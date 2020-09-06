Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
World Superbike
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Supersport / Yarış raporu

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

paylaşım
yorumlar
Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!
Ekleyen:
, Editör

Dünya Supersport 300'ün Aragon'daki ikinci yarışını Jeffrey Buis kazandı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Teruel ayağındaki ikinci yarışa ilk 6 cepte başlayan isimler Bahattin Sofuoğlu, De Cancellis, Buis, Perez, Okaya ve Booth-Amos oldu.

Buis ve Bahattin iyi çıkış yaptı. Bahattin ilk virajı lider döndü ancak Buis onu geçti. İlk 5'i tamamlayan isimler De Cancellis, Perez ve Ieraci oldu.

Tom Bramich ve Bilis kazaya karışarak yarış dışı kaldı. Kim Aloisi bu yarışta start alamadı.

Ana Carrasco 10. sıradan start aldı ilk turdan sonra 7. sıraya yükseldi. Ieraci, Bahattin'i geçmeyi başardı. Lider Jeffrey Buis arayı açtı. Buis'in arkasında rekabet kıran kıranaydı.

İki Yamaha sürücüsü De Cancellis ve Bahattin'in mücadelesi oldukça yoğundu. Bitime 6 tur kala hata yaptı ve 21. sıraya geriledi. Orta grup mücadelesi tam gaz devam etti. Bahattin sıra kaybetti ve geri kazandı.

Mücadele çok yoğunlaştı. Bahattin 8. sıraya geriledi trafikle beraber. Son 3 tura girerken sıralama Buis, Meuffels, Perez, Deroue, Brianti, De Cancellis, Sofuoğlu şeklindeydi.

Buis farkı 6 saniyeye çıkardı ve rahat bir şekilde zafere uzanmaya çalıştı. Carrasco biraz sıra kazandı ve 14. sıraya yükseldi. Bahattin 3 sıra kazandı ve beşinciliğe yükseldi.

Son 2 tur kala Bahattin podyum için ataklarını yapmaya başladı ve 4. sıraya yükseldi.

Son tura Bahattin 3. sırada girdi. Mücadele çok yoğundu.

Buis bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Orta gruptaki çılgınca mücadelede Deroue ve Bahattin galip gelerek podyumdaki ikinci ve üçüncü sırayı tamamlamış oldular. Deroue yarış boyunca 12 sıra yükselmiş oldu. İlk onu tamamlayan isimler Brianti, Meuffels, Perez, Orradre, Rodriguez, Ieraci ve Sabatucci oldu.

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300

Bahattin Sofuoglu, Biblion Motoxracing Yamaha WSSP300

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı

Önceki haber

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Supersport
Editör İnci Beğen

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP kırmızı bayrakla durduruldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalya GP kırmızı bayrakla durduruldu!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Son Haberler

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!
Supersport Supersport / Yarış raporu

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı
Supersport Supersport / Yarış raporu

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı

Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı
Supersport Supersport / Yarış raporu

Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı

Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu
SBK World Superbike / Yarış ayak raporu

Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP kırmızı bayrakla durduruldu!

35dk
2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"

23dk
4
Formula 1

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!
Supersport

Dünya Supersport 300 2. yarış: Buis kazandı, Bahattin üçüncü oldu!

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı
Supersport

Supersport Aragon: Locatelli galibiyet serisine devam etti, Can yarış dışı

Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı
Supersport

Supersport 300 Aragon: Buis kazandı, Bahattin yarış dışı kaldı

Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu
SBK

Portimao Supersport: Can Öncü 2. yarışta 10. oldu

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"
SBK

Sofuoğlu: "Mutluluktan ağladım!"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.