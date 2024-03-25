Supersport Barcelona 2. Yarış: Manzi zafere ulaştı, Bahattin yine 6. oldu

FIM Supersport Dünya Şampiyonası, Stefano Manzi'nin (Pata Yamaha Ten Kate Racing) Barcelona ayağının 2. yarışında 2024 sezonunun ilk galibiyetini elde etmesiyle heyecan dolu bir şekilde devam etti.

Kırmızı bayrağın çıktığı yarışta, 5. Turda ilk virajda küçük bir kaza geçiren Adrian Huertas'ın (Aruba.it Racing WorldSSP Team) son sıraya düşmesiyle şampiyonluk yarışında birçok değişiklik yaşandı.

Huertas ışıklar söndüğünde iyi bir start aldı ve Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ve Can Oncu'nun (Kawasaki Puccetti Racing) erken baskısına rağmen liderliğini korudu.

2. turda Can Öncü, 1. virajda Huertas ve Montella'yı geçerek birinci sıraya yükselmeye çalıştı. Üçü de temas etti ama yarışa devam ettiler. Ancak Huertas dördüncü sıraya düşerek Lucas Mahias'ın (GMT94 Yamaha) podyum mücadelesine girmesine izin verdi.

Huertas kısa süre sonra Mahias'ın ikinci olduğu 1. virajda yaptığı hamleyle liderliğe geri döndü ve deneyimli Fransız kırmızı bayraklar gösterilinceye kadar #99 üzerindeki baskısını sürdürdü.

Kırmızı bayraklar çaylak Piotr Biesiekirski'nin (Ecosantagata Althea Racing Team) 1. virajda geçirdiği kazanın ardından gösterildi ve Polonyalı pilot takla atmasının ardından sağlık merkezine götürüldü.

Bahattin Sofuoglu, MV Agusta Reparto Corse Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış başladığında, Huertas, Mahias ve Marcel Schroetter'in (MV Agusta Reparto Corse) ön sıralarda olduğu yarışta bitime altı turluk bir mesafe kalmıştı.

Montella ışıklar söndüğünde iyi bir atak yaparak yarışın liderliğini ele geçirdi, ancak Huertas'ın 1. virajın dışından hem Stefano Manzi'yi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) hem de Montella'yı geçmesi uzun sürmedi. Huertas'ın yaptığı bir hata sonucu çakıllara girmesi ve 32. sıraya kadar düşmesine neden oldu.

Bu durum Schroetter'i mücadeleye dahil etti ve 7. Virajda Manzi'yi geçerek liderliği ele geçirdi. 62 numara son turda 1. virajda karşılık verdi ve MV Agusta yıldızıyla arasındaki farkı anında açtı.

Manzi, Schroetter'in baskısına rağmen üçüncü sıradaki Mahias'ın 0.086s önünde zafere tutunmayı başardı. Fransız sürücü Estoril 2020'den bu yana ilk podyumunu elde etti. Bu Manzi'nin altıncı galibiyeti ve 25. podyumu olurken, Schroetter 11. podyumuna çıktı ve bu yıl her yarışta bir podyum elde etme rekorunu sürdürdü.

Temsilcilerimizden Can Öncü 7. başladığı yarışı 9. sırada noktalayarak cumartesi gününün ardından bir kez daha puanları cebine koyarak Barcelona'dan mutlu ayrıldı.

Serideki bir diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 10. sırada başladığı yarışı 6. sırada noktalayarak cumartesi gününün ardından bir kez daha yarışı tırmanarak sonlandırdı. Bahattin Sofuğulu'nun aldığı bu altıncılık bu sezon aldığı üçüncü yarış oldu.