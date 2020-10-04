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Super GT / Fuji III / Yarış raporu

Fuji Super GT: Kovalainen ve Nakayama, SARD Toyota ile galibiyete uzandı

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Fuji Super GT: Kovalainen ve Nakayama, SARD Toyota ile galibiyete uzandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Heikki Kovalainen ve Yuichi Nakayama, SUPER GT sezonunun Fuji Pisti'nde yapılan yarışında SARD Toyota ile ilk galibiyetlerini aldılar, Cerumo pilotları Kazuya Oshima ve Sho Tsuboi ise şampiyonada liderliğe yükseldiler.

Beşinci sıradan yarışa başlayan eski Formula 1 sürücüsü Kovalainen, yarış liderliği için mücadele eden ARTA Honda ve Kondo Nissan'ın arkasında üçüncü stintini tamamladı. 

Fin pilot #39 Toyota GR Supra aracını, #8 ARTA Honda NSX-GT ile yarışa poleden başlayan Nirei Fukuzumi ile aynı turda, 66 turluk yarışın 26. turunda pite getirdi. İkinci sırada bulunan #24 Kondo Nissan GT-R ile Mitsunori Takaboshi ise bir önceki turda pite gelmişti. 

SARD ekibinin yaptığı hızlı pit stop sayesinde ekip, Kondo aracını ikincilik için geride bırakırken, Kovalainen'den aracı alan Nakayama ise, ARTA aracında bulunan Tomoki Nojiri'den daha hızlı turlar atarak piste çıkış turunda rahat bir şekilde liderliğe yükseldi. 

Geçişten sonra Nakayama, yarış sonuna kadar elindeki beş saniyelik farkı koruması üzerinde talimat aldı ve Kovalainen ile beraber 10.216 saniye farkla galibiyete uzanmayı başardılar. 

Yuichi Nakayama, Heikki Kovalainen, Juichi Wakisaka, team director (#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra）

Yuichi Nakayama, Heikki Kovalainen, Juichi Wakisaka, team director (#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra）

Fotoğraf: Masahide Kamio

Nojiri'nin geriye düşmesi ile beraber, Nick Cassidy'nin 11. sıradan yaptığı gelişimle beraber #37 TOM'S Toyota, SARD ekibinin ana rakibi oldu. 

Ryo Hirakawa, yarışın bir bölümünde Nakayama'nın üç saniye yakınına gelmeyi başarsa da, daha sonrasında zaman kaybetmeye başladı ve hızlanan Nojiri, Hirakawa'nın peşine takıldı. Ancak hem Hirakawa hem de Nojiri, Tsuboi'nin #14 Cerumo Toyota'sının gerisinde kaldı. 

Kunimitsu Honda ile Naoki Yamamoto'yu dördüncülük için geçen Tsuboi, 52. turun 10. virajında Nojiri'ye atak yaptı ve bu geçişten birkaç viraj sonrasında ise, start-finiş düzlüğünde Hirakawa'yı geçerek ikinciliği ele geçirdi. 

Nojiri, Tsuboi ile beraber Hirakawa'yı geride bıraktı ve zorlu bir sezon geçiren ARTA ile üçüncü olarak takımın ilk podyumunu aldı. 

Tsuboi ve Oshima'nın aldığı bu ikincilik sayesinde ikili, Hirakawa ve Cassidy'nin sadece 1 puan önünde yer alarak 47 puan ile şampiyona liderliğini ele geçirdiler.  

#37 KeePer TOM'S GR Supra

#37 KeePer TOM'S GR Supra

Fotoğraf: Masahide Kamio

İlk 10 ise Cassidy-Hirakawa, Yamamoto-Makino, Mutoh-Sasahara, Kunimoto-Miyata, Sasaki-Hiramine, Ishiura-Tachikawa ve Tsukakoshi-Baguette ekiplerinden oluştu.

GT300: De Oliveira'nın inanılmaz sürüşü, Kondo'ya galibiyeti getirdi

Joao Paulo de Oliveira ve Kiyoto Fujinami, Kondo Racing'in GT500'deki hayal kırıklığının yol olmasına, GT300'de galibiyet alarak yardımcı oldu. 

#56 Kondo Racing Nissan GT-R

#56 Kondo Racing Nissan GT-R

Fotoğraf: Masahide Kamio

Fujinami, #56 Nissan GT-R NISMO GT3 ile altıncı sırada başladığı açılış stintinde liderliğe yükseldi, ancak pitlerde lastik değiştirmeyerek zaman kazanan Kohta Kawaai ve Hiroki Yoshida'nın kullandığı Saitama Toyopet Toyota GR Supra GT300 aracına geçildi. 

Daha sonrasında De Oliveira, kendi stintinde Yoshida ile olan 12 saniyelik farkı kapatması talimatı ile beraber, 50. turda yeni lastiklerle geçiş yaptı ve Yoshida'nın 23 saniye önünde ilk GT300 galibiyetini almayı başardı. 

Böylece Yoshida, arkasında yer alan Naoya Gamou yönetimindeki LEON Racing Mercedes-AMG GT3 aracına karşı savunma yapmak zorunda kalsa da, her iki pilot birden ARTA Honda NSX GT3 araacını süren ve 11. sıradan yarışa başlayan Toshiki Oyu'ya geçildi. 

Pole'ün sahibi olan, Kazuto Kotaka ve Ryohei Sakaguchi'nin kullandığı Inging Motorsports Toyota 86 MC aracı, #31 apr Toyota Prius PHV GR Sport'un arkasında altıncılığa geriledi. 

Gamou ve Togo Sugnami'nin sürdüğü LEON Mercedes aracı, #11 Gainer Nissan aracının dokuz puan önünde 50 puan ile lider durumda. Katsuyuki Hiranaka ve  Hironobu Yasuda ise, #11 Gainer Nissan araçları ile 10. sırada yer alarak yarış öncesindeki şampiyona liderliklerini kaybettiler. 

Maksimum 100 kg ağırlık engelini taşıyan tek araç olan faabrika Subaru BRZ aracının 16. sırada finiş görmesi ile beraber, de Oliveira ve Fujinami, şampiyonada liderin 14 puan arkasında üçüncü sırada yer alıyorlar. 

GT500 yarış sonuçları:

Poz.  No. Sürücüler Takım/Araç   Tur Fark
39

Japan Yuichi Nakayama

Finland Heikki Kovalainen

 SARD Toyota 66 -
14

Japan Kazuya Oshima
Japan Sho Tsuboi  

 Cerumo Toyota 66 10.216s
8

Japan Tomoki Nojiri

Japan Nirei Fukuzumi

 ARTA Honda 66 11.162s
37

New Zealand Nick Cassidy

Japan Ryo Hirakawa

 TOM'S Toyota 66 12.355s
100

Japan Naoki Yamamoto

Japan Tadasuke Makino

Kunimitsu Honda

 66 20.069s
16

Japan Hideki Mutoh

Japan Ukyo Sasahara

 Mugen Honda 66 40.174s
19

Japan Yuji Kunimoto

Japan Ritomo Miyata

Bandoh Toyota

 66 40.442s
12

Japan Daiki Sasaki

Japan Kazuki Hiramine

Impul Nissan

 66 43.717s
38

Japan Hiroaki Ishiura

Japan Yuji Tachikawa

 Cerumo Toyota 63 57.894s
10  17

Japan Koudai Tsukakoshi

Belgium Bertrand Baguette

 Real Racing Honda 63 58.794s
11  23

Italy Ronnie Quintarelli

Japan Tsugio Matsuda

 NISMO Nissan 65 1 tur
12  36

Japan Yuhi Sekiguchi

France Sacha Fenestraz

 TOM'S Toyota 64 2 tur
13  64

Japan Takuya Izawa

Japan Hiroki Otsu

 Nakajima Honda 64 2 tur
14  8

United Kingdom Jann Mardenborough

Japan Mitsunori Takaboshi

 Kondo Nissan 61 5 tur
15  19

Japan Kohei Hirate

Japan Katsumasa Chiyo 

NDDP/B-Max Nissan

 0 66 tur
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Bu Haber Hakkında

Seri Super GT
Etkinlik Fuji III
Pilotlar Heikki Kovalainen , Yuichi Nakayama
Takımlar Team Sard
Editör Jamie Klein

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