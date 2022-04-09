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Supersport Sıralama turları raporu

WSSP Aragon: Baldassarri pole'de, Can üçüncü

Yamaha sürücüsü Lorenzo Baldassarri, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Can Öncü 3. sırayı aldı.

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Çeviren:
Can Çarpıcı
WSSP Aragon: Baldassarri pole'de, Can üçüncü
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2022 WSSP sezonu bu hafta sonu Aragon'da gerçekleştirilecek ilk yarışla başlayacak. Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Yamaha sürücüsü Baldassarri, 1:52.706'lık derecesiyle tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Baldassarri, seansın sonundaki turunda 9. virajda motosikletinden düşse de onu geçebilen olmadı. Dominique Aegerter ise Baldassarri'nin 0.344 sn arkasında 2. sırada yer aldı. Böylelikle Yamaha 1-2 almış oldu. 

Yamaha'ların arkasında Can Öncü yer aldı. Kawasaki ile yarışan temsilcimiz, 1:53.128'lik derecesiyle 3. en hızlı zamanı kaydetti. Can, en hızlı Kawasaki sürücüsü de olmuş oldu ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Dördüncü sıradaki Nicolo Bulega en hızlı Ducati sürücüsü oldu. Gleenn van Straalen 5. olurken, Marcel Brener onu takip etti. Federico Caricusulo 7, Jules Cluzel 8, Yari Montella 9. sırayı alırken; Niki Tuuli ilk 10'u tamamladı. 

İlk 3: 

1. Lorenzo Baldassarri-1:52.706

2. Dominique Aegerter-1:53.050

3. Can Öncü-1:53.128

 

 

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