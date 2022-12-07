Super Formula Suzuka testleri: Yamamoto lider, Cem 17. sırada

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Öğleden sonra seansının, dolayısıyla günün bitimine 15 dakika kala 1.35.613 gibi iyi bir zaman tutturan Nakajima Racing sürücüsü, böylece testlerin ilk gününü zirvede tamamladı.

Yine son dakikalarda gaza basan ve Kenta Yamashita, bu turuyla birlikte Yamamoto'nun sadece 0.051 saniye gerisinde ikinci oldu. Üçüncü sırada ise yarın FIA ödül töreni nedeniyle İtalya'ya gidecek ve koltuğunu devredecek olan Ryo Hirakawa yer aldı.

Günün en iyi çaylağı, Formula 2'den ayrılan Red Bull Junior sürücüsü Liam Lawson oldu. Günü onuncu sırada tamamlayan Lawson toplam 63 tur kaydetti ve ilk kez kullandığı bir araçla liderin 0.897 saniye gerisinde yer aldı.

Test tam yedi kez kırmızı bayrakla durdurulurken, kaza anlamında en çok dikkat çeken sürücülerden biri yeni Nakajima Racing sürücüsü Ren Sato oldu.

Sabah seansında 2. virajda kaza yapan Sato, öğleden sonra araca geri dönse de ikinci Degner'da bir kaza daha yaparak günü erken kapattı.

Yine de günü altıncı sırada tamamlayan Sato'nun hemen önünde ise Sho Tsuboi ve Kamui Kobayashi yer aldılar. Hirakawa gibi Kobayashi'de FIA ödül töreni nedeniyle yarın İtalya'ya gidecek.

Koltuğunu korumaya çalışan Giuliano Alesi 9. sırada yer alırken, 11. sırada Yuji Kunimoto bulunmaktaydı.

Diğer çaylaklardan Kakunoshin Ota 12, Igor Fraga 14, Raoul Hyman ise 20. sıralarda yer aldılar.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya giden ve kısa süre önce Super Formula testine katılacağını öğrendiğimiz temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise genel itibariyle zaman turlarından ziyade birkaç aylık boşluğun ardından araca alışmaya çalıştığı bir gün geçirdi.

Servus Honda aracıyla piste çıkan Cem, ilk Super Formula test gününü 17. sırada tamamladı.

Suzuka Super Formula testi 1. gün sonuçları

Sıra No. Sürücü Takım/Motor Gündüz Öğleden sonra 1 64 Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1'38.060 1'35.613 2 3 Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1'38.346 1'35.664 3 20 Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1'37.314 1'35.773 4 38 Sho Tsuboi Inging/Toyota 1'39.500 1'35.866 5 7 Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1'38.443 1'36.077 6 65 Ren Sato Nakajima/Honda 1'36.117 1'37.539 7 5 Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1'37.463 1'36.200 8 37 Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1'38.673 1'37.412 9 36 Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1'39.173 1'36.428 10 15 Liam Lawson Mugen/Honda 1'39.263 1'36.510 11 18 Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1'38.977 1'36.654 12 6 Kakunoshin Ota Dandelion/Honda 1'40.487 1'36.856 13 14 Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1'37.420 1'37.104 14 19 Igor Fraga Impul/Toyota 1'39.362 1'37.120 15 39 Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1'38.292 1'37.147 16 4 Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1'38.524 1'37.719 17 33 Cem Bolukbasi Servus/Honda* 1'40.289 1'38.354 18 12 Atsushi Miyake Drago Corse/Honda 1'38.909 1'38.393 19 50 Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1'38.995 1'38.537 20 51 Raoul Hyman B-Max/Honda 1'42.057 1'38.777 * car officially entered as 'Team TBD'