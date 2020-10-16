Vips, Super Formula’nın Sugo ayağında da yarışamayacak

Vips, Japonya’nın uyguladığı sıkı COVID-19 seyahat kısıtlamaları sebebiyle Motegi ve Okayama’daki ilk iki ayağı kaçırdı ve Team Mugen, Estonyalı sürücünün bu hafta sonu da koltuğa oturmayacağını doğruladı.

Mugen’in Super GT’deki sürücüsü Ukyo Sasahara, Vips’in yerine Sugo’da da yarışmaya devam edecek.

Sasahara, sezonun ilk yarışı Motegi’de 11. olarak puanı kıl payı kaçırdı ve pitten başlamak zorunda kaldığı Okayama yarışında ise 13. oldu.

Ukyo Sasahara, Team Mugen Photo by: Masahide Kamio

Vips’in Formula 2’de DAMS ile macerası, Sean Gelael’in Bahreyn’de geri dönmeye hazırlanmasıyla beraber bitmiş gibi gözüküyor. Vips’in Fransız takımla en iyi derecesi, Mugello’daki ikinci yarışta elde ettiği üçüncülüktü.

Bu ayın başlarında Vips, Super Formula’nın dışında yarıştığı bir diğer seri olan Formula Regional Avrupa Şampiyonası’na geri dönmüştü.

Vips’in yanı sıra Tatiana Calderon da bu hafta sonu Super Formula’da yarışmayacak. Sergio Sette Camara ise seride ilk kez mücadele edecek.

Süper Lisans kurallarındaki değişiklik Vips’e yarayacak

Vips’in, bir Formula 1 koltuğu için elinde bulundurması için gereken Süper Lisans alma şansı, FIA’nın yaptığı son değişikliklerle beraber arttı.

Artık sürücülerin, gerekli olan 40 puanı toplamak için üç değil dört yılları olacak. Bu dört senede ise en iyi üç senelerinde topladıkları puanlar dikkate alınacak.

Vips’in 40 puana ulaşması için ise bu sene Super Formula’yı veya Formula Regional’ı dördüncü sırada tamamlaması yeterli olacak.

Estonyalı sürücünün Super Formula’da ilk dörde girme şansı gittikçe azalırken, altıncı sırada yer aldığı Formula Regional’da dördüncü sıradaki Pierre-Louis Chovet’nin 40 puan gerisinde yer alıyor ve sezonun bitmesine dört ayak var.