Fuji Super GT vs DTM: Olaylı ikinci yarışı Karthikeyan kazandı

Karthikeyan, yarışın büyük bölümünü lider götürdü ve 2013 Auto GP’nin Brno ayağından sonra kariyerindeki ilk galibiyetini aldı.

Startta ikinciliğini koruyan Hint sürücü, ikinci turun başında Loic Duval’i geçerek liderliğe yükseldi ve 31 turluk yarışın 16. turunda pite gelene kadar da yarışı kontrol etti. Duval ise lastik patlatarak plansız bir pit stop yaptı ve bunun sonucunda güvenlik aracı içeri girdi. Bunu fırsat gören Benoit Treluyer pite girdi ve lider olarak piste geri döndü.

Daha sonra DTM şampiyonu Audi sürücüsü Rene Rast lastik patlattı ve bir kez daha güvenlik aracı piste girdi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Treluyer’in bir kez daha pite gelmesiyle beraber liderliğe yükselen Karthikeyan, son turlardaki karmaşadan etkilenmeyerek galibiyete ulaşmayı başardı.

Son bölümdeki kaosla beraber DTM ikilisi Marco Wittman ve Duval podyumu tamamlayan isimler oldular.

Son virajda sert şekilde mücadele eden bu ikiliden Duval dışarı taşsa da önde kalmayı başardı, ancak yarış sonrasında 1 saniye zaman cezası aldı ve üçüncülüğe geriledi.

Son turda üç sıra kazanan Honda sürücüsü Naoki Yamamoto dördüncü olmayı başarırken, BMW DTM aracıyla yarışan Kamui Kobayashi beşinci, Daisuke Nakajima altıncı sırada yer aldı.

Audi’den Mike Rockenfeller’in yedinci olduğu yarışta, Lexus sürücüsü Ryo Hirakawa sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise Audi ikilisi Rast ve Treluyer tamamladı.

Koudai Tsukakoshi, cumartesi günkü ilk yarıştan sonra yine podyuma çıkacak gibi görünüyordu ancak ikinci güvenlik aracı periyodundan sonra 3. virajda spin attı ve Tomoki Nojiri de ona çarpmaktan kurtulamadı.

Birkaç viraj sonra ise Lexus sürücüleri Yuji Kunimoto ve Kazuya Oshima temas yaşadılar ve spin attılar. Olayın devamında da Heikki Kovalainen, Kazuki Nakajima, Hiroaki Ishiura ve Kohei Hirate bu kazaya karıştı.

Bunun sonucunda Kunimoto 40 saniye zaman cezası aldı ve 15. sıradan 16. sıraya düştü.

Nissan ise kötü bir yarış geçirdi ve en iyi sonucu Tsugio Matsuda’nın on birinciliği oldu.

Yarış sonucu: