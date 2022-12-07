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Super Formula / Suzuka December Testing Test raporu

Super Formula Suzuka testleri: Yamamoto lider, Cem 17. sırada

Üç kez Super Formula şampiyonu Naoki Yamamoto, Suzuka'daki testlerin ilk gününü az bir farkla da olsa zirvede tamamladı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk testini 17. sırada sonlandırdı.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Super Formula Suzuka testleri: Yamamoto lider, Cem 17. sırada
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Öğleden sonra seansının, dolayısıyla günün bitimine 15 dakika kala 1.35.613 gibi iyi bir zaman tutturan Nakajima Racing sürücüsü, böylece testlerin ilk gününü zirvede tamamladı.

Yine son dakikalarda gaza basan ve Kenta Yamashita, bu turuyla birlikte Yamamoto'nun sadece 0.051 saniye gerisinde ikinci oldu. Üçüncü sırada ise yarın FIA ödül töreni nedeniyle İtalya'ya gidecek ve koltuğunu devredecek olan Ryo Hirakawa yer aldı.

Günün en iyi çaylağı, Formula 2'den ayrılan Red Bull Junior sürücüsü Liam Lawson oldu. Günü onuncu sırada tamamlayan Lawson toplam 63 tur kaydetti ve ilk kez kullandığı bir araçla liderin 0.897 saniye gerisinde yer aldı.

Test tam yedi kez kırmızı bayrakla durdurulurken, kaza anlamında en çok dikkat çeken sürücülerden biri yeni Nakajima Racing sürücüsü Ren Sato oldu.

Sabah seansında 2. virajda kaza yapan Sato, öğleden sonra araca geri dönse de ikinci Degner'da bir kaza daha yaparak günü erken kapattı.

Yine de günü altıncı sırada tamamlayan Sato'nun hemen önünde ise Sho Tsuboi ve Kamui Kobayashi yer aldılar. Hirakawa gibi Kobayashi'de FIA ödül töreni nedeniyle yarın İtalya'ya gidecek.

Koltuğunu korumaya çalışan Giuliano Alesi 9. sırada yer alırken, 11. sırada Yuji Kunimoto bulunmaktaydı. 

Diğer çaylaklardan Kakunoshin Ota 12, Igor Fraga 14, Raoul Hyman ise 20. sıralarda yer aldılar.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya giden ve kısa süre önce Super Formula testine katılacağını öğrendiğimiz temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise genel itibariyle zaman turlarından ziyade birkaç aylık boşluğun ardından araca alışmaya çalıştığı bir gün geçirdi.

Servus Honda aracıyla piste çıkan Cem, ilk Super Formula test gününü 17. sırada tamamladı.

Suzuka Super Formula testi 1. gün sonuçları

Sıra No. Sürücü Takım/Motor Gündüz Öğleden sonra
1 64 Japan Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1'38.060 1'35.613
2 3 Japan Kenta Yamashita Kondo/Toyota 1'38.346 1'35.664
3 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1'37.314 1'35.773
4 38 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1'39.500 1'35.866
5 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1'38.443 1'36.077
6 65 Japan Ren Sato Nakajima/Honda 1'36.117 1'37.539
7 5 Japan Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1'37.463 1'36.200
8 37 Japan Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1'38.673 1'37.412
9 36 France Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1'39.173 1'36.428
10 15 New Zealand Liam Lawson Mugen/Honda 1'39.263 1'36.510
11 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1'38.977 1'36.654
12 6 Japan Kakunoshin Ota Dandelion/Honda 1'40.487 1'36.856
13 14 Japan Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1'37.420 1'37.104
14 19 Brazil Igor Fraga Impul/Toyota 1'39.362 1'37.120
15 39 Japan Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1'38.292 1'37.147
16 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1'38.524 1'37.719
17 33 Turkey Cem Bolukbasi Servus/Honda* 1'40.289 1'38.354
18 12 Japan Atsushi Miyake Drago Corse/Honda 1'38.909 1'38.393
19 50 Japan Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1'38.995 1'38.537
20 51 United Kingdom Raoul Hyman B-Max/Honda 1'42.057 1'38.777

* car officially entered as 'Team TBD'

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