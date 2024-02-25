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Supersport
Yarış ayak raporu

Supersport Phillip Island: Montella 2. yarışı da kazandı, Bahattin yine 6. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Avustralya'nın Phillip Island'da gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda 2. yarışta da zafer Yari Montella'nın oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
montella

Bugün gerçekleştirilen 2. yarış, pist koşulları nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başlatıldı ve yarış mesafesi 9 tura düşürüldü.

Dünkü ilk yarışı kazanan ve bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayan Montella, yarışın başında liderliğini korumasının ardından farkı 1 saniyenin üzerine taşıdı.

Marcel Schroetter, 2. sırada götürdüğü yarışın son turlarında farkı iyice kapattı ancak atak yapma fırsatı bulamadı. Montella böylece 2. yarışta da zafere ulaşan isim oldu ve sezonu iki galibiyetle açtı.

Şampiyonluk adaylarından birisi olan Stefano Manzi podyum mücadelesi verirken 4 tur kala düştü ve puan alamadı.

Adrian Huertas, dünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacaktı ancak sorun nedeniyle yarışa başlayamadı. Huertas bugünkü yarışı 3. sırada bitirdi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Federico Caricosulo yarışı 4. sırada tamamlarken onu Valentin Debis takip etti.

Temsilcilerimizden Bahattin Sofuoğlu, 6. sıradan başladığı yarışın başında 5. sıraya yükseldi ancak damalı bayrağı başladığı gibi 6. sırada tamamladı. Yarışın başından itibaren güçlü performans sergileyen Bahattin, Debis'in sadece 0.1 sn gerisinde 6. oldu.

Puccetti Kawasaki ile mücadele eden Can Öncü, 14. sıradan başlayıp 10. sıraya kadar yükselse de yarışın son bölümünde gerilemekten kurtulamadı ve 16. olarak puanı kaçırdı.

 

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Önceki haber Supersport Phillip Island: 1. yarışta zafer Montella'nın, Bahattin 6.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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