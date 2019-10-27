Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu

TOM’S sürücüsü Cassidy, yarışa yumuşak hamurla başladı ve daha sonra orta hamura geçti. Bu stratejiyle beraber Cassidy, kendisiyle aynı stratejiyi izleyen Team Mugen sürücüsü Tomoki Nojiri’nin ardından ikinci olmayı başardı.

Naoki Yamamoto’nun beşinci olup, Alex Palou’nun kötü bir yarış geçirmesiyle beraber, Cassidy 3 puan farkla şampiyon oldu.

Yeni Zelandalı sürücü, 2011’de Andre Lotterer’den sonra seride Japonya doğumlu olmayan ilk şampiyon olmayı da başardı.

Yarıştan sonra konuşan Cassidy, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Takımım harika. Japonya’da TOM’S ile her şampiyonayı kazandım (2015’te Japonya F3, 2017’de Super GT). Bu, onlar hakkındaki her şeyi açıklıyor. Harika bir insan grubu, ailem gibiler.”

“Bu sezon çok zorluydu, şampiyonada birçok harika sürücü var, her zaman yukarılarda olmak zor. Ancak bu, yukarılarda olmadığınızda elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili ve bu sene bunu iyi yaptık. Hızlı olmadığımızda da iyi sonuçlar aldık.” ifadelerini kullandı.

Yarış özeti:

Yarış sonucu: