Assen Supersport: Aegerter pole pozisyonunda, Can 12. sıradan start alacak

World Supersport’un Assen ayağında cumartesi günkü Superpole seansında Aegerter, bir kez daha harika bir sürüş sergileyerek bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Aergerter, seansın başlangıcından itibaren hızlı turlar atmaya başladı ve zaman tablolarının zirvesine yerleşti.

Ten Kate Racing Yamaha sürücüsü , 1:37.222’lik turuyla seansın en hızlı derecesini elde etti ve böylece 2010’da Kenan Sofuoğlu’dan sonra ilk kez Hollandalı takıma kendi evinde pole pozisyonunu getirdi.

Hemen ardında, Steven Odendaal seansta attığı son turda derecesini geliştirerek ikinci sıraya yerleşse de Aergerter’in 0.305 saniye gerisinde kaldı.

Alman sürücü Philipp Oettl’ın ise pist sınırlarını aşması nedeniyle turu silindi ve seansı üçüncü sırada tamamladı.

Kallio Racing sürücüsü Hannes Soomer, 8. virajda büyük bir kaza yapmasına rağmen dördüncü en hızlı isim oldu ve beşinci sırada ise ondan 0.794 saniye geride Manuel Gonzalez yer aldı. Randy Krummenacher da bu yılki en iyi Superpole sonucunu alarak yarışa 6. sıradan başlama hakkı elde etti.

İlk 10’u tamamlayan isimler Jules Cluzel, Raffaele De Rosa, Frederico Caricasulo ve Niki Tuuli oldu.

Temsilcimiz Can Öncü ise takım arkadaşı Luca Bernardi’nin 1 sıra gerisinde 12. olarak seansı tamamladı.