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Super GT / Dream Race / Yarış raporu

Fuji Super GT vs DTM: Olaylı ikinci yarışı Karthikeyan kazandı

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Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Kas 2019 11:18

Honda sürücüsü Narain Karthikeyan, Fuji’de gerçekleştirilen Super GT vs DTM Rüya Yarışı’nın ikinci ayağını kazanırken, Audi ve BMW podyuma çıkmayı başardı.

Karthikeyan, yarışın büyük bölümünü lider götürdü ve 2013 Auto GP’nin Brno ayağından sonra kariyerindeki ilk galibiyetini aldı.

Startta ikinciliğini koruyan Hint sürücü, ikinci turun başında Loic Duval’i geçerek liderliğe yükseldi ve 31 turluk yarışın 16. turunda pite gelene kadar da yarışı kontrol etti. Duval ise lastik patlatarak plansız bir pit stop yaptı ve bunun sonucunda güvenlik aracı içeri girdi. Bunu fırsat gören Benoit Treluyer pite girdi ve lider olarak piste geri döndü.

Daha sonra DTM şampiyonu Audi sürücüsü Rene Rast lastik patlattı ve bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Treluyer’in bir kez daha pite gelmesiyle beraber liderliğe yükselen Karthikeyan, son turlardaki karmaşadan etkilenmeyerek galibiyete ulaşmayı başardı.

Son bölümdeki kaosla beraber DTM ikilisi Marco Wittman ve Duval podyumu tamamlayan isimler oldular.

Son virajda sert şekilde mücadele eden bu ikiliden Duval dışarı taşsa da önde kalmayı başardı, ancak yarış sonrasında 1 saniye zaman cezası aldı ve üçüncülüğe geriledi.

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Son turda üç sıra kazanan Honda sürücüsü Naoki Yamamoto dördüncü olmayı başarırken, BMW DTM aracıyla yarışan Kamui Kobayashi beşinci, Daisuke Nakajima altıncı sırada yer aldı.

Audi’den Mike Rockenfeller’in yedinci olduğu yarışta, Lexus sürücüsü Ryo Hirakawa sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise Audi ikilisi Rast ve Treluyer tamamladı.

Koudai Tsukakoshi, cumartesi günkü ilk yarıştan sonra yine podyuma çıkacak gibi görünüyordu ancak ikinci güvenlik aracı periyodundan sonra 3. virajda spin attı ve Tomoki Nojiri de ona çarpmaktan kurtulamadı.

Birkaç viraj sonra ise Lexus sürücüleri Yuji Kunimoto ve Kazuya Oshima  temas yaşadılar ve spin attılar. Olayın devamında da Heikki Kovalainen, Kazuki Nakajima, Hiroaki Ishiura ve Kohei Hirate bu kazaya karıştı.

Bunun sonucunda Kunimoto 40 saniye zaman cezası aldı ve 15. sıradan 16. sıraya düştü.

Nissan ise kötü bir yarış geçirdi ve en iyi sonucu Tsugio Matsuda’nın on birinciliği oldu.

Yarış sonucu:

Poz. Sürücü Araç Fark
1st india Narain Karthikeyan Nakajima Honda NSX-GT 31 laps
2nd germany Marco Wittmann RBM BMW M4 +0.935
3rd France Loic Duval Phoenix Audi RS 5 +0825
4th Japan Naoki Yamamoto Kunimitsu Honda NSX-GT +3.412
5th Japan Kamui Kobayashi RBM BMW M4 +3.743
6th Japan Daisuke Nakajima Mugen Honda NSX-GT +4.356
7th germany Mike Rockenfeller Abt-Audi RS 5 +4.536
8th. Japan Ryo Hirakawa TOM's Lexus LC500 +4.681
9th germany Rene Rast Rosberg-Audi RS 5 +5.624
10th France Benoit Treluyer WRT-Audi RS 5 +7.226
11th Japan Tadasuke Matsuda NISMO Nissan GT-R +7.542
12th Japan Mitsunori Takaboshi Kondo Nissan GT-R +7.635
13th italy Alex Zanardi RBM BMW M4 +8.950
14th finland Heikki Kovalainen SARD Lexus LC500 +9.310
15th Japan Kazuya Oshima LeMans Lexus LC500 +9.310
16th Japan Yuji Kunimoto Bandoh Lexus LC500 +5 tur
17th United Kingdom James Rossiter Impul Nissan GT-R +5 tur
18th Japan Kohei Hirate B-Max Racing Nissan GT-R +5 tur
19th Japan Kazuki Nakajima TOM's Lexus LC500 +5 tur
20th Japan Hiroaki Ishiura Cerumo Lexus LC500 +5 tur
21st Japan Koudai Tsukakoshi Real Honda NSX-GT +6 tur
22nd Japan Tomoki Nojiri ARTA Honda NSX-GT +6 tur
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Bu Haber Hakkında

Seri Super GT
Etkinlik Dream Race
Alt-etkinlik 2. yarış
Pilotlar Narain Karthikeyan
Takımlar Nakajima Racing
Editör Jamie Klein

Super GT Sıradaki seans

Motegi

Motegi

2 Kas - 3 Kas

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