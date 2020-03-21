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Super Formula / Son dakika

Ticktum, Red Bull anlaşmasının bitişinden rahatsızlık duymaya devam ediyor

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Ticktum, Red Bull anlaşmasının bitişinden rahatsızlık duymaya devam ediyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Marcus Simmons
Çeviren: Efe Kahya, Editör
21 Mar 2020 16:35

Dan Ticktum, 2019'da Super Formula'daki çaylak sezonunda yaptığı kötü başlangıç beraberinde Red Bull gelişim programından kovulmuştu ve bu durum hakkında hala rahatsızlık duymaya devam ettiğini belirtti.

2018 Avrupa Formula 3 serisini ikinci bitirdikten sonra aynı sene Macau'da ikinci galibiyetini alan Ticktum, geçtiğimiz sene Red Bull tarafından Formula 1 sürüşüne hazırlanması amacıyla Super Formula'ya gönderilmişti. 

Ancak İngiliz sürücü serinin yeni SF19 aracına uyum sağlamakta zorlandı ve çıktığı üç yarışta tek puan kazanmasıyla beraber Super Formula'daki Mugen koltuğunu ve Red Bull desteğini kaybetti. 

Bu durumdan itibaren Ticktum, F1 hedefine ulaşmak üzerine çalışmalarına devam etmekte. DAMS ile F2'de yarışacak olan Williams gelişim pilotu Ticktum, Red Bull anlaşmasının bitişinin kendisini rahatsız ettiğini kabul etti. 

Motorsport.com'a konuşan 20 yaşındaki sürücü şunları söyledi: "Hakkımda pek çok dayanıksız görüş vardı ve takımın 'Japonya'ya ve oradaki pistlere alışması lazım.' dediğini hatırlıyorum. Ancak günün sonunda orası bir pist ve bir yarış aracı kullanıyorum. Japonya'da olmuş, Ay'da olmuş pek bir farkı yok."

"Takımın bana çok güvendiğini düşünmüyorum bunu söyleyeyim. Ancak olan oldu. Takımın, Red Bull'un F1 aracına oturttuğu birine güvenmemesi çok garipti."

"Ancak olanlar oldu - bu durumdan çok şey öğrendim. İnsanlar soracaktır, 'Hala kovulduğun için canın acıyor mu?'. Evet tabii ki de acı verici bir şey, ancak şu an çok iyi bir pozisyondayım."

Red Bull, Ticktum'ı kendini seride kanıtlamış olan Honda destekli Mugen takımına yerleştirmişti. Aynı takımda 2017 sezonunda, şu anda AlphaTauri F1 sürücüsü olan Pierre Gasly ile 2018 serisinin şampiyonu Naoki Yamamoto yarışmıştı. 

Ancak Ticktum'a göre Mugen, Super Formula'nın Dallara SF19 şasisine geçmesi ile beraber momentumunu kaybetti ve eskisi gibi rekabetçi olamadı. 

Bununla beraber Ticktum'un takım arkadaşı Tomoki Nojiri, sezonu sürücüler şampiyonasında dördüncü sırada, şampiyon Nick Cassidy'nin 12 puan arkasında tamamladı. 

"Takım bir önceki jenerasyonun aracına dair çok güçlü ayarlara sahipti ve Suzuka'da yaptığım ilk test fena değildi." diyen Ticktum açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Çok iyi bir durumdaydık ve gelişmeye devam ediyorduk. Daha sonrasında ise yeni aracı (SF19) aldığımızda ayarların doğru aralığını bulmamızın çok ama çok zor olacağını gördük - ayar aralığı çok keskindi, bu yüzden takımımız benzer bir temeli yeni araca uygulamaya çalıştı ancak bu durum başlangıçta hiç ama hiç işe yaramadı."

"Tabii ki de Mugen için sürme şansını yakaladığım için çok şanslıyım - onlar şampiyonayı daha önce kazanmış bir takımdı - ancak şunu söylemeliyim ki ben onların testlerde yeterince reaksiyon göstermedikleri ve yeterince büyük değişiklikler yapmadıkları inancındayım."

Dan Ticktum, Team Mugen

Dan Ticktum, Team Mugen

Fotoğraf: Masahide Kamio

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Seri Super Formula
Pilotlar Dan Ticktum
Takımlar Mugen
Editör Rachit Thukral

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