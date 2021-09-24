Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 defa şampiyon olarak en başarılı isim olan Sofuoğlu, 2018'de yarışlardan emekliliğini açıklamıştı.

Supersport serisinde daha fazla modelin yarışacağının duyurulmasıyla birlikte 2022'den itibaren yeni bir döneme geçiş yapılacak. Bu kapsamda, mevcut motosikletlerle Supersport'un en başarılı ismi olan Kenan Sofuoğlu'na Jerez'de sürüş yapması yönünde teklif geldi.

Sofuoğlu bu teklifi kabul etti ve Jerez'de cuma günkü antrenman seanslarına katıldı. İlk antrenman seansında nispeten yavaş kalan ve alışmaya çalışan Kenan, çok geçmeden rekabetçi olmayı başardı.

Günün en hızlı ismi 1:42.249 ile Puccetti Kawasaki'den Philipp Oettl olurken onu Dominique Aegerter, Manuel Gonzalez, Steven Odendaal, Niki Tuuli ve Rany Krummenacher takip ettiler.

Sofuoğlu, 2. antrenman seansında 1:43.027 ile günün en hızlı 7. zamanını kaydetti ve liderden sadece 0.5 sn yavaş kaldı. Sofuoğlu, hafta sonunun devamına katılmayacak.

Serinin devamlı yarışçılarından olan Can Öncü ise Sofuoğlu'nun 0.1 sn gerisinde 9. sırada yer aldı.

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Supersport şampiyonu olan Kenan, yarıştığı dönemde 43 galibiyet, 85 podyum ve 34 pole pozisyonu kazanmıştı.