Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
02 Saat
:
45 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Super GT / Son dakika

Button, 2020'de Super GT'ye dönmeyecek

paylaşım
yorumlar
Button, 2020'de Super GT'ye dönmeyecek
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Tom Errington
23 Eki 2019 15:50

Formual 1 dünya şampiyonu Jenson Button, 2020'de farklı şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden gelecek yıl Super GT'ye geri dönme ihtimalinin olmadığını dile getirdi.

2017'de Suzuka 1000 Saat'e katılan Button, ertesi yıl Honda Kunimitsu ile tam sezon Super GT'de yarışmaya başladı ve daha ilk yılında Naoki Yamamoto ile şampiyon oldu.

2016'da F1'den ayrıldıktan sonra ilk kez tam sezon bir seride yarışan Button, 2018/19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun bir kısmında SMP Racing'le de yarıştı.

Button ve Yamamoto, bu yıl 2018'deki performanslarını devam ettirmekte zorlandılar ve şu anda şampiyonada sekizinci sırada yer alıyorlar.

Oğlunun doğumuyla birlikte Japonya'daki kariyerini tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna Button, "Sadece farklı şeyler denemek istiyorum. Yeni şeyler denemeyi, öğrenmeyi seviyorum ve son iki sezondur Super GT muhteşemdi. Gelecek sene farklı şeyler yapmak istiyorum ve henüz bunun ne olacağını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Button ayrıca, DTM ve Super GT'nin Kasım ayındaki Fuji ortak yarışlarında yer alamayacağını doğruladı.

Buton, Hockenheim'daki DTM yarışında Honda ile piste çıkarken, Yamamoto bu yarışta yer almadı.

Şimdi Yamamoto'nun Fuji'deki yarışta yer alması beklenirken, Button o etkinlik için herhangi bir anlaşması olmadığını doğruladı.

Motorsport.com, DTM organizatörü ITR ve Super GT'nin organizatörü GTA ile iletişime geçse de Button'ın durumu hakkında cevap alamadı.

İngiliz pilot, Motorsport.com'a verdiği demeçte neden Fuji'de yarışmayacağı sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse sözleşmemde yok, bu yüzden katılmayacağım. Bu yıl çok fazla seyahat ettim ve Japonya'ya gittim. Bu yüzden biraz da evde vakit geçirmek güzel." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak

Önceki haber

Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak

Sonraki haber

Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı

Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Super GT
Pilotlar Jenson Button Şimdi al
Takımlar Team Kunimitsu
Editör Rachit Thukral

Super GT Sıradaki seans

Motegi

Motegi

2 Kas - 3 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

5
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Son Videolar

SUPER GT: Sezon Finali - Motegi 00:33
Super GT

SUPER GT: Sezon Finali - Motegi

SUPER GT Sugo: Yarış özeti 00:58
Super GT

SUPER GT Sugo: Yarış özeti

SUPER GT Autopolis: Yarış özeti 01:43
Super GT

SUPER GT Autopolis: Yarış özeti

SUPER GT Buriram: Yarış özeti 01:24
Super GT

SUPER GT Buriram: Yarış özeti

SUPER GT Suzuka 300km yarış özeti 01:37
Super GT

SUPER GT Suzuka 300km yarış özeti

Son Haberler

Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı
SGT

Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı

Button, 2020'de Super GT'ye dönmeyecek
SGT

Button, 2020'de Super GT'ye dönmeyecek

Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak
SGT

Wittmann, BMW ile DTM/Super GT ortak yarışına katılacak

Kobayashi, BMW ile DTM/Super GT yarışına katılacak
DTM

Kobayashi, BMW ile DTM/Super GT yarışına katılacak

Audi, Fuji DTM-Super GT yarışına katılacak isimleri açıkladı
DTM

Audi, Fuji DTM-Super GT yarışına katılacak isimleri açıkladı

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.