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Navarra Supersport 1. Yarış: Aegerter galibiyeti kazandı, Can 8. oldu

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World Supersport'un Navarra ayağında Dominique Aegerter, cumartesi günü galibiyeti kazanırken temsilcimiz Can Öncü, 24. sıradan başladığı yarışı 8. olarak tamamladı.

Navarra Supersport 1. Yarış: Aegerter galibiyeti kazandı, Can 8. oldu

Navarra’da cumartesi günkü yarışın ilk turunda liderlik birçok kez el değiştirdi. İkinci sıradan start alan Gonzalez, yarışa iyi bir başlangıç yaparak liderliği aldı. Odendaal ise dördüncülükten ikinciliğe yükselirken, şampiyona lideri Aegerter beşinci sıraya düştü.

Güçlü bir cuma ve cumartesi geçiren Kallio Racing sürücüsü Simon Jespersen de startın ardından podyum pozisyonlarına çıkmış oldu ve Odendaal’a liderliği kaptıran Gonzalez’i takip etmeye başladı. Gonzalez 6. turda tekrardan liderliği aldı. İlk turların ardından geriye düşen Aegerter de pozisyon kazanarak 7. turda lider gruba yetişti.

Ön taraftaki mücadele devam ederken CM Racing sürücüsü Luca Bernardi de lider grubu yakaladı. Aegerter ile Odendaal ise son bölümde liderlik mücadelesi verdi ve bunun sonucunda kazanan Aegerter oldu. 

Odendaal, yarışı 4 saniye geride ikinci bitirdi ve Bernardi ise üçüncü olarak podyuma çıktı. İlk 6'yı Julez Cluzel ve Federico Caricasulo tamamladı. Öte yandan Gonzalez ise 9. virajda yaptığı kaza sonucunda finiş göremedi.

Yarışa 24. sıradan başlayan temsilcimiz Can Öncü de iyi bir ivme yakalayarak birçok pozisyon kazandı ve takım arkadaşı Philipp Oettl’in 1 saniye gerisinde sekizinci oldu.

1. Yarış Sonucu (İlk 6): 

1 Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha)

2.Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) +4.425s

3. Luca Bernardi (CM Racing) +5.074s

4. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +6.124s

5. Federico Caricasulo (Biblion Iberica Yamaha Motoxracing) +6.674s

6. Randy Krummenacher (EAB Racing Team) +10.729s

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