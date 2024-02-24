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Supersport
Yarış ayak raporu

Supersport Phillip Island: 1. yarışta zafer Montella'nın, Bahattin 6.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Phillip Island'daki ilk yarışında kazanan isim Yari Montella olurken temsilcilerimizden Bahattin Sofuoğlu 6. oldu, Can Öncü ise yarış dışı kaldı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
montella

Adrian Huertas, dün gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu kazanırken onu Montella ve Schroetter takip ediyorlardı. Temsilcilerimizden Bahattin 7. olurken Can 12. sıradaydı.

Huertas, pole pozisyonundan başlayacak isim olsa da gridde yaşadığı sorunun ardından yarışa katılamadı.

Montella, yarışa kötü bir başlangıç yapsa da ardından güçlü performans sergiledi ve sezonun ilk galibiyetini aldı. Montella böylece Supersport'ta 400 gün sonra ilk zaferini aldı.

Can Öncü, daha ilk turda Southern Loop virajında biraz genişten dönmüştü ancak o esnada arkadan gelen Glenn van Straalen'in kendisine vurmasıyla yarış dışı kaldı. Bu olay hakemler tarafından inceleme altına alındı.

Yarışın başında Montella'nın kötü başlangıcının ardından liderliği ele geçiren Stefano Manzi damalı bayrağı ikinci sırada görürken Marcel Schroetter 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Podyumun arkasında dördüncülük için çok yakın bir mücadele oldu. Bu mücadeleyi kazanan isim Federico Caricasulo olurken onu 0.7 sn geride Oli Bayliss takip etti.

Lastik basıncı ihlali nedeniyle yarışa gerilerden başlayan Bahattin Sofuoğlu, güçlü bir performansın ardından dördüncülük mücadelesi veren grubun içindeydi ve Caricosulo'nun sadece 0.8 sn gerisinde 6. oldu.

1. yarış sonucu

1. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

2. Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) +6.666s

3. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +6.968s

4. Federico Caricasulo (Motozoo ME AIR Racing) +16.748s

5. Oliver Bayliss (D34G Racing WorldSSP Team) +17.452s

6. Bahattin Sofuoglu (MV Agusta Reparto Corse) +17.580s

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Abdullah Çelik
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