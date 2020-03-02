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Super Formula / Suzuka / Son dakika

Super Formula'nın açılış yarışı Koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Super Formula'nın açılış yarışı Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Tomohiro Yoshita
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Mar 2020 09:24

Super Formula’nın Suzuka'daki 2020 sezon açılış yarışı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

5 Nisan'da yapılacak 2020 sezonunun ilk yarışına Suzuka ev sahipliği yapacaktı ve ancak koronavirüsünün etkisini giderek arttırmasıyla birlikte etkinliğin geleceğin belirsiz bir hal almıştı.

21-22 Mart tarihleri arasında Suzuka'da yapılması planlanan Super Taikyu serisinin ilk ayağı da yapılmayacak ve bu konudaki resmi açıklama pistin sahibi Mobilityland tarafından yapıldı.

Bugün de Suzuka'da yapılması planlanan Super Formula sezonunun açılış yarışının ertelendiği duyuruldu.

Böylelikle Formula 1 Çin Grand Prix’si, Formula E Sanya E-Prix’si ve Katar’da MotoGP yarışının ardından bir yarış daha iptal olmuş ya da ertelenmiş oldu.

Buna ek olarak 9-10 Mart'ta yapılması planlanan iki günlük Suzuka Super Formula testi de ertelenmişti. Ayrıca testten iki gün önce planlanan "Motor sporları taraftar takdir günü" etkinliği zaten iptal edildi.

Şimdiye kadar ülke çapında 250'den fazla virüs vakası olduğu biliniyor.

Japonya, tüm okulları Nisan ayına kadar tatil etme kararı aldı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, milli eğitim bakanlığından kararın acilen hayata geçirilmesini istedi.

Ayrıca pazar günkü Toyota Maratonu gibi bazı önemli spor etkinlikleri de seyircisiz şekilde yapıldı.

24-25 Mart tarihlerinde Fuji Speedway'de planlanan ikinci Süper Formula sezon öncesi testinin yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Pist, cumartesi günü Super Taikyu testine ev sahipliği yaptı, ancak padok halka açık değildi.

Öte yandan Okayama pisti, sezon öncesi SUPER GT testinin 14-15 Mart'ta planlandığı gibi devam edeceğini ancak halka açık olmayacağını duyurdu.

Sezonun açılış yarışıyla ilgili kararın ise bu hafta yapılacak toplantıyla alınması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Etkinlik Suzuka
Editör Jamie Klein

Super Formula Sıradaki seans

Suzuka

Suzuka

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