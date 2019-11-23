Fuji Super GT vs DTM: DTM araçları geride kaldı, Cassidy kazandı

Pole pozisyonundan başlayan Cassidy, yanında başlayacak olan Duval'in ıslak pistte kayarak kaza yapmasının ardından hareketli startta tek başına kaldı.

Yeni Zelandalı sürücü, startta yerini korumasının ardından pit stoplara kadar ikinci sıradaki rakibi ile farkı 7 sn'ye kadar çıkardı.

Pit stopa geç gelen isimlerden olan Cassidy, yeni lastiklerle tekrar fark açmaya başlamıştı ancak 29. turda Güvenlik Aracı'nın girmesinin ardından farklar kapandı.

Güvenlik aracından sonra Cassidy Real Racing NSX-GT sürücüsü Tsukakoshi tarafından baskı altına alınsa da damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Jenson Button'un yokluğunda Kunimitsu Honda'nın yarışan tek ismi olan Yamamoto, Cassidy ve Tsukakoshi'nin arkasında podyumu tamamlayan isim oldu.

Sondan bir önceki turda Sho Tsuboi'yi geçen Kenta Yamashita 4. sırada yarışı tamamladı.

DTM sürücüleri içerisinde Audi'den Benoit Treluyer 6. olarak en yukarıda yer alan isim oldu.

Bir diğer DTM ismi Rene Rast, yarış içerisinde en iyi DTM sürücüsü konumunda olsa da son turlarda gerilemekten kurtulamadı ve 8. oldu.

İlk defa DTM aracıyla yarışan Kamui Kobayashi, BMW M4 DTM ile 14. olabildi.

Yarış sonucu: