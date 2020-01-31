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Supersport / Son dakika

Can Öncü, Supersport'taki ilk testinden memnun ayrıldı

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Can Öncü, Supersport'taki ilk testinden memnun ayrıldı
Ekleyen:
, Şef Editör
31 Oca 2020 11:00

Türkiye'yi motosiklet yarışlarında temsil eden başarılı sürücü Can Öncü, 2020'de mücadele edeceği Dünya Supersport motosikletiyle ilk testlerin ardından mutlu olduğunu söyledi.

2018 Moto3 sezonunun son yarışı Valencia'ya özel izinle katılan ve henüz 15 yaşındayken o yarışı kazanarak motosiklet yarışları tarihine adını yazdıran Can, Moto3'teki tam sezonunu tamamlamasının ardından 2020'de Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışacak.

16 yaşındaki sürücü Kawasaki Puccetti Racing ve Orelac Racing VerdNatura'nın ortak hazırladığı Turkish Racing Team ile mücadele edecek. Supersport, Kenan Sofuoğlu'nun rekorlar kırdığı seri ve orada 600 cc'lik motosikletler kullanılıyor.

Portimao'daki testlerin ardından konuşan Öncü, "İki gün test yaptık ve motosikleti daha fazla öğrendim. Pazar günü gerçekten eğlenceliydi ve 76 tur attım. Pazartesi günü 50 tura yakın sürüş yaptım. Sonunda 1:46.3 elde etmeyi başardım ve bu gerçekten iyi bir dereceydi çünkü bu pistte ilk defa sürüş yaptım ve 600 cc'lik motosikleti üçüncü kez sürüyorum. Bu, Moto3 motosikletinden çok farklı." 

"Sürüş stilimi geliştirmeye çalıştım. Şu anda ilk ana göre çok daha iyi ve hazırız. Phillip Island'da çok daha iyi olmayı bekliyorum. Sezon hedefi açısından şu anda bir şeyler söylemek zor. Belki ilk 3'te, belki ilk 5'te belki de ilk 10'da yer alırız. Şu anda bunu kimse bilemez!" dedi.

2020 Supersport Portimao sezon öncesi test dereceleri:

Poz. No. Sürücü Motosiklet Derece Fark Ön. Fark
1 16 Jules Cluzel Yamaha YZF R6 1:44.385    
2 55 Andrea Locatelli Yamaha YZF R6 1:44.660 0.275 0.275
3 4 Steven Odendaal Yamaha YZF R6 1:44.784 0.399 0.124
4 44 Lucas Mahias Kawasaki ZX-6R 1:44.849 0.464 0.065
5 94 Corentin Perolari Yamaha YZF R6 1:45.633 1.248 0.784
6   Philipp Oettl Kawasaki ZX-6R 1:45.872 1.487 0.239
7 78 Hikari Okubo Honda CBR600RR 1:45.893 1.508 0.021
8 61 Can Oncu Kawasaki ZX-6R 1:46.326 1.941 0.433
9 99 Danny Webb Yamaha YZF R6 1:47.073 2.688 0.747
10 74 Jamie van Sikkelerus Yamaha YZF R6 1:47.383 2.998 0.310
11 52 Patrick Hobelsberger Honda CBR600RR 1:47.549 3.164 0.166
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Bu Haber Hakkında

Seri Supersport
Pilotlar Can Öncü
Editör Abdullah Çelik

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