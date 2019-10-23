Button, 2020'de Super GT'ye dönmeyecek

2017'de Suzuka 1000 Saat'e katılan Button, ertesi yıl Honda Kunimitsu ile tam sezon Super GT'de yarışmaya başladı ve daha ilk yılında Naoki Yamamoto ile şampiyon oldu.

2016'da F1'den ayrıldıktan sonra ilk kez tam sezon bir seride yarışan Button, 2018/19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun bir kısmında SMP Racing'le de yarıştı.

Button ve Yamamoto, bu yıl 2018'deki performanslarını devam ettirmekte zorlandılar ve şu anda şampiyonada sekizinci sırada yer alıyorlar.

Oğlunun doğumuyla birlikte Japonya'daki kariyerini tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna Button, "Sadece farklı şeyler denemek istiyorum. Yeni şeyler denemeyi, öğrenmeyi seviyorum ve son iki sezondur Super GT muhteşemdi. Gelecek sene farklı şeyler yapmak istiyorum ve henüz bunun ne olacağını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Button ayrıca, DTM ve Super GT'nin Kasım ayındaki Fuji ortak yarışlarında yer alamayacağını doğruladı.

Buton, Hockenheim'daki DTM yarışında Honda ile piste çıkarken, Yamamoto bu yarışta yer almadı.

Şimdi Yamamoto'nun Fuji'deki yarışta yer alması beklenirken, Button o etkinlik için herhangi bir anlaşması olmadığını doğruladı.

Motorsport.com, DTM organizatörü ITR ve Super GT'nin organizatörü GTA ile iletişime geçse de Button'ın durumu hakkında cevap alamadı.

İngiliz pilot, Motorsport.com'a verdiği demeçte neden Fuji'de yarışmayacağı sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse sözleşmemde yok, bu yüzden katılmayacağım. Bu yıl çok fazla seyahat ettim ve Japonya'ya gittim. Bu yüzden biraz da evde vakit geçirmek güzel." yanıtını verdi.