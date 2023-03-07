Super Formula Suzuka testi 2. gün: Kobayashi lider tamamladı
Kamui Kobayashi, Salı günü Suzuka'daki resmi Super Formula sezon öncesi testlerinin ikinci gününde zirvede yer aldı.
KCMG Toyota pilotu Kobayashi, iki saatlik öğleden sonra seansının sonunda, yeni lastiklerle yapılan en hızlı tur denemelerinde 1:36.183'lik bir tur yakaladı ve en hızlı isim oldu.
Bu tur, testin açılış gününde elde ettiğinden 0.1 saniye daha iyiydi ancak Nojiri'nin Pazartesi günü kaydettiği turdan 0.2 saniye daha yavaştı.
Nojiri, öğleden sonra altıncı virajda kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldu. Kazadan sonra araçta büyük bir hasar olmadığı için kendisi 15 dakika içinde tekrar piste döndü.
Fakat en hızlı derecesini geliştiremedi ve sabah seansındaki en hızlı turu ile 16. sırada kaldı.
İkinci en iyi zaman, TGM Grand Prix adına yarışan Toshiki Oyu'dan geldi. Japon sürücü, Kobayashi'den 0.385 saniye yavaş kaldı.
29. yaş gününü kutlayan Ryo Hirakawa ise Impul Team adına üçüncü oldu.
Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson, Ritomo Miyata'nın TOM'S aracının hemen ardında beşinci oldu.
Sabah bölümünün en hızlı ismi olan Kazuya Oshima, Tadasuke Makino'nun ardında yedinci olurken, ilk onu Hiroki Otsu, Naoki Yamamoto ve Kazuto Kotaka tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı sabah saatlerinde TGM Grand Prix aracıyla problem yaşadı ve günü 21. sırada noktaladı.
Böylelikle testler tamamlanmış oldu. Sezonun ilk yarışı 7-9 Nisan'da yapılacak.
Suzuka test sonucu:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım/Motor
|Sabah
|Ö. Sonra
|1
|7
|Kamui Kobayashi
|KCMG/Toyota
|1:38.219
|1:36.183
|2
|53
|Toshiki Oyu
|TGM/Honda
|1:37.412
|1:36.568
|3
|20
|Ryo Hirakawa
|Impul/Toyota
|1:37.969
|1:36.632
|4
|37
|Ritomo Miyata
|TOM'S/Toyota
|1:37.405
|1:36.642
|5
|15
|Liam Lawson
|Mugen/Honda
|1:37.561
|1:36.663
|6
|5
|Tadasuke Makino
|Dandelion/Honda
|1:37.854
|1:36.735
|7
|14
|Kazuya Oshima
|Rookie/Toyota
|1:36.817
|1:37.122
|8
|6
|Hiroki Otsu
|Dandelion/Honda
|1:37.656
|1:36.887
|9
|64
|Naoki Yamamoto
|Nakajima/Honda
|1:37.037
|1'40.501
|10
|4
|Kazuto Kotaka
|Kondo/Toyota
|1:38.921
|1:37.048
|11
|3
|Ukyo Sasahara
|Kondo/Toyota
|1:37.482
|1:37.115
|12
|18
|Yuji Kunimoto
|KCMG/Toyota
|1:37.185
|1:37.983
|13
|39
|Sena Sakaguchi
|Inging/Toyota
|1:37.374
|1:37.208
|14
|38
|Sho Tsuboi
|Inging/Toyota
|1:37.230
|1:37.211
|15
|65
|Ren Sato
|Nakajima/Honda
|1:37.259
|Zaman
|16
|1
|Tomoki Nojiri
|Mugen/Honda
|1:37.330
|1'40.335
|17
|36
|Giuliano Alesi
|TOM'S/Toyota
|1:37.869
|1:37.371
|18
|50
|Nobuharu Matsushita
|B-Max/Honda
|1:37.524
|1:37.432
|19
|19
|Yuhi Sekiguchi
|Impul/Toyota
|1:37.488
|1:37.582
|20
|51
|Raoul Hyman
|B-Max/Honda
|1:39.858
|1:37.535
|21
|55
|Cem Bolukbasi
|TGM/Honda
|1:39.408
|1:39.232
|22
|12
|Nirei Fukuzumi
|ThreeBond/Honda
|1:38.846
|1:39.330
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