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Super Formula / Suzuka II / Yarış raporu

Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu

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Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Eki 2019 18:15

Nick Cassidy, Super Formula’nın Suzuka’daki sezon finalinde ikinci olarak şampiyon olmayı başardı.

TOM’S sürücüsü Cassidy, yarışa yumuşak hamurla başladı ve daha sonra orta hamura geçti. Bu stratejiyle beraber Cassidy, kendisiyle aynı stratejiyi izleyen Team Mugen sürücüsü Tomoki Nojiri’nin ardından ikinci olmayı başardı.

Naoki Yamamoto’nun beşinci olup, Alex Palou’nun kötü bir yarış geçirmesiyle beraber, Cassidy 3 puan farkla şampiyon oldu.

Yeni Zelandalı sürücü, 2011’de Andre Lotterer’den sonra seride Japonya doğumlu olmayan ilk şampiyon olmayı da başardı.

Yarıştan sonra konuşan Cassidy, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Takımım harika. Japonya’da TOM’S ile her şampiyonayı kazandım (2015’te Japonya F3, 2017’de Super GT). Bu, onlar hakkındaki her şeyi açıklıyor. Harika bir insan grubu, ailem gibiler.”

“Bu sezon çok zorluydu, şampiyonada birçok harika sürücü var, her zaman yukarılarda olmak zor. Ancak bu, yukarılarda olmadığınızda elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili ve bu sene bunu iyi yaptık. Hızlı olmadığımızda da iyi sonuçlar aldık.” ifadelerini kullandı.

Yarış özeti:

Yarış sonucu:

Sıra # Pilot Takım Tur Fark
1 16 Japan Tomoki Nojiri Team Mugen 43  
2 37 New Zealand Nick Cassidy Vantelin Team TOM'S 43 02.532
3 5 Japan Nirei Fukuzumi DoCoMo Team Dandelion Racing 43 03.883
4 19 Japan Yuhi Sekiguchi Team Impul 43 06.254
5 1 Japan Naoki Yamamoto DoCoMo Team Dandelion Racing 43 18.744
6 38 Japan Hiroaki Ishiura JMS P.mu/cerumo-INGING 43 22.129
7 17 Japan Koudai Tsukakoshi Real Racing 43 31.628
8 20 Japan Ryo Hirakawa Team Impul 43 32.101
9 3 Japan Kenta Yamashita Kondo Racing 43 32.830
10 39 Japan Sho Tsuboi JMS P.mu/cerumo-INGING 43 45.204
11 50 Austria Lucas Auer B-MAX with Motopark 43 45.357
12 18 Japan Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG 43 45.584
13 65 Japan Tadasuke Makino TCS Nakajima Racing 43 49.398
14 36 Japan Kazuki Nakajima Vantelin Team TOM'S 43 50.091
15 4 Japan Yuji Kunimoto Kondo Racing 43 54.610
16 7 Japan Yuichi Nakayama UOMO Sunoco Team LeMans 43 57.247
17 8 Japan Kazuya Oshima UOMO Sunoco Team LeMans 43 01'03.055
18 15 Estonia Jüri Vips Team Mugen 43 01'09.868
19 64 Spain Alex Palou TCS Nakajima Racing 43 01'11.817
20 51 United Kingdom Harrison Newey B-MAX with Motopark 42 1 Lap
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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Suzuka II
Pilotlar Alex Palou , Naoki Yamamoto , Nick Cassidy
Editör Jamie Klein

Super Formula Sıradaki seans

Suzuka II

Suzuka II

26 Eki - 27 Eki

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