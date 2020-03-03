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Super GT / Son dakika

Nakano: "Sasahara gelecekte Formula 1'de yarışabilir"

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Nakano: "Sasahara gelecekte Formula 1'de yarışabilir"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ken Tanaka
Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Mar 2020 15:25

Team Mugen takım patronu ve eski Formula 1 sürücüsü Shinji Nakano'ya göre yeni Honda Super GT sürücüsü Ukyo Sasahara, gelecekte Formula 1'de yarışma potansiyeline sahip.

23 yaşındaki Sasahara, 2020 SuperGT sezonu için 16 numaralı Honda NSX-GT ile Hideki Mutoh'un yanında yarışacak. 

Sasahara'nın kadroya katılma süreci hakkında konuşan Nakano, yeni sürücüsünün İngilizce yeteneği ve "rekabetçi ruhunun" Mugen takımını, 2019'da geçen kötü sezon sonrasında ileriye taşımaya yardımcı olabileceğini söyledi. Hideki Mutoh ve şu anda emekli olmuş olan takım arkadaşı Daisuke Nakajima geçen sene SuperGT'deki GT500 sınıfında markalar şampiyonasını son sırada tamamlamıştı.

Nakano Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takımın amacı genç, gelişmeye devam eden ve ileriye oynama amacı olan birini takıma katmaktı. Bu durum göz önüne alındığında Sasahara aklımıza geldi."

"Onu uzun zamandır tanıyorum, onun kişiliğini biliyorum, sürüş stilini ve işine olan tutumunu biliyorum. Bence onun stili bizim takım olarak eksik olduğumuz yanları kapatabilir."

"Onun sürüş stili çok agresif ve olan rekabetçi ruhu da aynı zamanda çok kuvvetli. O, yurt dışında yarışmakta olan birkaç Japon sürücüden biri. Sadece sürüş yeteneği değil, İngilizce iletişim kurma kapasitesinin yüksek olması da çok önemli bir şey, bunu yapabilen çok az genç Japon sürücü var." 

"Son senelerde aldığı sonuçlar onun seçilmesinde göz önüne alınan bir faktör. Ancak bundan da önemlisi, ben onun göz önüne aldığı yaklaşımla ve rekabetçiliği ile ilgileniyorum. Bence bu, takımımızın ihtiyacı olan bir durum."

Sasahara, kariyerine Avrupa'daki tek koltuklu yarış serilerinde başlamıştı. Formula Renault 2.0 NEC'in 2015 sezonunda şampiyonayı 3.sırada tamamlamış olsa da bütçe sıkıntıları sebebiyle Japonya'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

2017'de Japon F4 Şampiyonası'nda ikinci, 2018'de All-Japan F3'te üçüncü ve geçen seneki Asya F3 Şampiyonası'nda, Red Bull destekli Jack Doohan'ın önünde birinci olarak kariyerini tekrardan hayata döndürdü. 

Buna ek olarak, spor araçları yarışlarındaki ilk deneyimlerinde Porsche Carrera Cup Japonya'da birinci olmasıyla beraber FIA Motorsporları Oyunları'nda Japonya'ya altın madalyayı getirmeye yardımcı olan isimlerden biriydi.

#519 JPN Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3: Hiroshi Hamaguchi, Ukyo Sasahara

#519 JPN Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3: Hiroshi Hamaguchi, Ukyo Sasahara

Fotoğraf: SRO

Prost ve Minardi ile beraber 33 F1 yarışına çıkmış olan Nakano, Sasahara'nın SuperGT'ye yükselmiş olması ile beraber F1'de yarışma şansının olabileceğini söyledi.

"Elinde olan olasılıklar sınırsız. Ukyo pek çok zorluğun üstesinden geldi, pek çok insana göre farklı bir yol izledi ve buraya kadar geldi. Bu müthiş bir şey ve Japonya'da sadece birkaç sürücü bu tür rekabetçi ruha sahip."

"Japonya'da onun gibi bir sürücüye sahip olmamız diğerlerine de iyi bir örnek. Aynı zamanda Japonya'da yapılan yarışlara geri dönmesi, onun F1 veya başka okyanus ötesi serilere katılmasının önünü kapattığı anlamına gelmiyor. Buradan itibaren yuvasını terk edebilir."

"Eğer bir ihtimal oluşursa, onu desteklemek istiyorum. Eğer başka serilere giderse, başkaları için yeni bir yol açılabilir."

Sasahara ise Team Mugen'den aldığı telefonun bir sürpriz olduğunu söyledi. Japon pilotun ilk SuperGT aracı deneyimi, Ocak'ta Sepang'da Honda NSX-GT ile yaptığı özel bir testti. 

The 23-year-old however underlined that racing in SUPER GT will do nothing to dampen his F1 ambitions, which he believes are still achievable.

23 yaşındaki pilot, SuperGT'nin, F1 hayallerine zarar vermeyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Sasahara şunları söyledi: "F1'de yarışmak çocukluğumdan beri hedefim. Sanırım bu durum hayatımın sonuna kadar değişmeyecek ve bu hırstan vazgeçmem gerektiğini de düşünmüyorum. Ancak SuperGT serisine katılmayı büyük bir şans olarak görüyorum ve bunu değerlendireceğim. 

"Her ne kadar F1 için çalışıyor olsam da, SuperGT ile olan pek çok ortak noktası var, bu yüzden kendimi iyi bir şekilde hazırlayıp asıl potansiyelimi göstermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve iyi sonuçlar alırsam hala hedefime ulaşma şansım olacak."

Yardımcı editör: Kenichiro Ebii

Ukyo Sasahara (B-Max Racing with Motopark）

Ukyo Sasahara (B-Max Racing with Motopark）

Photo by: Tomohiro Yoshita

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Seri Super GT
Pilotlar Ukyo Sasahara
Takımlar Mugen
Editör Jamie Klein

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