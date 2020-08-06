Super Formula, yedi yarışlık 2021 takvimini açıkladı
Super Formula, 2021 Formula 1 takvimini bugün açıkladı ve takvimde toplamda yedi yarış yer aldı.
Yeni sezon 3-4 Nisan'da Fuji Speedway'de başlayacak, ardından 24-25 Nisan'da Suzuka yarışı gerçekleşecek.
Suzuka, Super Formula sezonunun geleneksel başlangıç pistiydi ancak Olimpiyat Oyunları ile ilgili durumun ardından tarihlerde değişiklik yapıldı.
Nisan ayında iki yarışın ardından seri, 15-16 Mayıs'ta Autopolis'e ve 19-20 Haziran'da Sugo'ya gidecek.
Sezon, 28-29 Ağustos'ta Motegi'de devam etmeden önce Tokyo Olimpiyatları için iki aylık bir ara verecek.
Okayama, sondan bir önceki yarışa 25-26 Eylül'de ev sahipliği yapacak. Şampiyona 13-14 Kasım'da Suzuka'da sona erecek.
Bu, Super Formula sezonunun 2015 yılından bu yana ilk kez Kasım ayında tamamlanacağı anlamına geliyor.
Öte yandan 2020 Super Formula sezonunun da 29-30 Ağustos'ta Motegi'de başlaması bekleniyor.
2021 Super Formula takvimi:
|Yarış
|Tarih
|Pist
|1. Yarış
|3-4 Nisan
|Fuji Speedway
|2. Yarış
|24-25 Nisan
|Suzuka Circuit
|3. Yarış
|15-16 Mayıs
|Autopolis
|4. Yarış
|19-20 Haziran
|Sportsland SUGO
|5. Yarış
|28-29 Ağustos
|Twin Ring Motegi
|6. Yarış
|25-26 Eylül
|Okayama International Circuit
|7. Yarış
|13-14 Kasım
|Suzuka Circuit
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|Seri
|Super Formula
|Editör
|Rachit Thukral