya yerleşti.

Jorge Navarro, PTR Triumph Factory Racing adına üçüncü sırada mücadeleye dahil oldu.

Arenas ilk turlarda farkı yaklaşık yarım saniyeye çıkarırken Can Öncü’nün temposunu artırmasıyla mücadele yeniden kızıştı.

Temsilcimiz, üçüncü turda altıncı virajda yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Ancak Arenas, bir sonraki turda ilk virajda yeniden ilk sıraya yükseldi. İki sürücü de liderlik mücadelesinde geri adım atmazken, ana gruptan yaklaşık iki saniye uzaklaşmayı başardılar.

Yarışın ilerleyen bölümünde temposunu artıran Arenas, liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezonun dördüncü galibiyetini elde etti.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Jeremy Alcoba, ilk bölümde podyumun dışında kaldı. Ancak Kawasaki sürücüsü, yarışın son bölümünde etkileyici bir yükselişe imza attı.

Alcoba, 11. turda Tom Booth-Amos’u geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi. Ardından temsilcimiz ile arasındaki farkı tur tur azaltan İspanyol sürücü, 15. turun 13. virajında temsilcimizi geçerek ikinciliği aldı.

Son turlarda Arenas üzerindeki baskısını artıran Alcoba, liderliği kazanamasa da evindeki yarışta ikinciliğe ulaştı. Bu sonuç, İspanyol sürücünün üst üste beşinci yarışında podyuma çıkması ve Dünya Supersport kariyerindeki sekizinci podyumu oldu.

Yarışın büyük bölümünde galibiyet mücadelesi veren temsilcimiz, Can Öncü ise son bölümde iki sıra gerileyerek üçüncü sırada finiş gördü. Temsilcimizin bu sonucu, 2026 sezonundaki sekizinci podyumu ve Dünya Supersport kariyerindeki 38. podyum başarısı olarak kayıtlara geçti.

Booth-Amos dördüncü, Aegerter sezonun en iyi sonucunu aldı Triumph sürücüsü Tom Booth-Amos, yarışın son bölümünde podyum mücadelesinin dışında kalsa da dördüncü sırayı korumayı başardı. Böylece ilk dört sırada Yamaha, Kawasaki ve Triumph olmak üzere üç farklı üretici temsil edildi.

Dominique Aegerter, dördüncü sıradan başladığı yarışı beşinci tamamladı. İki kez Dünya Supersport şampiyonu olan İsviçreli sürücü, bu sonuçla Assen’de elde ettiği altıncılığı geride bırakarak sezonun en iyi yarış sonucuna ulaştı.

Matteo Ferrari altıncı sırada finiş görürken Jorge Navarro yedinci oldu. Filippo Farioli sekizinci sırayı alırken Alessandro Zaccone ve Valentin Debise ilk onu tamamladı.Navarro, Estoril’deki sezon başlangıcında iki yarışta da finiş görememesinin ardından Jerez’de ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

Yarışın ilk turunda 13. virajda Simon Jespersen ve Eric Fernandez kaza yaptı. Sağ omzunda çıkık tespit edilen Jespersen, olayın ardından tıp merkezine götürüldü. Yuki Okamoto ise üçüncü turda 11. virajda yaşadığı kazayla yarış dışı kaldı.

Jerez’deki ilk yarış, Arenas’ın galibiyeti, Alcoba’nın güçlü geri dönüşü ve temsilcimiz Can Öncü’nün podyum başarısıyla tamamlandı.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Emine Kökçü





WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!



Supersport



Supersport 1 g



WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!





WSSP Portekiz 2. yarış: Kaos dolu yarışın galibi Alcoba, Can Öncü dördüncü sırada



Supersport



Supersport 6 g



WSSP Portekiz 2. yarış: Kaos dolu yarışın galibi Alcoba, Can Öncü dördüncü sırada





WSBK Portekiz 1. yarış: Estoril’de Bulega yeniden zirvede, Lecuona İkinci, Surra podyumun son basamağında!



World Superbike



World Superbike



Estoril



6 g



WSBK Portekiz 1. yarış: Estoril’de Bulega yeniden zirvede, Lecuona İkinci, Surra podyumun son basamağında!

Daha fazlası

Can Öncü





Can Öncü, WSSP finalinde 3.'lük için mücadele edecek!



Supersport



Supersport 2 g



Can Öncü, WSSP finalinde 3.'lük için mücadele edecek!





WSSP Portekiz Superpole: Can Öncü, Estoril’de rekor kırarak pole pozisyonunu kazandı, Lucas Mahias ikinci



Supersport



Supersport 7 g



WSSP Portekiz Superpole: Can Öncü, Estoril’de rekor kırarak pole pozisyonunu kazandı, Lucas Mahias ikinci





WSSP İtalya 1. yarış: Alcoba’dan Cremona’da WSSP zaferi, Can Öncü puansız ayrıldı, Bahattin Sofuoğlu 19. sırada bitirdi!



Supersport



Supersport 21 g



WSSP İtalya 1. yarış: Alcoba’dan Cremona’da WSSP zaferi, Can Öncü puansız ayrıldı, Bahattin Sofuoğlu 19. sırada bitirdi!

Son Haberler





Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



10 dk



Russell: "Güncellemeleri bir an önce çözmeliyiz"





Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



49 dk



Collins: "Hamilton, Ferrari'ye güvenmiyor"





McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



1 s



McLaren, bütçe sınırı tartışmasına yanıt verdi: “Açık fikirli olmaktan yanayım”





Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?



GT



GT GT 2 s



Verstappen’in takım arkadaşı açıkladı: Portimão’daki tempo kaybının sebebi ne?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol