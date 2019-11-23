Fuji Super GT vs DTM: DTM araçları geride kaldı, Cassidy kazandı
TOM'S Lexus sürücüsü Nick Cassidy, Fuji'de gerçekleştirilen Super GT vs DTM Rüya Yarışı'nın ilk ayağında kazanan isim olurken ilk çizgiden başlayacak olan DTM sürücüsü Loic Duval formasyon turunda kaza yaptı.
Pole pozisyonundan başlayan Cassidy, yanında başlayacak olan Duval'in ıslak pistte kayarak kaza yapmasının ardından hareketli startta tek başına kaldı.
Yeni Zelandalı sürücü, startta yerini korumasının ardından pit stoplara kadar ikinci sıradaki rakibi ile farkı 7 sn'ye kadar çıkardı.
Pit stopa geç gelen isimlerden olan Cassidy, yeni lastiklerle tekrar fark açmaya başlamıştı ancak 29. turda Güvenlik Aracı'nın girmesinin ardından farklar kapandı.
Güvenlik aracından sonra Cassidy Real Racing NSX-GT sürücüsü Tsukakoshi tarafından baskı altına alınsa da damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Jenson Button'un yokluğunda Kunimitsu Honda'nın yarışan tek ismi olan Yamamoto, Cassidy ve Tsukakoshi'nin arkasında podyumu tamamlayan isim oldu.
Sondan bir önceki turda Sho Tsuboi'yi geçen Kenta Yamashita 4. sırada yarışı tamamladı.
DTM sürücüleri içerisinde Audi'den Benoit Treluyer 6. olarak en yukarıda yer alan isim oldu.
Bir diğer DTM ismi Rene Rast, yarış içerisinde en iyi DTM sürücüsü konumunda olsa da son turlarda gerilemekten kurtulamadı ve 8. oldu.
İlk defa DTM aracıyla yarışan Kamui Kobayashi, BMW M4 DTM ile 14. olabildi.
Yarış sonucu:
|Poz.
|Pilot
|Araç
|Fark
|1.
|Nick Cassidy
|TOM's Lexus LC 500
|2.
|Koudai Tsukakoshi
|Real Honda NSX
|+0,433
|3.
|Naoki Yamamoto
|Kunimitsu Honda NSX
|+5,862
|4.
|Kenta Yamashita
|LeMans Lexus LC
|+6,974
|5.
|Sho Tsuboi
|Bandoh Lexus LC 500
|+9,966
|6.
|Benoit Treluyer
|WRT-Audi RS 5
|+11,242
|7.
|Yuhi Sekiguchi
|SARD Lexus LC 500
|+11,369
|8.
|Rene Rast
|Rosberg-Audi RS 5
|+11,540
|9.
|Yuji Tachikawa
|Cerumo Lexus LC 500
|+13,421
|10.
|Hideki Mutoh
|Mugen Honda NSX
|+13,426
|11.
|Frederic Makowiecki
|NDDP Nissan
|+15,648
|12.
|Ronnie Quintarelli
|NISMO Nissan GT-R
|+15,764
|13.
|Mike Rockenfeller
|Abt-Audi RS 5
|+18,790
|14.
|Kamui Kobayashi
|RBM BMW M4
|+ 18,929
|15.
|Takuya Izawa
|ARTA Honda NSX
|+19,832
|16.
|Kazuki Nakajima
|SARD Lexus LC 500
|+20,524
|17.
|Jann Mardenborough
|Kondo Nissan GT-R
|+22,480
|18.
|Marco Wittmann
|RBM BMW M4
|+1 lap
|19.
|Daiki Sasaki
|Impul Nissan GT-R
|+7 laps
|20.
|Tadasuke Makino
|Nakajima Honda NSX
|+10 laps
|21.
|Alex Zanardi
|RBM BMW M4
|+18 laps
|22.
|Loic Duval
|Phoenix-Audi RS 5
|DNS
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM , Super GT
|Etkinlik
|Dream Race
|Alt-etkinlik
|1. Yarış
|Pilotlar
|Nick Cassidy
|Takımlar
|TOM'S
|Editör
|Jamie Klein
Fuji Super GT vs DTM: DTM araçları geride kaldı, Cassidy kazandı
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