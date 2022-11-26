Verstappen, Honda Super GT aracıyla ufak bir test gerçekleştirdi
Max Verstappen, Honda'nın her sezon bitimi düzenlediği "Şükran Günü" etkinliği kapsamında Honda Super GT aracı NSX-GT ile bir test yaptı.
Çifte Formula 1 şampiyonu Verstappen, Honda'nın COVID-19 salgınının ardından Japonya'nın sınırlarının açılmasından bu yana ilk kez düzenlediği Şükran Günü etkinliğine davet edilen çok sayıda uluslararası süperstardan biri.
Etkinlik kapsamında Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez ile 2021 aracı Red Bull RB16B ile özel bir demo sürüşüne katıldılar. AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve eski takım arkadaşı Pierre Gasly ise 2020 aracı AT01 ile piste çıkacaklar.
Cumartesi günü yağmurlu geçen antrenman seansı esnasında Verstappen, Honda'nın 2022 sezonunda kullanılan SuperGT aracı #99 NSX-GT ile de bir test yaptı. Verstappen, gelişim için kullanılan bir modelle pistteydi.
Max Verstappen, Honda NSX-GT
Photo by: Honda
Max Verstappen, Honda NSX-GT
Photo by: Honda
Verstappen'in Pazar günü NSX-GT ile pistte olması beklenmiyor; ancak Honda, etkinlik kapsamında tam 5 adet GT500'ü faaliyete alacak. Yine etkinlik kapsamında 10 SuperGT sürücüsünün yanı sıra davetli birçok sürücünün de piste çıkması bekleniyor.
Piste çıkması planlanan sürücüler arasında MotoGP sürücüleri Marc Marquez ve Takaaki Nakagami, iki kez Indianapolis 500 galibi Takuma Sato, Dünya Superbike sürücüsü Xavi Vierge ve Suzuka 8 Saat'te galibiyete ulaşan Tetsuta Nagashima gibi isimler bulunmakta.
Honda bu yıl, 2019'dan bu yana ilk kez Motegi'de Şükran Günü kutlamasını gerçekleştiriyor, ancak bu yılın başlarında Suzuka'da hiçbir uluslararası sürücü olmadan küçük bir etkinlik düzenlemişti.
Verstappen, Perez ve Tsunoda ilk kez bu etkinliğe katılacaklar, Gasly ise Toro Rosso'nun Honda motoruna geçtiği 2018 sezonunun ardından ikinci kez etkinlikte yer alacak
Max Verstappen, Honda NSX-GT
Photo by: Honda
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