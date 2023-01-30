Super Formula'ya yeni takım geliyor, Cem yeni takımıyla anlaşmaya yakın
Eski Team Goh ekibi, 2023 Super Formula sezonu öncesinde adını 'TGM Grand Prix' olarak değiştirirken, Cem Bölükbaşı'nın bu takımla spora girmeyi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon iki Team Goh ekibini yöneten Servus Japan organizasyonu, Pazartesi sabahı yaptığı kısa bir açıklamayla, yeni takımın adını ve logosunu tanıttı. Ayrıca seride iki Honda motorlu araçla yarışmak için gerekli izinleri aldıklarını da belirtti.
Kazuhiro Ikeda, henüz yeni sürücülerini veya araç numaralarını açıklamayan bu takımın patronu olacak.
Açılımı 'Team Goh Motorsport' olan yeni TGM takımının adında, eski Goh takımının adı korunmaya devam ediyor.
Goh Takımı, geçen yıl Ren Sato için Red Bull renklerini taşıyan bir araç ve Atsushi Miyake için de ikinci bir araç üretmişti.
Her iki sürücü de birer kez podyuma çıkarken, Sato "Yılın Çaylağı" ödülünü kazandı.
Ancak Suzuka'daki sezon finalinden kısa bir süre sonra Goh, Red Bull ile olan ortaklığını kaybetti ve takımın geleceği belirsizliğe girdi.
Honda'nın Aralık ayında açıkladığı 2023 motor sporları programında, bu takıma yer verilmezken, arka planda finansal kaynak arayışı vardı.
Motorsport.com'un kaynaklarına göre geride kalan üç yılda Nakajima Racing için yarışan Toshiki Oyu, TGM ile anlaşan ilk isim olmak üzere.
Aralık ayında Suzuka'da düzenlenen çaylak testine katılan temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise Oyu'nun takım arkadaşı olacak gibi görünüyor.
TGM'nin Super Formula gridine katılımının onaylanmasıyla, 2007 sezonundan bu yana ilk kez gridde 22 araç yer alacak.
2023 Super Formula gridi:
|
Motor
|
Takım
|
Sürücü
|Toyota
|
Inging
|
Sho Tsuboi
Sena Sakaguchi
|
Rookie Racing
|
Kazuya Oshima
|
KCMG
|
Yuji Kunimoto
Kamui Kobayashi
|
TOM’S
|
Ritomo Miyata
Giuliano Alesi
|
Impul
|
Yuhi Sekiguchi
Ryo Hirakawa
|
Kondo Racing
|
Kenta Yamashita
Kazuto Kotaka
|
Honda
|
Dandelion Racing
|
Tadasuke Makino
Kakunoshin Ota
|
Team Mugen
|
Tomoki Nojiri
Liam Lawson
|
Nakajima Racing
|
Naoki Yamamoto
Ren Sato
|
Drago Corse
|
Nirei Fukuzumi
|
B-Max Racing
|
Nobuharu Matsushita
Raoul Hyman
|
TGM Grand Prix
|
Açıklanacak
Açıklanacak
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