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Super Formula / Son dakika

Super Formula, Suzuka'da iki yarış yapmaya devam edecek

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Super Formula, Suzuka'da iki yarış yapmaya devam edecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Nis 2020 15:38

2020 Super Formula sezonu, koronavirüs nedeniyle sezon açılışının ertelenmesinin ardından, Suzuka Pisti'nde iki yarış gerçekleştirmeye devam edecek.

Son yıllarda olduğu gibi, Suzuka'nın 2020 Super Formula sezonunun hem ilk hem de son yarışına ev sahipliği yapması planlanıyordu.

Bununla birlikte, koronavirüsün patlak vermesi, Super Formula takvimini etkiledi ve sezonun ilk üç yarışı seri organizatörü JRP tarafından ertelendi.

Fuji ve Autopolis'teki ikinci ve üçüncü turlar için yeni tarihler henüz açıklanmamış olsa da, JRP Salı günü yaptığı açıklamada, Suzuka'daki iki yarışın 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İlk yarış cumartesi günü, ikinci ise pazar günü yapılacak.

Böylelikle Super Formula, bir geleneği de geri getirmiş olacak. Suzuka, 2012-17 yılları arasında sezonun son iki yarışına ev sahipliği yapıyordu.

Şu anda puan sistemi hakkında hiçbir haber verilmedi.

Diğer yarışların durumunun da önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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Editör Rachit Thukral

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