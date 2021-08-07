Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

19 yaşındaki Gonzalez, 1:35.213’lük turuyla seansın en hızlı ismiydi ve bir rekor kırarak serideki en genç pole sahibi oldu. Ayrıca, Supersport serisinde pole pozisyonu kazanan ilk İspanyol olarak da bir diğer rekor kırmış oldu.

Dominique Aegerter ise rakibinden 0.04 saniye geride, ikinci sıraya yerleşti. Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Oettl de 1:35.409 yaparak yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Jules Cluzel zor bir cuma günü geçirmesine rağmen cumartesi günü iyi bir performansla, 4. sıraya yerleşti.

Hemen ardında ise Luca Bernardi yer aldı ve onu, seansın ilk dakikaların kaza yapan ama ardından iyi bir tempo yakalayan Debise takip etti. Steven Odendaal ise ancak yedinci olabildi.

Temsilcimiz ve Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Can Öncü ise 1:35.821’lik derecesiyle yarın yarışa 9. olarak başlayacak.

2019 şampiyonu Randy Krummenacher, ilk virajda yaptığı kaza sonrasında ancak 18. olabildi.

Federico Fuligni (VFT Racing) ve Martin Vugrinec (Ferquest – Unior Racing Team) de ilk 20'yi tamamlayan isimler oldu.

Superpole seansı sonucu [ilk 6]:

1.Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGO Team)

2. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) +0.040s

3. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +0.196s

4. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.275s

5. Luca Bernardi (CM Racing) +0.365s

6. Valentin Debise (GMT94 Yamaha) +0.408s