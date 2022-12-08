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Super Formula / Suzuka December Testing Test raporu

Super Formula testi 2. gün: Sato testi lider kapattı

Nakajima Racing'den Ren Sato, Suzuka'da gerçekleştirilen Super Formula çaylak testini TOM'S sürücüsü Ritomo Miyata'nın önünde lider tamamladı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Super Formula testi 2. gün: Sato testi lider kapattı
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Testin ilk gününde iki kez kaza yapan ve altıncı en hızlı zamanın sahibi olan Sato, Perşembe günü çok daha sorunsuz bir gün geçirdi ve iki saatlik öğleden sonra seansının son kısmında 1:35.332 yaparak zirveye çıktı.

Bu dereceyi kimse geçemedi ve sonuç olarak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Miyata sabah seansında zirvede yer almıştı ancak çoğu sürücü son turları için yeni lastikler kullandı ve Japon sürücü de Sato'nun sadece 0.018 saniye gerisinde ikinci oldu.

Testin ilk gününü lider tamamlayan Naoki Yamamoto, testin son gününde 0.115 saniye geride üçüncü oldu.

Kakunoshin Ota, Dandelion Racing ile dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca Hiroki Otsu'yu az farkla geride bırakarak gelecek yıl takımda tam zamanlı koltuk bulma şansını artırdı.

 

Yeni gelen isimler arasında en iyisi, Kamui Kobayashi'nin Ryo Hirakawa ile birlikte bu haftaki FIA Ödül Töreni için İtalya'ya gitmesi nedeniyle Perşembe günü #7 KCMG aracını devralan Seita Nonaka oldu.

Nonaka, KCMG'den takım arkadaşı Yuji Kunimoto'nun hemen arkasında 13. en hızlı isim oldu.

Igor Fraga, Team Impul ile katıldığı testin ikinci gününde 17. sırada yer aldı.

Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Çarşamba günü 10. olsa da, perşembe günü 18. olabildi.

Temsilcimiz Cem Bolukbaşı Servus Japan tarafından yönetilen araçla 1.6 saniye geride 19. en iyi zamana imza attı.

Raoul Hyman öğleden sonraki seansın son anlarında kaza yaptı ve 20. oldu.

İkinci gün sonucu:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Öğleden sonra
1 64

Japan Ren Sato

 Nakajima/Honda 1m36.265s 1m35.332s
2 37

Japan Ritomo Miyata

 TOM'S/Toyota 1m35.535s 1m35.350s
3 65

Japan Naoki Yamamoto

 Nakajima/Honda 1m35.690s 1m35.447s
4 6

Japan Kakunoshin Ota

 Dandelion/Honda 1m36.061s 1m35.642s
5 5

Japan Hiroki Otsu

 Dandelion/Honda 1m36.162s 1m35.670s
6 20

Japan Yuhi Sekiguchi

 Impul/Toyota 1m36.282s 1m35.690s
7 50

Japan Nobuharu Matsushita

 B-Max/Honda 1m36.452s 1m35.717s
8 3

Japan Kenta Yamashita

 Kondo/Toyota 1m35.952s 1m35.757s
9 39 Japan Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1m36.131s 1m35.799s
10 38 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m35.972s 1m36.133s
11 12

Japan Nirei Fukuzumi

 Drago Corse/Honda 1m36.672s 1m36.117s
12 18

Japan Yuji Kunimoto

 KCMG/Toyota 1m37.568s 1m36.279s
13 7

Japan Seita Nonaka

 KCMG/Toyota 1m36.846s 1m36.292s
14 14

Japan Kazuya Oshima

 Rookie/Toyota 1m36.430s 1m36.933s
15 36 Japan Ukyo Sasahara TOM'S/Toyota 1m37.392s 1m36.465s
16 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1m36.643s 1m37.046s
17 19 Brazil Igor Fraga Impul/Toyota 1m37.080s 1m36.648s
18 15

New Zealand Liam Lawson

 Mugen/Honda 1m36.758s 1m36.816s
19 33 Turkey Cem Bolukbasi Servus/Honda 1m36.971s 1m36.973s
20 51 United Kingdom Raoul Hyman B-Max/Honda 1m38.153s 1m38.362s

 

 

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