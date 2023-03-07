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Super Formula Suzuka testi 2. gün: Kobayashi lider tamamladı

Kamui Kobayashi, Salı günü Suzuka'daki resmi Super Formula sezon öncesi testlerinin ikinci gününde zirvede yer aldı.

Jamie Klein
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Super Formula Suzuka testi 2. gün: Kobayashi lider tamamladı
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KCMG Toyota pilotu Kobayashi, iki saatlik öğleden sonra seansının sonunda, yeni lastiklerle yapılan en hızlı tur denemelerinde 1:36.183'lik bir tur yakaladı ve en hızlı isim oldu.

Bu tur, testin açılış gününde elde ettiğinden 0.1 saniye daha iyiydi ancak Nojiri'nin Pazartesi günü kaydettiği turdan 0.2 saniye daha yavaştı.

Nojiri, öğleden sonra altıncı virajda kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kazadan sonra araçta büyük bir hasar olmadığı için kendisi 15 dakika içinde tekrar piste döndü.

Fakat en hızlı derecesini geliştiremedi ve sabah seansındaki en hızlı turu ile 16. sırada kaldı.

İkinci en iyi zaman, TGM Grand Prix adına yarışan Toshiki Oyu'dan geldi. Japon sürücü, Kobayashi'den 0.385 saniye yavaş kaldı.

29. yaş gününü kutlayan Ryo Hirakawa ise Impul Team adına üçüncü oldu.

Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Ritomo Miyata'nın TOM'S aracının hemen ardında beşinci oldu.

Sabah bölümünün en hızlı ismi olan Kazuya Oshima, Tadasuke Makino'nun ardında yedinci olurken, ilk onu Hiroki Otsu, Naoki Yamamoto ve Kazuto Kotaka tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı sabah saatlerinde TGM Grand Prix aracıyla problem yaşadı ve günü 21. sırada noktaladı.

Böylelikle testler tamamlanmış oldu. Sezonun ilk yarışı 7-9 Nisan'da yapılacak.

Suzuka test sonucu:

Poz. No. Sürücü Takım/Motor Sabah Ö. Sonra
1 7 Japan Kamui Kobayashi KCMG/Toyota 1:38.219 1:36.183
2 53 Japan Toshiki Oyu TGM/Honda 1:37.412 1:36.568
3 20 Japan Ryo Hirakawa Impul/Toyota 1:37.969 1:36.632
4 37 Japan Ritomo Miyata TOM'S/Toyota 1:37.405 1:36.642
5 15 New Zealand Liam Lawson Mugen/Honda 1:37.561 1:36.663
6 5 Japan Tadasuke Makino Dandelion/Honda 1:37.854 1:36.735
7 14 Japan Kazuya Oshima Rookie/Toyota 1:36.817 1:37.122
8 6 Japan Hiroki Otsu Dandelion/Honda 1:37.656 1:36.887
9 64 Japan Naoki Yamamoto Nakajima/Honda 1:37.037 1'40.501
10 4 Japan Kazuto Kotaka Kondo/Toyota 1:38.921 1:37.048
11 3 Japan Ukyo Sasahara Kondo/Toyota 1:37.482 1:37.115
12 18 Japan Yuji Kunimoto KCMG/Toyota 1:37.185 1:37.983
13 39 Japan Sena Sakaguchi Inging/Toyota 1:37.374 1:37.208
14 38 Japan Sho Tsuboi Inging/Toyota 1:37.230 1:37.211
15 65 Japan Ren Sato Nakajima/Honda 1:37.259 Zaman
16 1 Japan Tomoki Nojiri Mugen/Honda 1:37.330 1'40.335
17 36 France Giuliano Alesi TOM'S/Toyota 1:37.869 1:37.371
18 50 Japan Nobuharu Matsushita B-Max/Honda 1:37.524 1:37.432
19 19 Japan Yuhi Sekiguchi Impul/Toyota 1:37.488 1:37.582
20 51 United Kingdom Raoul Hyman B-Max/Honda 1:39.858 1:37.535
21 55 Turkey Cem Bolukbasi TGM/Honda 1:39.408 1:39.232
22 12 Japan Nirei Fukuzumi ThreeBond/Honda 1:38.846 1:39.330
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