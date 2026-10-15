Supersport
Can Öncü, WSSP finalinde 3.'lük için mücadele edecek!
2026 WSSP sezonunun Jerez pistinde düzenlenecek finalinde temsilcimiz Can Öncü, şampiyona üçüncülüğündeki pozisyonunu korumak için mücadele edecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 15 Eki 2026 09:00
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Can Öncü
2026 WSSP sezonu, İspanya'nın Jerez pistindeki final mücadelesiyle sonlanacak. Yarış öncesinde Pata Yamaha takımında mücadele eden temsilcimiz Can Öncü, 234 puanla 3. sırada yer alırken en yakın rakibi Orelac VerdNatura sürücüsü Jaume Masia, 229 puanla 4. sırada bulunuyor.
WSSP'deki 7. sezonunu tamamlayacak olan 23 yaşındaki temsilcimiz Can Öncü, 16 podyum derecesi elde ettiği 2025 sezonunu 2. sırada tamamlamıştı.
2022 sezonunu da 3. olarak tamamlayan temsilcimiz, o sezon bir yarış galibiyet kazanamamıştı fakat bu sezon Fransa'daki 1. yarışta podyumun ilk basamağına çıktı.
Jerez'de yarın serbest antrenmanlarla başlayacak mücadelede Can Öncü, 17 turluk ilk yarışı için 17 Ekim Cumartesi TSİ 15.00'da pistteki yerini alacak.
Şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarışsa 18 Ekim Pazar tarihinde yapılacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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