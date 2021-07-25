Assen Supersport 1 ve 2. Yarış: Aegerter iki galibiyet daha kazandı, Can 7. oldu

Cumartesi günkü yarışta, Evan Bros. WorldSSP Yamaha’dan Steven Odendaal ilk virajda liderliği aldı ancak ardından, Aegerter ve Philipp Oettl’e geçilerek üçüncü sıraya geriledi.

İlk 5 turun sonunda Aegerter, Oettl, Odendaal sıralaması oluştu. İlerleyen dakikalarda Odendaal, Oetell’i gerisinde bırakmayı başardı. Üç sürücü arasındaki mücadele son ana kadar devam etti ve Aergerter, Odendaal’ın 3 saniye önünde galibiyeti kazanırken, Oettl de üçüncü oldu.

Temsilcimiz Can Öncü de 12. sıradan başladığı yarışta 5 pozisyon kazandı ve 7. sırada finiş gördü.

İkinci yarışta ise Aegerter ilk sıradan harika bir start alarak liderliği ele geçirdi ve ardından Oettl ile ilk sıra için tekerlek tekerleğe mücadele etti. Bu yakın mücadelenin sonucunda Oettl, ilk sırayı aldı. Hemen arkalarında ise onları, Odendaal ve Jules Cluzel takip etti.

Can ise ilk iki turun ardından 3 pozisyon kazanarak 8. sıraya yükseldi.

Bu sırada, ön tarafta kıyasıya mücadele devam ediyordu ve Odendaal, Aegerter’i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Cluzel de Aegerter’i geçti ancak bu pozisyonunu koruyamadı ve tekrardan dördüncü sıraya düştü.

Aegerter, hızlı turlar atmaya başladı ve önce Odendaal, sonra Oettl’i geçerek liderliği aldı.

Fakat, ardından Odendaal motosikletinde bir sorun yaşadı ve 20. sıraya kadar geriledi. Böylece, Randy Krummenacher üçüncü sıranın sahibi oldu. Yarışın devamında iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen Odendaal, ön sıralarda finiş görme şansını kaybetti.

Bitime 10 tur kala Can, 6. sıraya yükseldi ve Gonzalez ile yakın mücadeleye girdi. 6. sıra, ikili arasında el değiştirmeye başladı.

Son bölümde Can, 4. sıraya kadar yükseldi ve podyum için savaşma fırsatı yakaladı ancak son turda yaşadığı temas ardından, 7. sıraya geriledi ve bu pozisyonda damalı bayrağı gördü.

İlk 3’ü Aergerter, Oettl ve Krummenacher oluştururken, Odendaal ancak 13. olabildi.