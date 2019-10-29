Button, 2019 sonunda Super GT'den ayrılacağını doğruladı

İlk sezonunda Naoki Yamamoto ile birlikte şampiyonluğa ulaşan Button, serideki ikinci tam zamanlı sezonunun ardından seriden ayrılacağını resmen doğruladı.

Bu, beklenmedik bir haber değildi çünkü Button bu ayın başında Super GT kariyerini sonlandırabileceğini söylemişti.

Formula 1 şampiyonu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu hafta sonu Motegi'deki sezon finali öncesinde Super GT'deki son yarışıma çıkacağımı açıklamak istedim. Formula 1'den ayrıldıktan sonra rekabetçi dürtüleri en üst seviyeye çıkarabilecek bir zorluk bulmak istedim ve Super GT'deki iki sezonda bunu kesinlikle yaptım. Kariyerimin bir başka harika bölümünün daha oluşmasına yardım eden tüm Honda ailesine teşekkür ederim."

Button ve Yamamoto, final yarışı öncesinde sekizinci sırada yer alıyorlar.

2009 F1 dünya şampiyonu, Hockenheim'daki 2019 DTM sezon finalinde Honda'yı temsil etmişti ve her iki yarışta da Kunimitsu takımıyla yer almıştı.

Ancak DTM ile Super GT arasında önümüzdeki ay yapılacak Fuji yarışında yer almayacak.