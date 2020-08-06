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Super Formula / Son dakika

Super Formula, yedi yarışlık 2021 takvimini açıkladı

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Super Formula, yedi yarışlık 2021 takvimini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 10:33

Super Formula, 2021 Formula 1 takvimini bugün açıkladı ve takvimde toplamda yedi yarış yer aldı.

Yeni sezon 3-4 Nisan'da Fuji Speedway'de başlayacak, ardından 24-25 Nisan'da Suzuka yarışı gerçekleşecek.

Suzuka, Super Formula sezonunun geleneksel başlangıç pistiydi ancak Olimpiyat Oyunları ile ilgili durumun ardından tarihlerde değişiklik yapıldı.

Nisan ayında iki yarışın ardından seri, 15-16 Mayıs'ta Autopolis'e ve 19-20 Haziran'da Sugo'ya gidecek.

Sezon, 28-29 Ağustos'ta Motegi'de devam etmeden önce Tokyo Olimpiyatları için iki aylık bir ara verecek.

Okayama, sondan bir önceki yarışa 25-26 Eylül'de ev sahipliği yapacak.  Şampiyona 13-14 Kasım'da Suzuka'da sona erecek.

Bu, Super Formula sezonunun 2015 yılından bu yana ilk kez Kasım ayında tamamlanacağı anlamına geliyor.

Öte yandan 2020 Super Formula sezonunun da 29-30 Ağustos'ta Motegi'de başlaması bekleniyor.

2021 Super Formula takvimi:

Yarış Tarih Pist
1. Yarış 3-4 Nisan Fuji Speedway
2. Yarış 24-25 Nisan Suzuka Circuit
3. Yarış 15-16 Mayıs Autopolis
4. Yarış 19-20 Haziran Sportsland SUGO
5. Yarış 28-29 Ağustos Twin Ring Motegi
6. Yarış 25-26 Eylül Okayama International Circuit
7. Yarış 13-14 Kasım Suzuka Circuit
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Bu Haber Hakkında

Seri Super Formula
Editör Rachit Thukral

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