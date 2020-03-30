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Super GT / Son dakika

Super GT, Suzuka ve Fuji yarışlarını süresiz olarak erteledi

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Super GT, Suzuka ve Fuji yarışlarını süresiz olarak erteledi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Mar 2020 10:19

SUPER GT, Japonya'da artan Coronavirüs vakaları nedeniyle Fuji ve Suzuka'daki yarışları süresiz olarak erteleme kararı aldı.

SUPER GT, iki hafta önce Okayama Pistinde iki günlük bir test gerçekleştirmiş ve Mart ayında da pist üstündeki çalışmalarına devam etmeyi hedefliyordu.

Bununla birlikte, Japon hükümetinin ülke genelinde COVID-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak aldığı tedbirler sonrasında, 28-29 Mart'ta Fuji'deki ikinci test iptal edildi.

GTA, serinin sonraki iki yarışının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu, yeni sezonun 4-5 Temmuz'da Tayland'da başlayacağı anlamına geliyor.

Fuji pistindeki yarışın 3-4 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu. Suzuka yarışı ise 30-31 Mayıs'ta yapılacaktı.

GTA, "Gelecekteki durum dikkate alınarak" bir karar verileceğini belirterek, iki yarış için yeni bir tarih belirlemediklerini duyurdu.

SUPER GT'nin Okayama'daki orijinal sezon açılışı da ertelenmişti.

Orijinal 2020 SUPER GT takvimi, Olimpiyatlarla çakışmayı önlemek amacıyla yaz ayları için iki aylık bir ara planlamıştı.

Ancak, Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendiği için SUPER GT'nin bu yılki yarışları takvimin ileri bir kısmında yapması oldukça mümkün.

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Editör Rachit Thukral

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