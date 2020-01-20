Puccetti, Can Öncü'nün yarışacağı yeni Supersport motosikletini tanıttı
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Puccetti Kawasaki, bu yıl Supersport şampiyonasında mücadele edecek olan Can Öncü'nün yeni motosikletini tanıttı.
Can Öncü, 2020 yılında Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele edecek ve burada Puccetti Kawasaki adına yarışacak.
Dün akşam bir lansman etkinliği düzenleyen Puccetti, hem Superbike hem de Supersport motosikletini tanıttı.
Temsilcimiz Can Öncü, geçen yıl Toprak Razgatlıoğlu'nun Superbike'ta yarıştığı renk düzeniyle mücadele edecek ve motosikletin üstünde "Turkish" yazacak.
Supersport'ta pek çok şampiyonluk yaşayan Kenan Sofuoğlu da lansmandaki yerini alırken, Can Öncü'nün yeni imajı gözlerden kaçmadı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Supersport
|Editör
|Kemal Şengül
Puccetti, Can Öncü'nün yarışacağı yeni Supersport motosikletini tanıttı
paylaşım
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