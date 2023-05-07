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Supersport Yarış ayak raporu

Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk zaferini aldı!

Bahattin Sofuoğlu, 2023 Dünya Supersport Şampiyonası'nın Katalonya pistinde gerçekleştirilen 2. yarışta zafere ulaştı ve amcası Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü'den sonra Supersport'ta yarış kazanan 3. isim oldu. Bu zafer, Türkiye'nin serideki 45. zaferi olurken; Türkiye'nin bu serideki podyum sayısı ise 100'e yükseldi. 

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Bahattin Sofuoglu

World Supersport Dünya Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen 4. hafta sonunda 2. yarış bugün koşuldu. Temsilcimiz Bahattin, dün gerçekleştirilen 1. yarışta podyuma çıkmıştı. 

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Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışta ise Marcel Schroetter ve Stefano Manzi ile verdiği galibiyet mücadelesini kazandı ve WSSP'taki ilk zaferine ulaştı! 

Bahattin, dün yaptığı gibi yine 9. sıradan çok iyi bir start aldı ve yarışın ilk bölümlerinde lider gruba dahil oldu. Bahattin, lider gruba dahil olmasından hemen sonra liderliği de aldı ama damalı bayrağı kadar işi kolay olmadı.

Hem Bahattin'in takım arkadaşı Schroetter hem de Manzi, yarış boyunca Bahattin'i oldukça yakından takip ettiler ve liderlik bazı turlarda el değiştirdi. Bazen Schrotter bazen de Manzi, Bahattin'i geçtiler ama temsilcimiz, her seferinde geri ataklar yaparak liderliği almayı başardı ve mükemmel bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü. 

 

Bahattin, bu zaferiyle birlikte amcası Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü'den sonra Supersport'ta yarış kazanan 3. isim oldu. Bu zafer, ayrıca Türkiye'nin serideki 45. zaferiydi. Türkiye'nin bu serideki podyum sayısı ise 100'e yükseldi. 

Supersport'ta başarılı bir sezon geçiren ancak Hollanda'da geçirdiği kaza nedeniyle sakatlanan ve ameliyat olan Can Öncü, bu yarışa katılamadı.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega ise yarışı tamamlayamadı. 

İlk 6:

1. Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse)

2. Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse) +0.420s

3. Stefano Manzi (Tem Kate Racing Yamaha) +0.500s

4. Valentin Debise (GMT94 Yamaha) +2.563s

5. Glenn van Straalen (EAB Racing Team) +7.039s

6. Federico Caricasulo (Althea Racing Team) +7.327s

Bahattin Sofuoglu

Bahattin Sofuoglu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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