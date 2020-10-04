Fuji Super GT: Kovalainen ve Nakayama, SARD Toyota ile galibiyete uzandı

Beşinci sıradan yarışa başlayan eski Formula 1 sürücüsü Kovalainen, yarış liderliği için mücadele eden ARTA Honda ve Kondo Nissan'ın arkasında üçüncü stintini tamamladı.

Fin pilot #39 Toyota GR Supra aracını, #8 ARTA Honda NSX-GT ile yarışa poleden başlayan Nirei Fukuzumi ile aynı turda, 66 turluk yarışın 26. turunda pite getirdi. İkinci sırada bulunan #24 Kondo Nissan GT-R ile Mitsunori Takaboshi ise bir önceki turda pite gelmişti.

SARD ekibinin yaptığı hızlı pit stop sayesinde ekip, Kondo aracını ikincilik için geride bırakırken, Kovalainen'den aracı alan Nakayama ise, ARTA aracında bulunan Tomoki Nojiri'den daha hızlı turlar atarak piste çıkış turunda rahat bir şekilde liderliğe yükseldi.

Geçişten sonra Nakayama, yarış sonuna kadar elindeki beş saniyelik farkı koruması üzerinde talimat aldı ve Kovalainen ile beraber 10.216 saniye farkla galibiyete uzanmayı başardılar.

Yuichi Nakayama, Heikki Kovalainen, Juichi Wakisaka, team director (#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra） Fotoğraf: Masahide Kamio

Nojiri'nin geriye düşmesi ile beraber, Nick Cassidy'nin 11. sıradan yaptığı gelişimle beraber #37 TOM'S Toyota, SARD ekibinin ana rakibi oldu.

Ryo Hirakawa, yarışın bir bölümünde Nakayama'nın üç saniye yakınına gelmeyi başarsa da, daha sonrasında zaman kaybetmeye başladı ve hızlanan Nojiri, Hirakawa'nın peşine takıldı. Ancak hem Hirakawa hem de Nojiri, Tsuboi'nin #14 Cerumo Toyota'sının gerisinde kaldı.

Kunimitsu Honda ile Naoki Yamamoto'yu dördüncülük için geçen Tsuboi, 52. turun 10. virajında Nojiri'ye atak yaptı ve bu geçişten birkaç viraj sonrasında ise, start-finiş düzlüğünde Hirakawa'yı geçerek ikinciliği ele geçirdi.

Nojiri, Tsuboi ile beraber Hirakawa'yı geride bıraktı ve zorlu bir sezon geçiren ARTA ile üçüncü olarak takımın ilk podyumunu aldı.

Tsuboi ve Oshima'nın aldığı bu ikincilik sayesinde ikili, Hirakawa ve Cassidy'nin sadece 1 puan önünde yer alarak 47 puan ile şampiyona liderliğini ele geçirdiler.

#37 KeePer TOM'S GR Supra Fotoğraf: Masahide Kamio

İlk 10 ise Cassidy-Hirakawa, Yamamoto-Makino, Mutoh-Sasahara, Kunimoto-Miyata, Sasaki-Hiramine, Ishiura-Tachikawa ve Tsukakoshi-Baguette ekiplerinden oluştu.

GT300: De Oliveira'nın inanılmaz sürüşü, Kondo'ya galibiyeti getirdi

Joao Paulo de Oliveira ve Kiyoto Fujinami, Kondo Racing'in GT500'deki hayal kırıklığının yol olmasına, GT300'de galibiyet alarak yardımcı oldu.

#56 Kondo Racing Nissan GT-R Fotoğraf: Masahide Kamio

Fujinami, #56 Nissan GT-R NISMO GT3 ile altıncı sırada başladığı açılış stintinde liderliğe yükseldi, ancak pitlerde lastik değiştirmeyerek zaman kazanan Kohta Kawaai ve Hiroki Yoshida'nın kullandığı Saitama Toyopet Toyota GR Supra GT300 aracına geçildi.

Daha sonrasında De Oliveira, kendi stintinde Yoshida ile olan 12 saniyelik farkı kapatması talimatı ile beraber, 50. turda yeni lastiklerle geçiş yaptı ve Yoshida'nın 23 saniye önünde ilk GT300 galibiyetini almayı başardı.

Böylece Yoshida, arkasında yer alan Naoya Gamou yönetimindeki LEON Racing Mercedes-AMG GT3 aracına karşı savunma yapmak zorunda kalsa da, her iki pilot birden ARTA Honda NSX GT3 araacını süren ve 11. sıradan yarışa başlayan Toshiki Oyu'ya geçildi.

Pole'ün sahibi olan, Kazuto Kotaka ve Ryohei Sakaguchi'nin kullandığı Inging Motorsports Toyota 86 MC aracı, #31 apr Toyota Prius PHV GR Sport'un arkasında altıncılığa geriledi.

Gamou ve Togo Sugnami'nin sürdüğü LEON Mercedes aracı, #11 Gainer Nissan aracının dokuz puan önünde 50 puan ile lider durumda. Katsuyuki Hiranaka ve Hironobu Yasuda ise, #11 Gainer Nissan araçları ile 10. sırada yer alarak yarış öncesindeki şampiyona liderliklerini kaybettiler.

Maksimum 100 kg ağırlık engelini taşıyan tek araç olan faabrika Subaru BRZ aracının 16. sırada finiş görmesi ile beraber, de Oliveira ve Fujinami, şampiyonada liderin 14 puan arkasında üçüncü sırada yer alıyorlar.

GT500 yarış sonuçları: