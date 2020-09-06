Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Teruel ayağındaki ikinci yarışa ilk 6 cepte başlayan isimler Bahattin Sofuoğlu, De Cancellis, Buis, Perez, Okaya ve Booth-Amos oldu.

Buis ve Bahattin iyi çıkış yaptı. Bahattin ilk virajı lider döndü ancak Buis onu geçti. İlk 5'i tamamlayan isimler De Cancellis, Perez ve Ieraci oldu.

Tom Bramich ve Bilis kazaya karışarak yarış dışı kaldı. Kim Aloisi bu yarışta start alamadı.

Ana Carrasco 10. sıradan start aldı ilk turdan sonra 7. sıraya yükseldi. Ieraci, Bahattin'i geçmeyi başardı. Lider Jeffrey Buis arayı açtı. Buis'in arkasında rekabet kıran kıranaydı.

İki Yamaha sürücüsü De Cancellis ve Bahattin'in mücadelesi oldukça yoğundu. Bitime 6 tur kala hata yaptı ve 21. sıraya geriledi. Orta grup mücadelesi tam gaz devam etti. Bahattin sıra kaybetti ve geri kazandı.

Mücadele çok yoğunlaştı. Bahattin 8. sıraya geriledi trafikle beraber. Son 3 tura girerken sıralama Buis, Meuffels, Perez, Deroue, Brianti, De Cancellis, Sofuoğlu şeklindeydi.

Buis farkı 6 saniyeye çıkardı ve rahat bir şekilde zafere uzanmaya çalıştı. Carrasco biraz sıra kazandı ve 14. sıraya yükseldi. Bahattin 3 sıra kazandı ve beşinciliğe yükseldi.

Son 2 tur kala Bahattin podyum için ataklarını yapmaya başladı ve 4. sıraya yükseldi.

Son tura Bahattin 3. sırada girdi. Mücadele çok yoğundu.

Buis bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Orta gruptaki çılgınca mücadelede Deroue ve Bahattin galip gelerek podyumdaki ikinci ve üçüncü sırayı tamamlamış oldular. Deroue yarış boyunca 12 sıra yükselmiş oldu. İlk onu tamamlayan isimler Brianti, Meuffels, Perez, Orradre, Rodriguez, Ieraci ve Sabatucci oldu.