Super Formula testi 2. gün: Sato testi lider kapattı
Nakajima Racing'den Ren Sato, Suzuka'da gerçekleştirilen Super Formula çaylak testini TOM'S sürücüsü Ritomo Miyata'nın önünde lider tamamladı.
Testin ilk gününde iki kez kaza yapan ve altıncı en hızlı zamanın sahibi olan Sato, Perşembe günü çok daha sorunsuz bir gün geçirdi ve iki saatlik öğleden sonra seansının son kısmında 1:35.332 yaparak zirveye çıktı.
Bu dereceyi kimse geçemedi ve sonuç olarak seansı lider tamamlayan isim oldu.
Miyata sabah seansında zirvede yer almıştı ancak çoğu sürücü son turları için yeni lastikler kullandı ve Japon sürücü de Sato'nun sadece 0.018 saniye gerisinde ikinci oldu.
Testin ilk gününü lider tamamlayan Naoki Yamamoto, testin son gününde 0.115 saniye geride üçüncü oldu.
Kakunoshin Ota, Dandelion Racing ile dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca Hiroki Otsu'yu az farkla geride bırakarak gelecek yıl takımda tam zamanlı koltuk bulma şansını artırdı.
Yeni gelen isimler arasında en iyisi, Kamui Kobayashi'nin Ryo Hirakawa ile birlikte bu haftaki FIA Ödül Töreni için İtalya'ya gitmesi nedeniyle Perşembe günü #7 KCMG aracını devralan Seita Nonaka oldu.
Nonaka, KCMG'den takım arkadaşı Yuji Kunimoto'nun hemen arkasında 13. en hızlı isim oldu.
Igor Fraga, Team Impul ile katıldığı testin ikinci gününde 17. sırada yer aldı.
Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Çarşamba günü 10. olsa da, perşembe günü 18. olabildi.
Temsilcimiz Cem Bolukbaşı Servus Japan tarafından yönetilen araçla 1.6 saniye geride 19. en iyi zamana imza attı.
Raoul Hyman öğleden sonraki seansın son anlarında kaza yaptı ve 20. oldu.
İkinci gün sonucu:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım/Motor
|Sabah
|Öğleden sonra
|1
|64
|
Ren Sato
|Nakajima/Honda
|1m36.265s
|1m35.332s
|2
|37
|
Ritomo Miyata
|TOM'S/Toyota
|1m35.535s
|1m35.350s
|3
|65
|
Naoki Yamamoto
|Nakajima/Honda
|1m35.690s
|1m35.447s
|4
|6
|
Kakunoshin Ota
|Dandelion/Honda
|1m36.061s
|1m35.642s
|5
|5
|
Hiroki Otsu
|Dandelion/Honda
|1m36.162s
|1m35.670s
|6
|20
|
Yuhi Sekiguchi
|Impul/Toyota
|1m36.282s
|1m35.690s
|7
|50
|
Nobuharu Matsushita
|B-Max/Honda
|1m36.452s
|1m35.717s
|8
|3
|
Kenta Yamashita
|Kondo/Toyota
|1m35.952s
|1m35.757s
|9
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging/Toyota
|1m36.131s
|1m35.799s
|10
|38
|Sho Tsuboi
|Inging/Toyota
|1m35.972s
|1m36.133s
|11
|12
|
Nirei Fukuzumi
|Drago Corse/Honda
|1m36.672s
|1m36.117s
|12
|18
|
Yuji Kunimoto
|KCMG/Toyota
|1m37.568s
|1m36.279s
|13
|7
|
Seita Nonaka
|KCMG/Toyota
|1m36.846s
|1m36.292s
|14
|14
|
Kazuya Oshima
|Rookie/Toyota
|1m36.430s
|1m36.933s
|15
|36
|Ukyo Sasahara
|TOM'S/Toyota
|1m37.392s
|1m36.465s
|16
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo/Toyota
|1m36.643s
|1m37.046s
|17
|19
|Igor Fraga
|Impul/Toyota
|1m37.080s
|1m36.648s
|18
|15
|
Liam Lawson
|Mugen/Honda
|1m36.758s
|1m36.816s
|19
|33
|Cem Bolukbasi
|Servus/Honda
|1m36.971s
|1m36.973s
|20
|51
|Raoul Hyman
|B-Max/Honda
|1m38.153s
|1m38.362s
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