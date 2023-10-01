World SSP Portekiz: Bulega şampiyonluğunu ilan etti, Can Öncü iki yarışta da puan topladı

World SSP sezonunun sondan 2. hafta sonu Portekiz'in Portiamo Pisti'nde gerçekleştirildi. Hem Bahattin Sofuoğlu hem de Can Öncü bu hafta sonu pisttelerdi.

1. yarış

Cumartesi günü pole pozisyonundan başlayıp kazandığı yarış sonrasında Nicolo Bulega ilk World Supersport şampiyonluğunu ilan etti. Sürücülerimiz Can ve Bahattin’in hafta sonları ise sorunlarla boğuşarak geçti.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama seansının ardından pole pozisyonunun sahibi Nicolo Bulega olurken, şampiyonadaki rakibi Stefano Manzi ise 2. sırada kendisine yer buldu. Temsilcimiz Can Öncü 9. sıradan start aldı. Bu Can'ın sakatlığının ardından aldığı en iyi start pozisyonuydu. Bahattin Sofuoğlu ise 1. yarışa 17. sıradan başladı.

Şampiyonayı lider götüren Bulega, yarışta istediği startı alamasa da ilk virajı şampiyonadaki rakibi Manzi’nin önünde dönmeyi başardı. Manzi, bir süreliğine kaybettiği ikinciliği Yari Montella’nın arıza sebebiyle yarıştan çekilmesinin ardından geri aldı.

Ancak Bulega, temposunu ve rakibiyle farkı koruyarak damalı bayrağı gören ilk isim oldu ve bu sezonki 14. galibiyetiyle birlikte ilk World Supersport şampiyonluğunu elde etti.

Can, ilk onda başladığı yarışta rakiplerinin ataklarına cevap veremedi ve yarışı 14. sırada tamamladı. Bir diğer temsilcimiz Bahattin ise şampiyona beşinciliği için mücadele ettiği yarışta rakiplerine güzel ataklar yaparak 7. oldu.

Can Oncu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. yarış

Haftanın ikinci yarışı ise, sıkı bir galibiyet mücadelesine sahne oldu. Tüm yarış boyunca birbirleriyle çekişen Bulega-Manzi ikilisinin mücadelesinde pazar gününün kazananı son turda yaptığı atakla Manzi oldu.

Bu galibiyet Manzi’nin bu sezonki 5. galibiyeti olurken, Bulega’nın beş yarışlık galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Pazar günü pilotlarımız için iyi bir gün olmadı. Can Öncü aldığı iki uzun tur cezasıyla 15. olabilirken, Bahattin ilk onda götürdüğü yarışın 14. turunda yerde kalarak yarış dışı kaldı ve puan alamadı.

2023 WSSP sezonu, 27-29 Ekim tarihlerindeki Jerez ayağıyla son bulacak.

Hazırlayan: Burak Uysal

Bahattin Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images