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Super GT / Dream Race / Yarış raporu

Fuji Super GT vs DTM: DTM araçları geride kaldı, Cassidy kazandı

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Kas 2019 07:28

TOM'S Lexus sürücüsü Nick Cassidy, Fuji'de gerçekleştirilen Super GT vs DTM Rüya Yarışı'nın ilk ayağında kazanan isim olurken ilk çizgiden başlayacak olan DTM sürücüsü Loic Duval formasyon turunda kaza yaptı.

Pole pozisyonundan başlayan Cassidy, yanında başlayacak olan Duval'in ıslak pistte kayarak kaza yapmasının ardından hareketli startta tek başına kaldı.

Yeni Zelandalı sürücü, startta yerini korumasının ardından pit stoplara kadar ikinci sıradaki rakibi ile farkı 7 sn'ye kadar çıkardı.

Pit stopa geç gelen isimlerden olan Cassidy, yeni lastiklerle tekrar fark açmaya başlamıştı ancak 29. turda Güvenlik Aracı'nın girmesinin ardından farklar kapandı.

Güvenlik aracından sonra Cassidy Real Racing NSX-GT sürücüsü Tsukakoshi tarafından baskı altına alınsa da damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Jenson Button'un yokluğunda Kunimitsu Honda'nın yarışan tek ismi olan Yamamoto, Cassidy ve Tsukakoshi'nin arkasında podyumu tamamlayan isim oldu.

Sondan bir önceki turda Sho Tsuboi'yi geçen Kenta Yamashita 4. sırada yarışı tamamladı.

DTM sürücüleri içerisinde Audi'den Benoit Treluyer 6. olarak en yukarıda yer alan isim oldu.

Bir diğer DTM ismi Rene Rast, yarış içerisinde en iyi DTM sürücüsü konumunda olsa da son turlarda gerilemekten kurtulamadı ve 8. oldu.

İlk defa DTM aracıyla yarışan Kamui Kobayashi, BMW M4 DTM ile 14. olabildi.

Yarış sonucu:

Poz. Pilot Araç Fark
1. New Zealand Nick Cassidy TOM's Lexus LC 500  
2. Japan Koudai Tsukakoshi Real Honda NSX +0,433
3. Japan Naoki Yamamoto Kunimitsu Honda NSX +5,862
4. Japan Kenta Yamashita LeMans Lexus LC +6,974
5. Japan Sho Tsuboi Bandoh Lexus LC 500 +9,966
6. France Benoit Treluyer WRT-Audi RS 5 +11,242
7. Japan Yuhi Sekiguchi SARD Lexus LC 500 +11,369
8. Germany Rene Rast Rosberg-Audi RS 5 +11,540
9. Japan Yuji Tachikawa Cerumo Lexus LC 500 +13,421
10. Japan Hideki Mutoh Mugen Honda NSX +13,426
11. France Frederic Makowiecki NDDP Nissan +15,648
12. Italy  Ronnie Quintarelli NISMO Nissan GT-R +15,764
13. Germany Mike Rockenfeller Abt-Audi RS 5 +18,790
14. Japan Kamui Kobayashi RBM BMW M4 + 18,929
15. Japan Takuya Izawa ARTA Honda NSX +19,832
16. Japan Kazuki Nakajima SARD Lexus LC 500 +20,524
17. United Kingdom Jann Mardenborough Kondo Nissan GT-R +22,480
18. Germany Marco Wittmann RBM BMW M4 +1 lap
19. Japan Daiki Sasaki Impul Nissan GT-R +7 laps
20. Japan Tadasuke Makino Nakajima Honda NSX +10 laps
21. Italy  Alex Zanardi RBM BMW M4 +18 laps
22. France Loic Duval Phoenix-Audi RS 5 DNS

 

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Super GT
Etkinlik Dream Race
Alt-etkinlik 1. Yarış
Pilotlar Nick Cassidy
Takımlar TOM'S
Editör Jamie Klein

Super GT Sıradaki seans

Motegi

Motegi

2 Kas - 3 Kas

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