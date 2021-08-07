Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak
Supersport Haberler

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

Ekleyen:

Autodrom Most’da düzenlenen Superpole seansında Yamaha ParkinGo Team sürücüsü Manuel Gonzalez, serideki ilk pole pozisyonunu kazanırken temsilcimiz Can Öncü, seansı 9. sırada tamamladı.

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

19 yaşındaki Gonzalez, 1:35.213’lük turuyla seansın en hızlı ismiydi ve bir rekor kırarak serideki en genç pole sahibi oldu. Ayrıca, Supersport serisinde pole pozisyonu kazanan ilk İspanyol olarak da bir diğer rekor kırmış oldu.

Dominique Aegerter ise rakibinden 0.04 saniye geride, ikinci sıraya yerleşti. Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Oettl de 1:35.409 yaparak yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Jules Cluzel zor bir cuma günü geçirmesine rağmen cumartesi günü iyi bir performansla,  4. sıraya yerleşti. 

Hemen ardında ise Luca Bernardi yer aldı ve onu, seansın ilk dakikaların kaza yapan ama ardından iyi bir tempo yakalayan Debise takip etti. Steven Odendaal ise ancak yedinci olabildi.

Temsilcimiz ve Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Can Öncü ise 1:35.821’lik derecesiyle yarın yarışa 9. olarak başlayacak.

2019 şampiyonu Randy Krummenacher, ilk virajda yaptığı kaza sonrasında ancak 18. olabildi.

Federico Fuligni (VFT Racing) ve Martin Vugrinec (Ferquest – Unior Racing Team) de ilk 20'yi tamamlayan isimler oldu.

Superpole seansı sonucu [ilk 6]: 

1.Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGO Team)

2. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) +0.040s

3. Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) +0.196s

4. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.275s

5. Luca Bernardi (CM Racing) +0.365s

6. Valentin Debise (GMT94 Yamaha) +0.408s

paylaşım
yorumlar
Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak

Önceki haber

Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

58 dk
2
Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

2 s
3
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

1 g
4
MotoGP

MotoGP Steiermark: Quartararo'nun turu silindi, Martin sürpriz şekilde pole'de!

32 dk
5
Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

1 g
Son Haberler
Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu
Supersport

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

1 s
Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak
Supersport

Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak

24 Tem 2021
Misano Supersport 1 ve 2. yarış: Aegerter üst üste iki zafer daha kazandı!
Supersport

Misano Supersport 1 ve 2. yarış: Aegerter üst üste iki zafer daha kazandı!

13 Haz 2021
Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!
Supersport

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

6 Eyl 2020
Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı
Supersport

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı

6 Eyl 2020
Daha fazlası
Selin Elif Köse
Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider Spielberg
Moto3

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu” Macaristan GP
Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

Schumacher: “Baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım” Macaristan GP
Formula 1

Schumacher: “Baskı altında hata yapmayıp deneyim kazandım”

Çok Okunanlar Bugün

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas'ın Macaristan'da yaptığı kaza 2022 F1 sürücü kararımızı etkilemeyecek''

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

MotoGP Steiermark: Quartararo'nun turu silindi, Martin sürpriz şekilde pole'de!
MotoGP MotoGP

MotoGP Steiermark: Quartararo'nun turu silindi, Martin sürpriz şekilde pole'de!

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Kolumun Steiermark'taki durumu, beklenenden daha kötü"

Son Haberler

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu
Supersport Supersport

Most Supersport: Gonzalez, en genç pole sahibi oldu

Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak
Supersport Supersport

Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak

Misano Supersport 1 ve 2. yarış: Aegerter üst üste iki zafer daha kazandı!
Supersport Supersport

Misano Supersport 1 ve 2. yarış: Aegerter üst üste iki zafer daha kazandı!

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!
Supersport Supersport

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.