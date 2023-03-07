Super Formula Suzuka testi 2. gün: Kobayashi lider tamamladı

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KCMG Toyota pilotu Kobayashi, iki saatlik öğleden sonra seansının sonunda, yeni lastiklerle yapılan en hızlı tur denemelerinde 1:36.183'lik bir tur yakaladı ve en hızlı isim oldu.

Bu tur, testin açılış gününde elde ettiğinden 0.1 saniye daha iyiydi ancak Nojiri'nin Pazartesi günü kaydettiği turdan 0.2 saniye daha yavaştı.

Nojiri, öğleden sonra altıncı virajda kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kazadan sonra araçta büyük bir hasar olmadığı için kendisi 15 dakika içinde tekrar piste döndü.

Fakat en hızlı derecesini geliştiremedi ve sabah seansındaki en hızlı turu ile 16. sırada kaldı.

İkinci en iyi zaman, TGM Grand Prix adına yarışan Toshiki Oyu'dan geldi. Japon sürücü, Kobayashi'den 0.385 saniye yavaş kaldı.

29. yaş gününü kutlayan Ryo Hirakawa ise Impul Team adına üçüncü oldu.

Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Ritomo Miyata'nın TOM'S aracının hemen ardında beşinci oldu.

Sabah bölümünün en hızlı ismi olan Kazuya Oshima, Tadasuke Makino'nun ardında yedinci olurken, ilk onu Hiroki Otsu, Naoki Yamamoto ve Kazuto Kotaka tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı sabah saatlerinde TGM Grand Prix aracıyla problem yaşadı ve günü 21. sırada noktaladı.

Böylelikle testler tamamlanmış oldu. Sezonun ilk yarışı 7-9 Nisan'da yapılacak.

Suzuka test sonucu:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Ö. Sonra 1 7 Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1:38.219 1:36.183 2 53 Toshiki Oyu TGM/Honda 1:37.412 1:36.568 3 20 Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1:37.969 1:36.632 4 37 Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1:37.405 1:36.642 5 15 Liam Lawson Mugen/Honda 1:37.561 1:36.663 6 5 Tadasuke Makino Dandelion/Honda 1:37.854 1:36.735 7 14 Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1:36.817 1:37.122 8 6 Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1:37.656 1:36.887 9 64 Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1:37.037 1'40.501 10 4 Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1:38.921 1:37.048 11 3 Ukyo Sasahara Kondo/Toyota 1:37.482 1:37.115 12 18 Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1:37.185 1:37.983 13 39 Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1:37.374 1:37.208 14 38 Sho Tsuboi Inging/Toyota 1:37.230 1:37.211 15 65 Ren Sato Nakajima/Honda 1:37.259 Zaman 16 1 Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1:37.330 1'40.335 17 36 Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1:37.869 1:37.371 18 50 Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1:37.524 1:37.432 19 19 Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1:37.488 1:37.582 20 51 Raoul Hyman B-Max/Honda 1:39.858 1:37.535 21 55 Cem Bolukbasi TGM/Honda 1:39.408 1:39.232 22 12 Nirei Fukuzumi ThreeBond/Honda 1:38.846 1:39.330