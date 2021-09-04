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Magny-Cours Supersport: Bernardi, ilk pole pozisyonunu kazandı

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Magny-Cours’daki Superpole seansında CM Racing sürücüsü Luca Bernardi, pist rekorunu kırarak serideki ilk pole pozisyonunu kazandı ve temsilcimiz Can Öncü ise 11. sıradan start alma hakkı kazandı.

Magny-Cours Supersport: Bernardi, ilk pole pozisyonunu kazandı

Dünya Supersport’un Magny-Cours ayağında superpole seansının en hızlı ismi San Marinolu sürücü Bernardi oldu. CM Racing sürücüsü, attığı son turda 1:40.330 yaparak 0.1 saniye ile pist rekorunu kırdı. 

Bernardi, WSSP’de pole pozisyonu kazanan ilk San Marinolu sürücü olmanın yanı sıra serideki en genç üçüncü pole sahibi de oldu. 

CM Racing sürücüsüne ön sırada şampiyona lideri Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) eşlik edecek. Bugün oldukça güçlü performans sergileyen Niki Tuuli (MV Agusta Corse Clienti) de Aegerter’in 0.320 saniye ardında üçüncü sıraya yerleşti. Tuuli’nin ardında ise GMT94 Yamaha sürücüsü Valentine Debise yer alacak.

Debise’nin takım arkadaşı Jules Cluzel ise geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlıktan sonra pistlere geri dönen Manuel Gonzalez’in 0.453 saniye gerisinde seansı 6. olarak tamamladı.

Kevin Manfredi (Altogo Racing Team) ise serideki ve kariyerindeki en iyi sonucunu elde ederek 7. oldu ve ardında Federico Caricasulo yer aldı. Alman sürücü Philipp Oettl ise son dakikalarda 5. virajda kaza yaparak ancak 9. sıraya yerleşebildi. İlk 10’u Andy Verdoïa tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ise Kawasaki Puccetti Racing ile seansı 11. sırada tamamladı.

Superpole sonuçları [ilk 6]:

1. Luca Bernardi (CM Racing) 1’40.330

2. Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) +0.129s

3. Niki Tuuli (MV Agusta Corse Clienti) +0.320s

4. Valentin Debise (GMT94 Yamaha) +0.326s

5. Manuel Gonzalez (Yamaha ParkinGO Team) +0.453s

6. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) +0.514

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Navarra Supersport 2. Yarış: Kırmızı bayraklar altında biten yarışı Aegerter kazandı

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Navarra Supersport 2. Yarış: Kırmızı bayraklar altında biten yarışı Aegerter kazandı
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