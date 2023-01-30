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Super Formula Haberler

Super Formula'ya yeni takım geliyor, Cem yeni takımıyla anlaşmaya yakın

Eski Team Goh ekibi, 2023 Super Formula sezonu öncesinde adını 'TGM Grand Prix' olarak değiştirirken, Cem Bölükbaşı'nın bu takımla spora girmeyi bekleniyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Super Formula'ya yeni takım geliyor, Cem yeni takımıyla anlaşmaya yakın
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Geçtiğimiz sezon iki Team Goh ekibini yöneten Servus Japan organizasyonu, Pazartesi sabahı yaptığı kısa bir açıklamayla, yeni takımın adını ve logosunu tanıttı. Ayrıca seride iki Honda motorlu araçla yarışmak için gerekli izinleri aldıklarını da belirtti.

Kazuhiro Ikeda, henüz yeni sürücülerini veya araç numaralarını açıklamayan bu takımın patronu olacak.

Açılımı 'Team Goh Motorsport' olan yeni TGM takımının adında, eski Goh takımının adı korunmaya devam ediyor.

 

Goh Takımı, geçen yıl Ren Sato için Red Bull renklerini taşıyan bir araç ve Atsushi Miyake için de ikinci bir araç üretmişti.

Her iki sürücü de birer kez podyuma çıkarken, Sato "Yılın Çaylağı" ödülünü kazandı.

Ancak Suzuka'daki sezon finalinden kısa bir süre sonra Goh, Red Bull ile olan ortaklığını kaybetti ve takımın geleceği belirsizliğe girdi.

Honda'nın Aralık ayında açıkladığı 2023 motor sporları programında, bu takıma yer verilmezken, arka planda finansal kaynak arayışı vardı.

Motorsport.com'un kaynaklarına göre geride kalan üç yılda Nakajima Racing için yarışan Toshiki Oyu, TGM ile anlaşan ilk isim olmak üzere.

Aralık ayında Suzuka'da düzenlenen çaylak testine katılan temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise Oyu'nun takım arkadaşı olacak gibi görünüyor.

TGM'nin Super Formula gridine katılımının onaylanmasıyla, 2007 sezonundan bu yana ilk kez gridde 22 araç yer alacak.

2023 Super Formula gridi:

Motor

Takım

Sürücü
Toyota

Inging

Japan Sho Tsuboi

Japan Sena Sakaguchi

Rookie Racing

Japan Kazuya Oshima

KCMG

Japan Yuji Kunimoto

Japan Kamui Kobayashi

TOM’S

Japan Ritomo Miyata

France Giuliano Alesi

Impul

Japan Yuhi Sekiguchi

Japan Ryo Hirakawa

Kondo Racing

Japan Kenta Yamashita

Japan Kazuto Kotaka

Honda

 

 

 

 

 

Dandelion Racing

Japan Tadasuke Makino

Japan Kakunoshin Ota

Team Mugen

Japan Tomoki Nojiri

New Zealand Liam Lawson

Nakajima Racing

Japan Naoki Yamamoto

Japan Ren Sato

Drago Corse

Japan Nirei Fukuzumi

B-Max Racing

Japan Nobuharu Matsushita

United Kingdom Raoul Hyman

TGM Grand Prix

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