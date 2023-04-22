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Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu

Toshiki Oyu Suzuka'da yeni TGM Grand Prix takımı için ilk Super Formula pole pozisyonunu elde ederken, Red Bull akademi sürücüsü Liam Lawson dokuzunculuk elde etti.

Rachit Thukral
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Suzuka Super Formula: Oyu pole pozisyonunda, Lawson dokuzuncu

Q1 grubunda birinci olan Oyu, sıralamanın son bölümünde 1:35.792'lik en iyi derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Sho Tsuboi'yi sadece 0.043 saniye farkla geride bırakarak zirveye yerleşen Inging sürücüsü, kendi Q1 grubunu da geçerek sıralama turlarının son aşamasına kalmaya hak kazandı.

1:35 ile tur atan diğer tek sürücü, iki hafta önce Fuji'de sezon açılışında çifte pole elde ettikten sonra Oyu'nun 0.114 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alan şampiyona lideri Tomoki Nojiri oldu.

Nojiri aslında ilk çeyrekte yarış dışı kalmıştı ve 2020'den bu yana Super Formula'daki en kötü başlangıç pozisyonuna hazırlanıyordu; ancak KCMG'den Kamui Kobayashi'nin en hızlı tur zamanının pist sınırları ihlali nedeniyle silinmesiyle süre uzatmasına gidildi. 

Bu sayede Mugen sürücüsü, Kenta Yamashita'nın Kondo Racing aracının kendisine eşlik ettiği ikinci çizgideki yerini aldı.

Beşincilik Yamashita'dan sadece 0.020 saniye daha yavaş olan TOM'S sürücüsü Ritomo Miyata'ya giderken, Tadasuke Makino Q2'ye kalan tek Dandelion aracıyla altıncı oldu.

Kazuto Kotaka, kendisinden daha deneyimli takım arkadaşı Yamashita'dan 0.3 saniye farkla da olsa yedinci en hızlı zamanı yaparak her iki Kondo Racing aracının da ilk 10'a girmesini sağladı.

Nakajima Racing'den Ren Sato, Honda motorlu bir araçla Q1 grubundan sıralamanın ikinci bölümüne kalan tek sürücü oldu, ancak bunu hızının neredeyse 0.8 saniye gerisinde bir turla ancak sekizinci sıraya dönüştürebildi.

Mugen'den Lawson, açılış yarışındaki zaferi de dahil olmak üzere Fuji'deki muhteşem ilk hafta sonunun ardından, Oyu'nun pole turunun 0.919 saniye gerisinde kalarak dokuzunculuk elde etti.

Beşinci çizgide kendisine Impul'dan Ryo Hirakawa eşlik ederken, Inging'den Sena Sakaguchi ve TOM'S sürücüsü Giuliano Alesi sırasıyla 11. ve 12. olarak Q2'nin en yavaş isimleri oldular.

Fuji'deki kötü performansının ardından iyileşme belirtileri gösteren Nakajima Racing sürücüsü Naoki Yamamoto Q1'de elendi ve yarışa 16. sıradan başlayacak.

Yuhi Sekiguchi [Impul] ve Nobuharu Matsushita [B-Max] Q2'yi kaçıran diğer iki yüksek profilli sürücü oldu.

Eski Formula 1 pilotu Kobayashi tek turunda virajı kesti ve gridde 21. sırada yer alacak.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 17. sırada yer aldı.

GÜNCELLEME: Miyata'nın Q2'de viraj çıkışında pist limitlerini ihlal ettiği tespit edildi ve son sıralamada 12. sıraya düştü.

Sıralama sonucu (Miyata'nın tur zamanı silinmeden önce):

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 53 Japan Toshiki Oyu TGM Grand Prix 3 1'35.792    
2 38 Japan Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 3 1'35.835 0.043 0.043
3 1 Japan Tomoki Nojiri Team Mugen 3 1'35.906 0.114 0.071
4 3 Japan Kenta Yamashita Kondo Racing 3 1'36.126 0.334 0.220
5 37 Japan Ritomo Miyata Vantelin Team TOM'S 3 1'36.146 0.354 0.020
6 5 Japan Tadasuke Makino Japan Dandelion Racing 3 1'36.280 0.488 0.134
7 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo Racing 3 1'36.403 0.611 0.123
8 65 Japan Ren Sato TCS Nakajima Racing 3 1'36.563 0.771 0.160
9 15 New Zealand Liam Lawson Team Mugen 3 1'36.711 0.919 0.148
10 20 Japan Ryo Hirakawa ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 3 1'36.814 1.022 0.103
11 39 Japan Sena Sakaguchi JMS P.mu/cerumo-INGING 3 1'37.023 1.231 0.209
12 36 France Giuliano Alesi Vantelin Team TOM'S 4 1'37.060 1.268 0.037
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