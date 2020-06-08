Super GT, Tayland ayağını iptal etti, yeni takvimi açıkladı

Seri organizatörü GTA, geçen hafta büyük değişiklikler içeren yeni takvimini açıklamıştı. Sekiz yarıştan yedisi sadece üç pistte yapılıyordu Fuji, Suzuka ve Motegi.

Bununla birlikte Aralık ayının sonlarında Tayland'da bir yarış yapılması planlanıyordu. Ancak Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan GTA, Tayland'daki yerel organizatörlerle görüştükten sonra Buriram'a gitmenin mümkün olmayacağına karar verdi.

Buriram, orijinal 2020 Super GT takviminden ayrılan beşinci pist olacak. Şimdiye kadar Sugo, Autopolis, Okayama ve Sepang yarışları iptal edilmişti.

Fuji, 28-29 Kasım'da yılın son yarışına da ev sahipliği yapacak. Böylelikle takvimde dört tane Fuji yarışı olacak.

Gözden geçirilen programın ilk dört ayağında seyirci bulunmayacak. Diğerleri içinse duruma göre hareket edilecek.

Revize edilmiş 2020 Super GT takvimi: