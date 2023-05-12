Bahattin Sofuoğlu: "Sofuoğlu soyadını yeniden zirveye taşıdığım için mutluyum"

World Supersport Dünya Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen 4. hafta sonunda Bahattin Sofuoğlu rüzgarı esti.

Genç sporcumuz, hafta sonunun 1. yarışında üçüncü olarak podyuma çıktı ve serideki ilk podyumunu aldı. Sofuoğlu bir sonraki gün ise 2. yarışta zafere ulaştı ve serideki ilk zaferine uzandı!

Bahattin, bu zaferiyle birlikte amcası Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü'den sonra Supersport'ta yarış kazanan 3. isim oldu. Bu zafer, ayrıca Türkiye'nin serideki 45. zaferiydi. Türkiye'nin bu serideki podyum sayısı ise 100'e yükseldi.

Supersport'taki zaferinin ardından WorldSBK.com'a konuşan Bahattin, şu ifadeleri kullandı: "Hafta sonunun ilk yarışında üçüncü sırayı aldık ve podyuma çıktık. Bu benim ilk podyumumdu. Kenan [Sofuoğlu, amcası] da buradaydı."

"Kenan, ilk yarışın ardından bana hatalarımı ve ikinci yarışta daha iyi yapabileceğim şeyleri söyledi. İkinci yarışta ise Kenan'ın bana söylediklerini hatırlamaya çalıştım."

"Yarışı birinci sırada bitirdik ve bir efsane olan Kenan'ın ardından onun soyadını yeniden WorldSSP'de zirveye koyduk. Bu konuda çok mutluyum."

"Bu galibiyeti çok istiyordum ama beklediğimden erken geldi! Bu kadar erken gelmesini beklemiyordum."

"Bu zafer benim ve takımım MV Agusta için güzel bir adım. Kenan ve Can'dan sonra ben de yarış kazandım. Şimdi bu güçlü tempoyu devam ettirmeye çalışacağız."

Bahattin Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images