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Supersport / Yarış raporu

Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı

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Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı
Ekleyen:
, Editör

Jeffrey Buis, Aragon'daki Supersport 300 yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.

Jeffrey Buis, Supersport 300 yarışını baştan sona üstün götüren isimdi. Yarış olaylıydı ve 10 sürücü kaza yaptı.

Hollandalı sürücü, ilk turda liderliği almayı başardı ve sonrasında farkı yavaş yavaş açarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Bu sonuçla Buis, serideki ilk galibiyetini almayı başardı.

Ana Carrasco yarışın yıldız isimlerinden biriydi ve damalı bayrağı ikinci sırada görmeyi başardı.

Mika Perez podyumu tamamlayan isim oldu.

Hugo de Cancellis dördüncü, Tom Booth Amos beşinci ve Unai Orradre altıncı oldu.

İlk onu Bruno Leraci, Victor Rodriguez Nunez, Meikon Kawakami ve Thomas Brianti tamamladı.

Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu gerilerden başladığı yarışta harika bir performans ortaya koydu ve altıncılığa kadar çıktı. Ancak motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Bahattin kazaya karışmadan önce Motorland Aragon'da pist rekorunu kırdı ve performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Carrasco da bu sonuçla şampiyonada liderliğe yükseldi.

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