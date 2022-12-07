Super Formula Suzuka testleri: Yamamoto lider, Cem 17. sırada
Üç kez Super Formula şampiyonu Naoki Yamamoto, Suzuka'daki testlerin ilk gününü az bir farkla da olsa zirvede tamamladı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise ilk testini 17. sırada sonlandırdı.
Öğleden sonra seansının, dolayısıyla günün bitimine 15 dakika kala 1.35.613 gibi iyi bir zaman tutturan Nakajima Racing sürücüsü, böylece testlerin ilk gününü zirvede tamamladı.
Yine son dakikalarda gaza basan ve Kenta Yamashita, bu turuyla birlikte Yamamoto'nun sadece 0.051 saniye gerisinde ikinci oldu. Üçüncü sırada ise yarın FIA ödül töreni nedeniyle İtalya'ya gidecek ve koltuğunu devredecek olan Ryo Hirakawa yer aldı.
Günün en iyi çaylağı, Formula 2'den ayrılan Red Bull Junior sürücüsü Liam Lawson oldu. Günü onuncu sırada tamamlayan Lawson toplam 63 tur kaydetti ve ilk kez kullandığı bir araçla liderin 0.897 saniye gerisinde yer aldı.
Test tam yedi kez kırmızı bayrakla durdurulurken, kaza anlamında en çok dikkat çeken sürücülerden biri yeni Nakajima Racing sürücüsü Ren Sato oldu.
Sabah seansında 2. virajda kaza yapan Sato, öğleden sonra araca geri dönse de ikinci Degner'da bir kaza daha yaparak günü erken kapattı.
Yine de günü altıncı sırada tamamlayan Sato'nun hemen önünde ise Sho Tsuboi ve Kamui Kobayashi yer aldılar. Hirakawa gibi Kobayashi'de FIA ödül töreni nedeniyle yarın İtalya'ya gidecek.
Koltuğunu korumaya çalışan Giuliano Alesi 9. sırada yer alırken, 11. sırada Yuji Kunimoto bulunmaktaydı.
Diğer çaylaklardan Kakunoshin Ota 12, Igor Fraga 14, Raoul Hyman ise 20. sıralarda yer aldılar.
Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya giden ve kısa süre önce Super Formula testine katılacağını öğrendiğimiz temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise genel itibariyle zaman turlarından ziyade birkaç aylık boşluğun ardından araca alışmaya çalıştığı bir gün geçirdi.
Servus Honda aracıyla piste çıkan Cem, ilk Super Formula test gününü 17. sırada tamamladı.
Suzuka Super Formula testi 1. gün sonuçları
|Sıra
|No.
|Sürücü
|Takım/Motor
|Gündüz
|Öğleden sonra
|1
|64
|Naoki Yamamoto
|Nakajima/Honda
|1'38.060
|1'35.613
|2
|3
|Kenta Yamashita
|Kondo/Toyota
|1'38.346
|1'35.664
|3
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul/Toyota
|1'37.314
|1'35.773
|4
|38
|Sho Tsuboi
|Inging/Toyota
|1'39.500
|1'35.866
|5
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG/Toyota
|1'38.443
|1'36.077
|6
|65
|Ren Sato
|Nakajima/Honda
|1'36.117
|1'37.539
|7
|5
|Hiroki Otsu
|Dandelion/Honda
|1'37.463
|1'36.200
|8
|37
|Ritomo Miyata
|TOM'S/Toyota
|1'38.673
|1'37.412
|9
|36
|Giuliano Alesi
|TOM'S/Toyota
|1'39.173
|1'36.428
|10
|15
|Liam Lawson
|Mugen/Honda
|1'39.263
|1'36.510
|11
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG/Toyota
|1'38.977
|1'36.654
|12
|6
|Kakunoshin Ota
|Dandelion/Honda
|1'40.487
|1'36.856
|13
|14
|Kazuya Oshima
|Rookie/Toyota
|1'37.420
|1'37.104
|14
|19
|Igor Fraga
|Impul/Toyota
|1'39.362
|1'37.120
|15
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging/Toyota
|1'38.292
|1'37.147
|16
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo/Toyota
|1'38.524
|1'37.719
|17
|33
|Cem Bolukbasi
|Servus/Honda*
|1'40.289
|1'38.354
|18
|12
|Atsushi Miyake
|Drago Corse/Honda
|1'38.909
|1'38.393
|19
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max/Honda
|1'38.995
|1'38.537
|20
|51
|Raoul Hyman
|B-Max/Honda
|1'42.057
|1'38.777
* car officially entered as 'Team TBD'
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