Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu
Nick Cassidy, Super Formula’nın Suzuka’daki sezon finalinde ikinci olarak şampiyon olmayı başardı.
TOM’S sürücüsü Cassidy, yarışa yumuşak hamurla başladı ve daha sonra orta hamura geçti. Bu stratejiyle beraber Cassidy, kendisiyle aynı stratejiyi izleyen Team Mugen sürücüsü Tomoki Nojiri’nin ardından ikinci olmayı başardı.
Naoki Yamamoto’nun beşinci olup, Alex Palou’nun kötü bir yarış geçirmesiyle beraber, Cassidy 3 puan farkla şampiyon oldu.
Yeni Zelandalı sürücü, 2011’de Andre Lotterer’den sonra seride Japonya doğumlu olmayan ilk şampiyon olmayı da başardı.
Yarıştan sonra konuşan Cassidy, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Takımım harika. Japonya’da TOM’S ile her şampiyonayı kazandım (2015’te Japonya F3, 2017’de Super GT). Bu, onlar hakkındaki her şeyi açıklıyor. Harika bir insan grubu, ailem gibiler.”
“Bu sezon çok zorluydu, şampiyonada birçok harika sürücü var, her zaman yukarılarda olmak zor. Ancak bu, yukarılarda olmadığınızda elinizden gelenin en iyisini yapmakla ilgili ve bu sene bunu iyi yaptık. Hızlı olmadığımızda da iyi sonuçlar aldık.” ifadelerini kullandı.
Yarış özeti:
Yarış sonucu:
|Sıra
|#
|Pilot
|Takım
|Tur
|Fark
|1
|16
|Tomoki Nojiri
|Team Mugen
|43
|2
|37
|Nick Cassidy
|Vantelin Team TOM'S
|43
|02.532
|3
|5
|Nirei Fukuzumi
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|43
|03.883
|4
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Team Impul
|43
|06.254
|5
|1
|Naoki Yamamoto
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|43
|18.744
|6
|38
|Hiroaki Ishiura
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|43
|22.129
|7
|17
|Koudai Tsukakoshi
|Real Racing
|43
|31.628
|8
|20
|Ryo Hirakawa
|Team Impul
|43
|32.101
|9
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo Racing
|43
|32.830
|10
|39
|Sho Tsuboi
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|43
|45.204
|11
|50
|Lucas Auer
|B-MAX with Motopark
|43
|45.357
|12
|18
|Kamui Kobayashi
|carrozzeria Team KCMG
|43
|45.584
|13
|65
|Tadasuke Makino
|TCS Nakajima Racing
|43
|49.398
|14
|36
|Kazuki Nakajima
|Vantelin Team TOM'S
|43
|50.091
|15
|4
|Yuji Kunimoto
|Kondo Racing
|43
|54.610
|16
|7
|Yuichi Nakayama
|UOMO Sunoco Team LeMans
|43
|57.247
|17
|8
|Kazuya Oshima
|UOMO Sunoco Team LeMans
|43
|01'03.055
|18
|15
|Jüri Vips
|Team Mugen
|43
|01'09.868
|19
|64
|Alex Palou
|TCS Nakajima Racing
|43
|01'11.817
|20
|51
|Harrison Newey
|B-MAX with Motopark
|42
|1 Lap
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Super Formula
|Etkinlik
|Suzuka II
|Pilotlar
|Alex Palou , Naoki Yamamoto , Nick Cassidy
|Editör
|Jamie Klein
Suzuka Super Formula: Cassidy şampiyon oldu
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