Super Formula testi 2. gün: Sato testi lider kapattı

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Testin ilk gününde iki kez kaza yapan ve altıncı en hızlı zamanın sahibi olan Sato, Perşembe günü çok daha sorunsuz bir gün geçirdi ve iki saatlik öğleden sonra seansının son kısmında 1:35.332 yaparak zirveye çıktı.

Bu dereceyi kimse geçemedi ve sonuç olarak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Miyata sabah seansında zirvede yer almıştı ancak çoğu sürücü son turları için yeni lastikler kullandı ve Japon sürücü de Sato'nun sadece 0.018 saniye gerisinde ikinci oldu.

Testin ilk gününü lider tamamlayan Naoki Yamamoto, testin son gününde 0.115 saniye geride üçüncü oldu.

Kakunoshin Ota, Dandelion Racing ile dördüncü sırada yer aldı. Ayrıca Hiroki Otsu'yu az farkla geride bırakarak gelecek yıl takımda tam zamanlı koltuk bulma şansını artırdı.

Yeni gelen isimler arasında en iyisi, Kamui Kobayashi'nin Ryo Hirakawa ile birlikte bu haftaki FIA Ödül Töreni için İtalya'ya gitmesi nedeniyle Perşembe günü #7 KCMG aracını devralan Seita Nonaka oldu.

Nonaka, KCMG'den takım arkadaşı Yuji Kunimoto'nun hemen arkasında 13. en hızlı isim oldu.

Igor Fraga, Team Impul ile katıldığı testin ikinci gününde 17. sırada yer aldı.

Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Çarşamba günü 10. olsa da, perşembe günü 18. olabildi.

Temsilcimiz Cem Bolukbaşı Servus Japan tarafından yönetilen araçla 1.6 saniye geride 19. en iyi zamana imza attı.

Raoul Hyman öğleden sonraki seansın son anlarında kaza yaptı ve 20. oldu.

İkinci gün sonucu:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Öğleden sonra 1 64 Ren Sato Nakajima/Honda 1m36.265s 1m35.332s 2 37 Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1m35.535s 1m35.350s 3 65 Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1m35.690s 1m35.447s 4 6 Kakunoshin Ota Dandelion/Honda 1m36.061s 1m35.642s 5 5 Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1m36.162s 1m35.670s 6 20 Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1m36.282s 1m35.690s 7 50 Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1m36.452s 1m35.717s 8 3 Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1m35.952s 1m35.757s 9 39 Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1m36.131s 1m35.799s 10 38 Sho Tsuboi Inging/Toyota 1m35.972s 1m36.133s 11 12 Nirei Fukuzumi Drago Corse/Honda 1m36.672s 1m36.117s 12 18 Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1m37.568s 1m36.279s 13 7 Seita Nonaka KCMG/Toyota 1m36.846s 1m36.292s 14 14 Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1m36.430s 1m36.933s 15 36 Ukyo Sasahara TOM'S/Toyota 1m37.392s 1m36.465s 16 4 Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1m36.643s 1m37.046s 17 19 Igor Fraga Impul/Toyota 1m37.080s 1m36.648s 18 15 Liam Lawson Mugen/Honda 1m36.758s 1m36.816s 19 33 Cem Bolukbasi Servus/Honda 1m36.971s 1m36.973s 20 51 Raoul Hyman B-Max/Honda 1m38.153s 1m38.362s