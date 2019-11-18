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Supersport / Son dakika

Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!

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Can Öncü 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacak!
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 11:04

Bu sezonu Moto3'te geçiren temsilcimiz Can Öncü, 2020'de Dünya Supersport'ta Turkish Puccetti Team ile mücadele edecek.

Grand prix tarihinin en genç yarış kazanan ismi olan ve bu sezonu Moto3'te geçiren temsilcimiz Can Öncü'nün 2020'de Dünya Supersport'ta yarışacağı açıklandı.

MotoGP'nin son ayağı olan Valencia'da yapılan görüşmeler sonucunda Can'ın gelecek sene Turkish Puccetti Racing Team'de yarışacağı açıklandı.

Can böylece, bir diğer temsilcimiz Kenan Sofuoğlu'nun 5 kez şampiyon olduğu seriye adım atmış olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Supersport , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Can Öncü
Editör Cem Özel

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