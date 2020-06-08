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Super GT / Son dakika

Super GT, Tayland ayağını iptal etti, yeni takvimi açıkladı

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Super GT, Tayland ayağını iptal etti, yeni takvimi açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Haz 2020 08:52

SUPER GT, Tayland'daki ayağını iptal etme kararı alırken, bunun yerine Fuji Speedway'in bu yıl dört yarışa ev sahipliği yapacağı doğrulandı.

Seri organizatörü GTA, geçen hafta büyük değişiklikler içeren yeni takvimini açıklamıştı. Sekiz yarıştan yedisi sadece üç pistte yapılıyordu Fuji, Suzuka ve Motegi.

Bununla birlikte Aralık ayının sonlarında Tayland'da bir yarış yapılması planlanıyordu. Ancak Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan GTA, Tayland'daki yerel organizatörlerle görüştükten sonra Buriram'a gitmenin mümkün olmayacağına karar verdi.

Buriram, orijinal 2020 Super GT takviminden ayrılan beşinci pist olacak. Şimdiye kadar Sugo, Autopolis, Okayama ve Sepang yarışları iptal edilmişti.

Fuji, 28-29 Kasım'da yılın son yarışına da ev sahipliği yapacak. Böylelikle takvimde dört tane Fuji yarışı olacak.

Gözden geçirilen programın ilk dört ayağında seyirci bulunmayacak. Diğerleri içinse duruma göre hareket edilecek.

Revize edilmiş 2020 Super GT takvimi:

Tarih Pist
18-19 Temmuz Japan Fuji Speedway*
8-9 Ağustos Japan Fuji Speedway*
22-23 Ağustos Japan Suzuka Circuit*
12-13 Eylül Japan Twin Ring Motegi*
3-4 Ekim Japan Fuji Speedway
24-25 Ekim Japan Suzuka Circuit
7-8 Kasım Japan Twin Ring Motegi

28-29 Kasım

Japan Fuji Speedway

*Yarış seyircisiz yapılacak

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Editör Jamie Klein

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