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Supersport

Supersport Barcelona: Huertas ilk Supersport galibiyetini aldı, Can 8. olurken Bahattin 10. oldu

Supersport dünya şampiyonunun ikinci ayağı olan Barcelona hafta sonunun ilk yarışını serideki ilk galibiyetini alan Adrian Huertas kazanırken ilk turlarda liderlik mücadelesi de veren Can Öncü 8. olurken Bahattin Sofuoğlu 10. oldu

Burak Yasul
Adrian Huertas, Aruba.It Racing WorldSSP Takımı

Adrian Huertas, Aruba.It Racing WorldSSP Takımı

Gold and Goose / Motorsport Images

Supersport dünya şampiyonasının ikinci ayağını serideki ilk galibiyetini pole pozisyonundan başlayıp kazanan Adrian Huertas'ın oldu. İkinci sırayı Stefano Manzi alırken podyumun son basamağı Marcel Schroetter'in oldu.

Supersport dünya şampiyonasının ikinci ayağına aldığı pole pozisyonuyla Adrian Huertas başladı. Temsilcimiz Can Öncü ikinci sırada yarışa başlarken Stefano Manzi ilk çizgideki son isim oldu. Serideki diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise yarışa 19. sırada başladı.

Startın ardından yerini kaybeden Can Öncü, ilk tur içerisinde pozisyonunu geri aldı.

Bir sonraki turda Can, Huertas'dan liderliği aldı ancak Huertas pozisyonunu tur içinde geri kazandı. Bir tur sonra Can tekrar liderliği almasına rağmen tur içerisinde Huertas liderliği tekrar geri aldı.

Luca Mahias'ın düşüşünün ardından podyumun ikinci sırasını eline geçiren Manzi finishe gelmeyi başardı. Schroetter de podyumun son basamağını ele geçirdi ve damalı bayrağı bu sırada gördü.

Bahattin Sofuoğlu, startın ardından sıra kaybetmiş olsa da daha sonra temposunu arttırarak sıra kazanmaya başladı ve 13. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın bitimine 11 tur kala Can, ilk viraj öncesinde 2 sıra gerileyerek 4. sıraya düştü. Daha sonra lastiklerindeki performans düşüşünün devam etmesiyle 8. sıraya kadar geriledi ve bu sırada damalı bayrağı gördü.

Diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Can Öncü, Kawasaki Puccetti Racing

Can Öncü, Kawasaki Puccetti Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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